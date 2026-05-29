Már az AI lett a magyarok kedvenc utazási irodája – negyedmilliót költünk egy egyhetes útra: ezen múlik az idei szezon

A mesterséges intelligencia gyors ütemben formálja a magyarok utazásokhoz való hozzáállását, utazási szokásait. Az AI a keresés mellett immár egyre gyakrabban az utazási döntésekben is támogatja az utazókat – derült ki a Visa és az MBH Bank közös, utazási és fizetési szokásokat bemutató sajtótájékoztatóján.

A Visa felmérése szerint az utazó magyar válaszadók 13 százaléka rendszeresen, 24 százaléka alkalmanként, 21 százaléka ritkán használ mesterségesintelligencia-alapú megoldásokat, ez több mint hétszeres növekedés az előző évhez képest. A kutatás nyolc kelet- és közép-európai országot (Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia) vett górcső alá.

Kelemen Tamás, a Visa regionális üzletfejlesztési igazgatója elmondta, hogy habár az AI használata minden vizsgált országban terjed, az eszközök igénybevételének gyakorisága jövedelmi szint szerint eltér. A magasabb jövedelmű utazók már az utazás tervezési szakaszában is nagyobb arányban támaszkodnak a mesterséges intelligenciára.

A leggyakrabban

helyi tippek és ajánlások keresésére,

a legjobb ajánlatok felkutatására,

valamint logisztikai és közlekedési kérdések megoldására használják.

A legfontosabb előnyök között az időmegtakarítást, a folyamatos rendelkezésre állást és az egyszerű használatot említették. Különösen figyelemreméltó, hogy a válaszadók 51 százaléka teljes mértékben megbízna egy AI-ügynökben nyaralása megszervezésében, vagy legalább bizonyos feladatokat rábízna. Ez azt mutatja, hogy az utazók nemcsak a tervezésben, hanem a teljes szervezési folyamatban, akár a fizetés előkészítéséig is nyitottabbá válnak a technológia támogatására. Fontos ugyanakkor, hogy a végső döntés minden esetben az ügyfélnél marad, a tranzakció pedig megfelelő biztonsági keretek között történik.

Így tervezik meg utazásukat a magyarok

A felmérés szerint a magyarok 65 százaléka belföldi utazást tervez, míg 47 százalékuk külföldi úti célt választana. Az utazások többsége továbbra is a nyári főszezonra koncentrálódik: a válaszadók 63 százaléka ebben az időszakban utazna. A külföldre utazók 93 százaléka európai úti célt választ. A kontinensen Horvátország, Ausztria és Olaszország a legkedveltebb desztinációk.