Drámai elbocsátás jön a nagybanknál, amely Magyarországon ezreket alkalmaz – a MI a hibás?

Óriási megkönnyebbülést okoz a budapesti Millenniumi Városközpontban, ha kiderül hogy a nagybank magyar irodáját nem érinti a most kibukott hatalmas létszámleépítés. Az amerikai Morgan Stanley globálisan alkalmazottai 3 százalékát ereszti szélnek – ezt a The Wall Street Journal tudta meg. Ez körülbelül ugyanannyi, mint ahány embernek Budapesten adnak munkát. Az eddigi elbocsátások során a mesterséges intelligencia (MI) terjedésére is hivatkoztak – ahogy mások is.

Elbocsátás – egyelőre nem tudni, Budapest is érintett-e, ahol ezreket alkalmaznak / Fotó: NurPhoto via AFP

Ez nem a cég hivatalos bejelentése, az információ a lap „ügyre rálátó” forrásaitól származik, a WSJ azonban nem szokott a levegőbe beszélni.

A leépítések a bank három fő üzletágának dolgozóit érintik:

a befektetési banki és kereskedési üzletágat,

a vagyonkezelést

és a befektetéskezelést.

A források szerint a döntés hátterében az üzleti és földrajzi prioritások változása, valamint az egyéni munkateljesítmény áll. Elbocsátásokra nemcsak az Egyesült Államokban kerül sor, hanem külföldön is – mondta az egyik informátor.

A budapesti iroda az egyik legnagyobb Európában

A lapjelentésből és a leírásból nem derül ki egyértelműen, a döntés érintheti-e a világ egyik legnagyobb bankjának budapesti operációját is.

A Morgan Stanley – honlapja szerint – 2006 áprilisában hozta létre Budapesten Matematikai Modellezési Központját, hogy támogassa a globális fix kamatozású értékpapírokkal foglalkozó kereskedési üzletágát. 2006 júliusában – „Magyarország kiváló felsőoktatására és a magas színvonalú helyi szakmai tehetségre építve” – a vállalat tovább erősítette regionális jelenlétét azzal, hogy Budapesten megnyitotta az Üzleti Szolgáltatási és Technológiai Központot, amely Észak-Amerika, Európa és Ázsia üzleti tevékenységeit támogatja.

„Több mint 2300 munkatársunk nyújt kulcsfontosságú támogatást számos területen” – írják –, többek között „a pénzügy, technológia, kvantitatív megoldások, vállalati kockázatkezelés, üzletikontroll-egység, belső ellenőrzés, jogi és megfelelési terület, Inclusive Ventures Lab, vállalati szintű marketing, kereskedelmi szerződéskezelés és a globális fenntartható finanszírozás területein”.