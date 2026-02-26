Deviza
EUR/HUF375,8 +0,19% USD/HUF318,67 +0,35% GBP/HUF429,74 -0,17% CHF/HUF411,52 +0,12% PLN/HUF89,03 +0,09% RON/HUF73,77 +0,17% CZK/HUF15,5 +0,14% EUR/HUF375,8 +0,19% USD/HUF318,67 +0,35% GBP/HUF429,74 -0,17% CHF/HUF411,52 +0,12% PLN/HUF89,03 +0,09% RON/HUF73,77 +0,17% CZK/HUF15,5 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 768,38 -0,25% MTELEKOM2 195 +6,55% MOL3 520 -0,06% OTP39 610 -1% RICHTER11 830 -0,67% OPUS548 +0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 807,37 -0,1% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 680,62 -1,5% BUX126 768,38 -0,25% MTELEKOM2 195 +6,55% MOL3 520 -0,06% OTP39 610 -1% RICHTER11 830 -0,67% OPUS548 +0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 807,37 -0,1% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 680,62 -1,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Tállai András
magyar gazda
KAP Stratégia Terv
agrártámogatás
vidékfejlesztés

Rekordévre készülhet a magyar mezőgazdaság: páratlan a hazai agrártámogatási rendszer – márciusig ezermilliárdot vállaltak

Magyar gazdák soha nem látott mértékű forrásokhoz jutnak, közel 3000 milliárd forint a Vidékfejlesztési Program keretében. Az agrártámogatások a beruházásoktól az állattartásig minden területet lefednek.
VG/MTI
2026.02.26, 19:47
Frissítve: 2026.02.26, 20:01

A magyar kormány rekordösszegű agrártámogatásokkal erősíti a hazai gazdákat, és biztosítja a vidéki térségek fejlődését. A 2025-ös év nehézségei után a célzott intézkedéseknek köszönhetően az ágazat stabilitása megőrződött.

TÁLLAI András agrártámogatás
Tállai András szerint rekordmagas agrártámogatások erősítik a magyar vidéket: 2025-ben összesen 1509 milliárd forintot utaltak ki a gazdáknak / Fotó: Erdős József

A Borsod Agroker Zrt. agrárkonferenciáján Miskolcon Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára bejelentette, hogy a kormány célja, hogy márciusig a beruházási intézkedésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások összege elérje az ezermilliárd forintot.

Folytatódik a kormány agrártámogatási kampánya

Az államtitkár kiemelte, hogy a 2025-ös év komoly kihívásokat hozott a magyar mezőgazdaság számára, de a kormány gyors és célzott lépéseinek köszönhetően sikerült megőrizni az ágazat stabilitását.

Az agrár- és vidékfejlesztési kifizetések 2025-ben 1509 milliárd forintra rúgtak, míg a 2014 óta működő Vidékfejlesztési Program keretében összesen mintegy 3000 milliárd forint támogatás jutott a magyar vidékre, és közel 394 ezer beruházást valósítottak meg.

Csak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 29170 projekt részesült kifizetésben, összesen mintegy 228 milliárd forint értékben.

A 2024-ben elindult KAP Stratégiai Terv 2027-ig több mint 5650 milliárd forint forrást biztosít, amelyből 3150 milliárd, azaz 55 százalék jut agrár- és vidékfejlesztési célokra:

  • a feldolgozó üzemek komplex fejlesztésére több mint 441 milliárdot;
  • kisebb léptékű beruházásokra 39,7 milliárd forintot;
  • az állattartó telepek megújítására 67,7 milliárd forintot;
  • kertészeti fejlesztésekre 72,29 milliárd forintot;
  • ültetvénytelepítésre és gyógynövénytermesztésre 9,67 milliárdot;
  • míg díszkertészeti kisvállalkozások támogatására 2,1 milliárdot ítéltek meg.

Tállai kitért a Mercosur-megállapodás kihívásaira is.

Az EU és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi egyezmény versenyhátrányt jelenthet a magyar gazdák számára, és megfelelő védőintézkedések nélkül veszélyeztetheti a hazai hús-, cukor- és mézágazat piaci pozícióit

– jelentette ki az államtitkár, hozzátéve, hogy a megállapodás ellentétes a magyar GMO-mentes agrárstratégiával is.

A politikus hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormány továbbra is mindent megtesz a magyar gazdák megélhetésének biztosításáért, valamint a hazai élelmiszer-ellátás stabilitásáért. A támogatások célja a versenyképesség növelése, a vidéki térségek fejlesztése és a magyar gazdák hosszú távú biztonságának garantálása.

Orbán Viktor nem véletlenül beszélt az 50 forintos krumpliról, ami hirtelen 300 lesz – óriási a nyomás a gazdákon, de a kormány lépett

„Az nem járja, hogy a gazda ötven forintot kap a krumpliért, és viszontlátja a boltban háromszázért” – jelentette ki Orbán Viktor. A kormány számára fontos a magyar gazdák érdekeinek védelme.

 

Országszerte

Országszerte
1160 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu