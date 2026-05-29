Valami nagyon nem stimmel Magyar Péter brüsszeli útjával: lemondták a sajtótájékoztatót, más lehet az igazság az uniós pénzekről – erre készülhet Ursula von der Leyen
Magyar Péter első brüsszeli útját nagy várakozás előzte meg, mivel a magyar kormányfő azt ígérte, hogy áttörést érhet el a Magyarországnak járó, de évek óta befagyasztott uniós források ügyében. A háttérben azonban egyre több jel utal arra, hogy Brüsszel jóval óvatosabb, mint amit a magyar kormány kommunikál, és korántsem biztos, hogy az uniós pénzek felszabadítása olyan közel van, mint azt Budapestről sugallják.
Napokig bizonytalan volt, hogy Ursula von der Leyen és Magyar Péter találkozója valóban létrejön-e, miközben a magyar fél folyamatosan kommunikálta az egyeztetés tényét. Az Európai Bizottság csak az utolsó pillanatban erősítette meg hivatalosan a találkozót – írja a Politico.
Különösen érdekes fejlemény volt, hogy
a NATO váratlanul lemondta azt a sajtótájékoztatót, amelyen Magyar Péter és Mark Rutte közösen szerepelt volna.
A hivatalos indoklás szerint időbeosztási problémák álltak a háttérben, de a döntés újabb találgatásokat indított el arról, hogy a nemzetközi partnerek valójában mennyire készek látványosan támogatni az új magyar kormányt.
A tét nem kicsi. Magyarország számára elsősorban a 10,4 milliárd eurós uniós helyreállítási alap forrásai a legfontosabbak, ami jelenlegi árfolyamon mintegy 4150 milliárd forintnak felel meg. A magyar kormány szerint az egyeztetések már előrehaladott állapotban vannak, és több kérdésben közel került a megállapodás.
Magyar Péteréknek több akadályt is ki kell kerülniük
Brüsszelben ugyanakkor több olyan akadályt is látnak, amely lassíthatja vagy akár veszélyeztetheti a folyamatot. Az egyik legfontosabb kockázat egy hamarosan várható európai bírósági döntés. Az ügy annak a 2023-as bizottsági határozatnak a jogszerűségéről szól, amely még az Orbán-kormány idején mintegy 10 milliárd eurónyi támogatás felszabadítását engedélyezte. Az Európai Parlament szerint akkor Brüsszel túl gyorsan és túl engedékenyen járt el, ezért megtámadta a döntést.
Ha az Európai Unió Bírósága végül a parlamentnek ad igazat, az komoly figyelmeztetés lehet a Bizottság számára. Emiatt Ursula von der Leyen stábja most láthatóan igyekszik elkerülni, hogy ismét azzal vádolják: politikai megfontolásokból túl korán engedi szabadon a magyar forrásokat.
A másik probléma a reformok végrehajtása.
Az uniós pénzek teljes felszabadításához Magyarországnak teljesítenie kell az igazságszolgáltatás, a korrupcióellenes intézkedések és a közbeszerzések átláthatóságára vonatkozó szupermérföldköveket.
Brüsszelben nemcsak az számít, hogy a kormány mit ígér, hanem az is, hogy a változtatások ténylegesen életbe lépnek-e és jogi szempontból is megállják-e a helyüket.
Az Európai Bizottságot a lengyel példa is óvatosságra inti. Miután 2023-ban Donald Tusk kormánya hatalomra került, Brüsszel több mint 100 milliárd eurónyi forrást szabadított fel Varsó számára. Később azonban több kulcsfontosságú reform elakadt a politikai és intézményi ellenállás miatt, ami sok kritikát váltott ki az uniós intézményekkel szemben.
A jelek szerint Brüsszel politikailag támogatni szeretné az Orbán Viktor utáni irányváltást, ugyanakkor nem akar újabb kockázatos döntést hozni. Ezért az uniós pénzek ügyében egyelőre inkább fokozatos előrelépésre lehet számítani, mint gyors és teljes megállapodásra.