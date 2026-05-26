Berobbant a nyugdíjvita: brüsszeli pénzek, nyugdíjemelés, korhatárkérdés – minden terítékre kerül

Az egyik lefontosabb gazdaságpolitikai kérdéssé vált az elmúlt napokban a magyar nyugdíjrendszer átalakítása, az ezzel kapcsolatos egyes részletek már a következő hónapokban eldőlhetnek. A nyugdíjvita hátterében egyszerre van jelen a nyugdíjasok megélhetési problémája, a költségvetés mozgásterének szűkülése és az uniós források körüli vita. A HR Portál által ismertetett szakértői vélemény szerint a tervezett nyugdíjintézkedések enyhíthetik a legkisebb ellátásból élők helyzetét, de önmagukban nem oldják meg a rendszer hosszú távú fenntarthatósági gondjait.

A portál Farkas András nyugdíjszakértő elemzésére hivatkozva azt írta: a legsürgősebb lépés a nyugdíjemelési rendszer átalakítása lehet. A javaslat szerint a nyugdíjakat továbbra is az infláció teljes mértékével kellene emelni, de azt fontos lenne kiegészíteni az előző évi nettó reálkereset-növekedés 50 százalékával is. A szakértő szerint ez lassíthatná a nyugdíjasok relatív elszegényedését, vagyis azt a folyamatot, amelyben a nyugdíjak egyre inkább leszakadnak a bérektől.

A nyugdíjvita körébe keveredtek az uniós források

A kérdés azért is sürgető, mert a nyugdíjreform az uniós pénzekről szóló tárgyalások egyik központi elemévé is vált. Az Euronews értesülése szerint Budapest és Brüsszel között a nyugdíj- és adóreform lett az egyik fő vitapont azokban a technikai egyeztetésekben, amelyek célja a Magyarországnak járó, de jelenleg befagyasztott uniós források felszabadítása. A lap szerint összesen 17 milliárd eurónyi uniós pénz sorsa forog kockán, ezen belül Magyarország akár 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási forrást is elveszíthet, ha nem teljesíti az augusztus 31-i határidőhöz kötött feltételeket.

Az uniós helyreállítási tervben Magyarország olyan vállalásokat tett, amelyek a nyugdíjrendszer fenntarthatóbbá és igazságosabbá tételét célozzák, valamint az adórendszer egyszerűsítését is érintik. Az Euronews szerint a magyar fél elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíjreform mellett, de a gyenge költségvetési helyzet és a szűk határidő miatt kétségesnek tartja, hogy átfogó reformokat végre lehet hajtani augusztus végéig.

A vita egyik legkényesebb pontja a nyugdíjkorhatár kérdése lehet. Farkas András szerint az uniós elvárások teljesítéséhez minimális lépésként szóba jöhetne, hogy a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz kössék. A szakértő úgy látja, ez Magyarországon kisebb társadalmi kockázattal bevezethető lenne, mivel a 65 éves magyarok várható további élettartama továbbra is elmarad az uniós átlagtól.