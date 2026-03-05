Deviza
Drámai elbocsátás jön a nagybanknál, amely Magyarországon ezreket alkalmaz – a MI a hibás?

Ezreket bocsát el a világ egyik legnagyobb bankja a The Wall Street Journal exkluzív információi szerint. Az elbocsátás akár Magyarországot is érinti, ahol a bank legalább 2300 embert alkalmaz – ennél nagyobb irodája Európában csak Londonban van.
Pető Sándor
2026.03.05, 17:54
Frissítve: 2026.03.05, 18:18

Óriási megkönnyebbülést okoz a budapesti Millenniumi Városközpontban, ha kiderül hogy a nagybank magyar irodáját nem érinti a most kibukott hatalmas létszámleépítés. Az amerikai Morgan Stanley globálisan alkalmazottai 3 százalékát ereszti szélnek – ezt a The Wall Street Journal tudta meg. Ez körülbelül ugyanannyi, mint ahány embernek Budapesten adnak munkát. Az eddigi elbocsátások során a mesterséges intelligencia (MI) terjedésére is hivatkoztak – ahogy mások is.

Elbocsátás – egyelőre nem tudni, Budapest is érintett-e, ahol ezreket alkalmaznak
Elbocsátás – egyelőre nem tudni, Budapest is érintett-e, ahol ezreket alkalmaznak / Fotó: NurPhoto via AFP

Ez nem a cég hivatalos bejelentése, az információ a lap „ügyre rálátó” forrásaitól származik, a WSJ azonban nem szokott a levegőbe beszélni.

A leépítések a bank három fő üzletágának dolgozóit érintik:

  • a befektetési banki és kereskedési üzletágat,
  • a vagyonkezelést
  • és a befektetéskezelést.

A források szerint a döntés hátterében az üzleti és földrajzi prioritások változása, valamint az egyéni munkateljesítmény áll. Elbocsátásokra nemcsak az Egyesült Államokban kerül sor, hanem külföldön is – mondta az egyik informátor.

A budapesti iroda az egyik legnagyobb Európában

A lapjelentésből és a leírásból nem derül ki egyértelműen, a döntés érintheti-e a világ egyik legnagyobb bankjának budapesti operációját is. 

A Morgan Stanley – honlapja szerint – 2006 áprilisában hozta létre Budapesten Matematikai Modellezési Központját, hogy támogassa a globális fix kamatozású értékpapírokkal foglalkozó kereskedési üzletágát. 2006 júliusában – „Magyarország kiváló felsőoktatására és a magas színvonalú helyi szakmai tehetségre építve” – a vállalat tovább erősítette regionális jelenlétét azzal, hogy Budapesten megnyitotta az Üzleti Szolgáltatási és Technológiai Központot, amely Észak-Amerika, Európa és Ázsia üzleti tevékenységeit támogatja.

„Több mint 2300 munkatársunk nyújt kulcsfontosságú támogatást számos területen” – írják –, többek között „a pénzügy, technológia, kvantitatív megoldások, vállalati kockázatkezelés, üzletikontroll-egység, belső ellenőrzés, jogi és megfelelési terület, Inclusive Ventures Lab, vállalati szintű marketing, kereskedelmi szerződéskezelés és a globális fenntartható finanszírozás területein”.

Ennél nagyobb irodája – körülbelül kétszer akkora – Európában csak Londonban van a banknak, a budapestihez hasonló méretű a glasgow-i operáció.

Kérdést intéztünk Budapest lehetséges érintettségéről a Morgan Stanley sajtóirodájához, válasz még nem érkezett.

Az elbocsátások a lap információi szerint már a múlt héten elkezdődtek, jórészük most szerdán már meg is történt. Az elmúlt években a banknál több körben már folytak elbocsátások. Erre az újabb körre azután kerül sor, hogy a bank kiemelkedően sikeres évet zárt 2025-ben. A mintegy 83 ezer alkalmazottat foglalkoztató Morgan Stanley tavaly rekord éves bevételt ért el a befektetési banki és kereskedési üzletágban, valamint a vagyonkezelési divízióban.

A vagyonkezelési üzletágban az elbocsátások privát bankárokat és háttérirodai (back office) pozíciókat is érintettek. Az érintettek közül néhányan a vagyonkezelési ügyfeleknek nyújtott jelzáloghitelek kiosztásával foglalkoztak.

A mesterséges intelligencia terjedése egyre gyakoribb megjelölt elbocsátási ok

A negyedik negyedévben a Morgan Stanley 13 százalékos bevételnövekedést jelentett a vagyonkezelési üzletágban, amely általában a vállalat bevételeinek közel felét adja.

Az elmúlt évben sok nagyvállalat több ezer szellemi dolgozót bocsátott el, egyes esetekben arra hivatkozva, hogy a mesterséges intelligencia növeli a hatékonyságot.

A WSJ háttérként felsorolja:

  • A múlt hónap végén Jack Dorsey bejelentette, hogy vállalatánál, a Blocknál a munkaerő 40 százalékát, azaz több mint 4000 alkalmazottat elbocsát, és ennek egyik fő okaként a gyorsan fejlődő mesterségesintelligencia-modelleket nevezte meg. (Egyes elemzők azonban szkeptikusak ezzel az indoklással kapcsolatban – írja a lap – és úgy vélik: a Dorsey inkább megragadta az alkalmat a költségek csökkentésére, mert rájött, hogy túlzott létszámmal működik.)
  • A Salesforce tavaly körülbelül 4000 ügyfélszolgálati állást szüntetett meg az MI fejlődése miatt.
  • A Pinterest közölte, hogy a dolgozók közel 15 százalékát bocsátja el annak érdekében, hogy több erőforrást tudjon az MI-hez kapcsolódó pozíciókra fordítani.
