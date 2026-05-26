Vonat gázolt buszt Belgiumban – négy ember meghalt, ketten súlyosan megsérültek

Vonat ütközött egy iskolabusszal kedd reggel Belgiumban, a flamand régióban található Buggenhoutnál. A járműben hét iskolás gyerek és két felnőtt tartózkodott, a belga belügyminiszter négy halálos áldozatról számolt be, a vonaton senki nem sérült meg.
Csókási Annamária
2026.05.26, 11:58
Frissítve: 2026.05.26, 12:12

Négyen meghaltak, ketten pedig súlyosan megsérültek kedden Belgiumban, miután egy vonat egy iskolásokat szállító kisbusznak ütközött Buggenhoutnál, egy vasúti átjáróban. A járműben hét gyerek és két felnőtt tartózkodott, az áldozatok között a belga közlekedési miniszter szerint két gyerek, a sofőr és a felnőtt kísérő van. A belga vasúti infrastruktúrát üzemeltető Infrabel szerint a sorompók le voltak engedve, a jelzőlámpák pirosat mutattak, a hatóságok vizsgálják, hogyan történhetett meg a tragédia.

Teljes a bizonytalanság az áldozatok számában a vonatos gázolást követően / Fotó: MÁV-csoport / Facebook

A balesetről a belügyminiszter nyilatkozott először

Négy ember meghalt, ketten pedig súlyosan megsérültek kedd reggel Belgiumban, miután vonat ütközött egy iskolásokat szállító kisbusszal a flamand régióban található Buggenhoutnál. A baleset egy vasúti átjáróban történt, nagyjából harminc kilométerre Brüsszeltől és mintegy egy kilométerre a helyi vasútállomástól.

Jean-Luc Crucke belga közlekedési miniszter az RTL-nek azt mondta, a halálos áldozatok között két gyerek, a kisbusz sofőrje és a gyerekeket kísérő másik felnőtt van. A vonaton utazók közül a beszámolók szerint senki sem sérült meg.

A járműben összesen kilencen utaztak: 

  • hét iskolás gyerek, 
  • a sofőr 
  • és egy felnőtt kísérő. 

A helyi sajtó szerint a gyerekek többsége középiskolás korú volt, és sajátos nevelési igényű diákokat ellátó intézménybe jártak. A baleset reggel 8 óra után történt. 

A vonat és vasút üzemeltetője is megszólalt

Az Infrabel, a belga vasúti infrastruktúrát üzemeltető társaság szerint a vasúti átjáró sorompói le voltak engedve, a jelzőlámpák pedig pirosat mutattak, amikor a kisbusz a sínekre hajtott. Az euronews közlése szerint a mozdonyvezető vészfékezett, de az ütközést már nem tudta elkerülni.

Frédéric Sacré, az Infrabel szóvivője az AFP-nek rendkívül erősnek nevezte az ütközést, a baleset következményeit pedig drámainak mondta. A társaság jelezte, együttműködik a vizsgálatban, mert tisztázni akarják, hogyan történhetett meg a tragédia egy lezárt vasúti átjáróban. Bernard Quintin belga belügyminiszter korábban az X-en azt írta, megrendüléssel értesült a buggenhouti balesetről, részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. Annelies Verlinden igazságügyi miniszter szintén részvétét fejezte ki a tragédia érintettjeinek.

A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit. 

A jelenlegi információk szerint a legfontosabb kérdés az, miként kerülhetett a kisbusz a sínekre akkor, amikor az átjáró jelzései már működésben voltak. A hír még fejlődik, ezért az áldozatok és sérültek állapotáról később érkezhetnek pontosabb hivatalos adatok.

