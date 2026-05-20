Teljesen beparáztak Kína miatt az amerikai bankok: a Morgan Stanley már speciális iPhone-okat ad bankárainak – ezzel védekeznek a kémkedés ellen
A Wall Street egyik legnagyobb bankja, a Morgan Stanley már külön Kína-biztos telefonokat oszt a hongkongi befektetési bankárainak, amikor azok Kínába utaznak. Ez valójában azért nem meglepő, mert Kínában sok amerikai cég fél az adatok biztonsága miatt, így egy egyszerű üzleti út is nemzetbiztonsági kockázatnak számíthat. A bank több mint 300 hongkongi dolgozója kapott speciális iPhone-okat és iPadeket, amelyek szinte kizárólag e-mailezésre és online meetingekre használhatók, de van egy érdekes csavar ebben a rendszerben.
A Financial Times beszámolója szerint a készülékek szándékosan korlátozott funkcionalitásúak: nem férnek hozzá érzékeny vállalati rendszerekhez, nem tárolnak fontos adatokat, és minimálisra csökkentik annak az esélyét, hogy kínai hálózatokon keresztül üzleti információk kerüljenek ki. Bár amerikai cégek korábban is adtak burner phone-okat, vagyis ideiglenes utazós/eldobható telefonokat a Kínába utazó vezetőknek, az már jóval érdekesebb, hogy ezt nem amerikai, hanem hongkongi alkalmazottaknál is rendszeresen alkalmazzák.
Washington és Peking ma már az adatáramlást is stratégiai fegyvernek tekinti. Kína az elmúlt években rendkívül szigorú adatlokalizációs és kiberbiztonsági szabályokat vezetett be, az Egyesült Államok pedig egyre több korlátozást alkalmaz a „kockázatos országokba” történő adatmozgásokkal szemben. A multinacionális cégek emiatt kénytelenek kettéválasztani digitális infrastruktúrájukat: külön rendszert használnak Kínában és külön a világ többi részén.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
sok nagyvállalat már teljesen elkülönített informatikai ökoszisztémákat működtet.
A globális rendszerek gyakran amerikai felhőszolgáltatókra, például az Amazon Web Servicesre épülnek, míg a kínai ügyfelek adatait helyi szolgáltatóknál, például az Alibaba Cloud rendszerében tárolják. A hongkongi bankárok emiatt gyakorlatilag két külön digitális világ között mozognak, amikor Kínába utaznak.
Mindkét oldal fél a kémkedéstől
A Morgan Stanley lépése azért is érdekes, mert a Goldman Sachs és a JPMorgan egyelőre nem vezetett be hasonló szabályozást a hongkongi dolgozóinál. A háttérben azonban nem pusztán adatvédelmi megfelelés áll, hanem egyre erősebb kémkedési félelmek is. A nagyvállalatok ma már attól tartanak, hogy a telefonok, laptopok vagy felhőszolgáltatások nem egyszerű munkaeszközök, hanem potenciális hírszerzési felületek lehetnek.
A helyzet különösen ironikus azért, mert a „biztonsági telefonok” valójában maguk is rendkívül erősen felügyelt eszközök.
A vállalat informatikai részlege távolról szabályozhatja a készülékeket, korlátozhat alkalmazásokat, nyomon követheti a használatot, sőt akár teljesen törölheti is az adatokat.
Technológiai szempontból ez nagyon hasonló kontrollmechanizmus, mint amitől az amerikai cégek tartanak Kínában, csak éppen most vállalati oldalon alkalmazzák ugyanazt a logikát.
A Morgan Stanley mégis az iPhone mellett döntött, ami elsőre szintén furcsának tűnhet. A magyarázat elsősorban nem presztízs, hanem biztonsági és vállalatirányítási kérdés. Az Apple ökoszisztémája rendkívül szigorúan kontrollálható, az iOS zárt rendszere pedig a vállalatok szerint biztonságosabban menedzselhető, mint sok androidos alternatíva. Az amerikai pénzügyi szektorban ráadásul az iPhone gyakorlatilag iparági szabvány lett, így a céges informatikai rendszerek is erre vannak optimalizálva.
A banki szektor közben egyre intenzívebben mozog Kína felé. A hongkongi tőzsde újra erős évet fut, az idei első negyedévben 13,3 milliárd dollárnyi (nagyjából 4700 milliárd forintnyi) tőkebevonás történt új részvénykibocsátásokból, szinte teljes egészében kínai cégek révén. A hongkongi befektetési bankárok emiatt folyamatosan utaznak kínai városokba, ahol úgynevezett „bake-off” prezentációkon próbálják megszerezni a kínai vállalatok tőzsdei megbízásait.