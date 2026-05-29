Kivonul az osztrák multi Magyarországról, óriási üzletet kötött az egyik leggazdagabb magyarral: neki adta el az értékes vagyonelemet – aláírták a szerződést

Újabb jelentős ingatlan kerül magyar kézbe Budapesten, miután az osztrák CA Immo megállapodott a Capital Square irodaházat birtokló társaság értékesítéséről. Az üzlet vevői oldalán Veres Tibor érdekeltsége áll, aki közel 480 milliárd forintos vagyonával Magyarország leggazdagabb üzletemberei közé tartozik.
VG
2026.05.29, 08:07
Frissítve: 2026.05.29, 08:46

Tulajdonost vált Budapest egyik legismertebb irodaháza: a Váci úti üzleti negyed meghatározó épületének számító Capital Square magyar kézbe kerül, miután a Wing csoporthoz tartozó Witorp Kft. megállapodott az osztrák CA Immobilien Anlagen AG-val az ingatlant birtokló társaság megvásárlásáról. Az ügylet révén az egyik legértékesebb budapesti irodaingatlan felett szerezhet ellenőrzést Veres Tibor érdekeltsége, miközben az osztrák ingatlancsoport egy újabb magyarországi eszközétől válik meg.

Fotó: Tatsianama

A felek már aláírták az üzletrész-adásvételi szerződést, amely a Capital Square irodaházat birtokló Váci 76 Beruházásfejlesztő Kft. megvásárlásáról szól. A tranzakció lezárásához még szükség van a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyására is.

A Váci út az elmúlt két évtizedben Budapest egyik legfontosabb üzleti folyosójává vált, ahol számos multinacionális vállalat alakította ki magyarországi központját vagy irodáját. A Capital Square ennek a körzetnek az egyik legismertebb épülete mintegy 34 ezer négyzetméter bérbe adható területtel – írja a HVG.

A Váci 76 Beruházásfejlesztő Kft. eszközértéke meghaladja a 17 milliárd forintot, miközben az irodaház bérbeadásából és kapcsolódó szolgáltatásaiból évente nagyjából 3 milliárd forint árbevétel keletkezik. 

Ez azt jelenti, hogy a Capital Square továbbra is a budapesti irodapiac egyik jelentős bevételtermelő ingatlanának számít.

A vevőként megjelenő Witorp Kft. idén januárban jött létre, tulajdonosa pedig a Wing csoporthoz tartozó Wingprop Zrt. A Wing az elmúlt években Közép-Európa egyik legaktívabb ingatlanfejlesztőjévé nőtte ki magát, és több országban is jelentős irodai, lakóingatlan- és kereskedelmi fejlesztéseket valósított meg.

A cégcsoport végső tulajdonosai között van Veres Tibor, aki a legfrissebb vagyonbecslések szerint mintegy 480 milliárd forintos vagyonnal Magyarország negyedik leggazdagabb embere. A Wallis–Wing csoport tulajdonosa az ingatlanpiac mellett az autókereskedelemben, a pénzügyi szektorban és a tőkepiacon is jelentős érdekeltségekkel rendelkezik, befektetései pedig már 18 országra terjednek ki.

A tranzakció végleges lezárása után a Capital Square többségi magyar tulajdonba kerülhet, ami újabb példája annak, hogy az elmúlt években egyre több kiemelt értékű budapesti ingatlan került hazai befektetők kezébe.

A mostani ügylet nem előzmény nélküli: a CA Immo februárban már értékesítette a budapesti Millennium Tower I irodaházat is, amely a Duna-parti Millennium Towers irodapark része. A közel 18 800 négyzetméteres épület 87 százalékos kihasználtsággal működött, éves bérleti bevétele pedig megközelítette a 3,1 millió eurót (mintegy 1240 millió forintot). 

A társaság vezetése akkor egyértelművé tette, hogy Magyarországot már nem tekinti stratégiai piacnak, és a budapesti ingatlanok értékesítése a kivonulási program része. A vállalat korábban az IP West irodaházat is eladta, így a Capital Square tranzakciója újabb fontos lépés a magyarországi portfólió leépítésében. Mindez azt is jelzi, hogy a budapesti irodapiac iránt továbbra is jelentős a befektetői érdeklődés, hiszen a felszabaduló prémiumingatlanokra gyorsan érkeznek vevők.

