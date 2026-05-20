Most jelentette be az OTP: hatalmas üzletet kötött, külföldi célpontot szerzett meg teljes egészében – ez mérföldkő a terjeszkedésben

Lezárta a szlovén Primorski skladi alapkezelő felvásárlását az OTP Csoport, ezzel újabb fontos lépést tett a régiós terjeszkedésben. A társaság mostantól OTP Skladi néven működik tovább, miközben a szlovén befektetési piac is látványos növekedést mutat.

Újabb stratégiai akvizíciót hajtott végre az OTP Csoport, ezúttal a szlovén befektetési piacon / Fotó: Werner Lerooy / Shutterstock

Újabb fontos régiós akvizíciót zárt le az OTP Csoport: a bankcsoport megszerezte a szlovén Primorski skladi d.o.o., Koper alapkezelő 100 százalékos tulajdonrészét. A tranzakció lezárását szerdán jelentették be a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Tovább erősödik a régióban az OTP

Az adásvételi szerződést még 2025 szeptemberében írták alá, a most lezárt ügylet eredményeként az OTP Alapkezelő Zrt. 75 százalékos, míg az OTP banka Slovenia 25 százalékos tulajdonrészt szerzett a társaságban. Az alapkezelő a jövőben OTP Skladi d.o.o. néven működik tovább.

A vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra, így egyelőre nem ismert, mennyit fizetett az OTP a szlovén társaságért. A bank közleményében azonban egyértelművé tette: stratégiai jelentőségű lépésről van szó.

Bánfi Attila, az OTP Alapkezelő igazgatóságának elnöke és az OTP Bank Global Markets ügyvezető igazgatója szerint a tranzakció mérföldkő a csoport regionális terjeszkedésében.

Szerinte az OTP helyi banki jelenléte és az alapkezelő több mint harmincéves befektetéskezelési tapasztalata együtt olyan kombinációt jelent, amelyre hosszú távon is lehet építeni.

Az OTP az elmúlt években látványosan erősítette pozícióját a közép- és kelet-európai régióban, és egyre nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy ne csak klasszikus banki szolgáltatásokat kínáljon, hanem befektetési termékekkel is terjeszkedjen. A mostani lépés jól illeszkedik ebbe a stratégiába: a cél az, hogy a banki és befektetési szolgáltatások egymást erősítve jelenjenek meg minél több piacon.

A szlovén befektetési alapok piaca ráadásul kedvező időszakot él. Az OTP szerint az elmúlt öt évben folyamatos növekedés volt látható, ami arra utal, hogy egyre tudatosabb és érettebb befektetői környezet alakul ki az országban. Bár a helyi tőkepiac még fejlődési szakaszban van, a magasabb hozamú befektetések iránti kereslet egyre erősebb.

Az OTP Alapkezelő jelenleg több mint 6000 milliárd forintnyi vagyont kezel, és már most is több országban rendelkezik leányvállalattal.

Bulgáriában, Horvátországban, Ukrajnában és Szerbiában is jelen van, miközben az OTP Csoport hálózatán keresztül más régiós piacokra is eljutnak a befektetési termékei.