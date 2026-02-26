Rekordévre készülhet a magyar mezőgazdaság: páratlan a hazai agrártámogatási rendszer – márciusig ezermilliárdot vállaltak

A magyar kormány rekordösszegű agrártámogatásokkal erősíti a hazai gazdákat, és biztosítja a vidéki térségek fejlődését. A 2025-ös év nehézségei után a célzott intézkedéseknek köszönhetően az ágazat stabilitása megőrződött.

Tállai András szerint rekordmagas agrártámogatások erősítik a magyar vidéket: 2025-ben összesen 1509 milliárd forintot utaltak ki a gazdáknak / Fotó: Erdős József

A Borsod Agroker Zrt. agrárkonferenciáján Miskolcon Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára bejelentette, hogy a kormány célja, hogy márciusig a beruházási intézkedésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások összege elérje az ezermilliárd forintot.

Folytatódik a kormány agrártámogatási kampánya

Az államtitkár kiemelte, hogy a 2025-ös év komoly kihívásokat hozott a magyar mezőgazdaság számára, de a kormány gyors és célzott lépéseinek köszönhetően sikerült megőrizni az ágazat stabilitását.

Az agrár- és vidékfejlesztési kifizetések 2025-ben 1509 milliárd forintra rúgtak, míg a 2014 óta működő Vidékfejlesztési Program keretében összesen mintegy 3000 milliárd forint támogatás jutott a magyar vidékre, és közel 394 ezer beruházást valósítottak meg.

Csak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 29170 projekt részesült kifizetésben, összesen mintegy 228 milliárd forint értékben.

A 2024-ben elindult KAP Stratégiai Terv 2027-ig több mint 5650 milliárd forint forrást biztosít, amelyből 3150 milliárd, azaz 55 százalék jut agrár- és vidékfejlesztési célokra:

a feldolgozó üzemek komplex fejlesztésére több mint 441 milliárdot;

kisebb léptékű beruházásokra 39,7 milliárd forintot;

az állattartó telepek megújítására 67,7 milliárd forintot;

kertészeti fejlesztésekre 72,29 milliárd forintot;

ültetvénytelepítésre és gyógynövénytermesztésre 9,67 milliárdot;

míg díszkertészeti kisvállalkozások támogatására 2,1 milliárdot ítéltek meg.

Tállai kitért a Mercosur-megállapodás kihívásaira is.

Az EU és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi egyezmény versenyhátrányt jelenthet a magyar gazdák számára, és megfelelő védőintézkedések nélkül veszélyeztetheti a hazai hús-, cukor- és mézágazat piaci pozícióit

– jelentette ki az államtitkár, hozzátéve, hogy a megállapodás ellentétes a magyar GMO-mentes agrárstratégiával is.