Lázár János váratlan bejelentést tett a devizahitelekről: a magyarországi bankok kiborultak, a kormány kimentheti az összes ügyfelet – 5000 milliárd forint sorsa a tét
Lázár János szerint a bankok tömegesen becsapták a magyar ügyfeleket, és a bírósági döntések most nyithatják meg az utat a visszatérítéshez. Az ügy azonban még nem zárult le, a kormánynak több fontos döntést is meg kell hoznia.
A mosonmagyaróvári Lázárinfón a miniszter világosan fogalmazott:
a magyar lakosság pénzügyei komoly kockázat alatt álltak, és a bankok tömegesen szegték meg az ügyfelekkel szembeni tájékoztatási kötelezettségüket.
“A lakosságból négyötödöt kimentettünk, de egyötödöt még biztos, hogy nem” – mondta, hangsúlyozva, hogy a védelem még nem teljes.
Külön kiemelte Marczingós László ügyvéd szerepét, aki az Európai Unió Bíróságán már megnyert perek révén hívta fel a figyelmet a banki visszaélések súlyára.
Lázár János szerint egyértelmű következmények lesznek: ha a bank nem tájékoztatott teljes körűen, minden visszajár az ügyfélnek. Szerinte a magyar bankok tömegesen szegték meg ezt a szabályt, ezért valójában az összes pénzt vissza kellene adni, és az eredeti állapotot visszaállítani.
A parlamentben mondta el az államtitkár, mikor érvénytelenek a devizahiteles szerződések: a forintosítás mindent megváltoztat
A kormány már számos intézkedést tett a helyzet orvoslására, ezért a fennmaradó ügyekben nincs szükség új jogszabályra, a bíróságnak kell döntenie. A devizahitelek problémáját lényegében megszüntette a kormány Orbán Viktor miniszterelnök szerint is.
A politikus kiemelte a kockázatot is: a bankok azzal próbálják nyomás alá helyezni a kormányt, hogy az esetleges visszafizetés 5000 milliárd forintba kerülhet, ami szerinte csődbe sodorhatja a pénzintézeteket. Ezért a bankok blokkolni próbálják az ügyek érdemi elindítását, és a perek jelenleg a bíróságokon folynak.
“A mondás most az, hogy mindenkinek egyenként bíróságra kell mennie” – hangsúlyozta Lázár. A várakozás szerint az első ítéletek tíz, húsz, ötven ügy után születhetnek meg. Lázár szerint ezekből már egyértelműen látható lesz a döntés iránya, ami után a Fideszen belül és a kormányzatban is fel kell lépni a kérdésben.
Lázár János: minden károsultnak joga van a visszatérítésre
A beszédben újabb részleteket is megosztott: minden devizahitelessel, akivel még nem számoltak el, akinek az ügyét nem váltották át vagy nem rendezték, azt elő kell venni és meg kell próbálni rendezni. Lázár szerint bizonyíthatóan a bankok nagy része, sőt, meggyőződése szerint mindegyik, becsapta az ügyfeleket.
Ki az az ember, aki bemegy a bankba és centiről centire végigolvas egy 40 oldalas szerződést? Nincs ilyen ember
– fogalmazott. Hozzátette, hogy a bankok olyan nyelvet használnak, amit az átlagember nem ért, és ami kizárólag a bank érdekeit szolgálja.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a cél nem a bankrendszer csődbe vitele, de a pénzösszegek nagysága miatt a kaput csak óvatosan lehet kinyitni. Most az igazságszolgáltatásra várnak. Ugyanakkor kijelentette: mindenki biztos lehet abban, hogy a Fidesz nem a bankok oldalára áll, és ha valaki ebben az ügyben felléphet, az a kormány és a párt.
Végezetül Lázár János leszögezte: az ügy még nincs lezárva, a kormánynak és a politikai döntéshozóknak is komolyan kell foglalkozniuk a témával. A lakosság pénzügyi biztonsága, a banki elszámoltathatóság és az igazságosság kérdése most a középpontban áll, és a következő bírósági ítéletek adhatják meg a végső iránymutatást.
