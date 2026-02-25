Deviza
Európai Unió Bírósága
Lázárinfó
Lázár János
Mosonmagyaróvár

Lázár János váratlan bejelentést tett a devizahitelekről: a magyarországi bankok kiborultak, a kormány kimentheti az összes ügyfelet – 5000 milliárd forint sorsa a tét

Marczingós László sikerei az Európai Unió Bíróságán súlyos banki visszaélésekről rántották le a leplet. Lázár János hangsúlyozta, hogy a pénzügyi igazságosság kérdése mindenkit érint.
VG
2026.02.25, 18:43
Frissítve: 2026.02.25, 19:18

Lázár János szerint a bankok tömegesen becsapták a magyar ügyfeleket, és a bírósági döntések most nyithatják meg az utat a visszatérítéshez. Az ügy azonban még nem zárult le, a kormánynak több fontos döntést is meg kell hoznia.

Lázár JánosPusztaszabolcs Lázárinfo
Lázár János hangsúlyozta, hogy a pénzügyi igazságosság kérdése mindenkit érint / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hílrlap

A mosonmagyaróvári Lázárinfón a miniszter világosan fogalmazott: 

a magyar lakosság pénzügyei komoly kockázat alatt álltak, és a bankok tömegesen szegték meg az ügyfelekkel szembeni tájékoztatási kötelezettségüket.

“A lakosságból négyötödöt kimentettünk, de egyötödöt még biztos, hogy nem” – mondta, hangsúlyozva, hogy a védelem még nem teljes.

Külön kiemelte Marczingós László ügyvéd szerepét, aki az Európai Unió Bíróságán már megnyert perek révén hívta fel a figyelmet a banki visszaélések súlyára.

Lázár János szerint egyértelmű következmények lesznek: ha a bank nem tájékoztatott teljes körűen, minden visszajár az ügyfélnek. Szerinte a magyar bankok tömegesen szegték meg ezt a szabályt, ezért valójában az összes pénzt vissza kellene adni, és az eredeti állapotot visszaállítani.

A parlamentben mondta el az államtitkár, mikor érvénytelenek a devizahiteles szerződések: a forintosítás mindent megváltoztat

A kormány már számos intézkedést tett a helyzet orvoslására, ezért a fennmaradó ügyekben nincs szükség új jogszabályra, a bíróságnak kell döntenie. A devizahitelek problémáját lényegében megszüntette a kormány Orbán Viktor miniszterelnök szerint is.

A politikus kiemelte a kockázatot is: a bankok azzal próbálják nyomás alá helyezni a kormányt, hogy az esetleges visszafizetés 5000 milliárd forintba kerülhet, ami szerinte csődbe sodorhatja a pénzintézeteket. Ezért a bankok blokkolni próbálják az ügyek érdemi elindítását, és a perek jelenleg a bíróságokon folynak.

“A mondás most az, hogy mindenkinek egyenként bíróságra kell mennie” – hangsúlyozta Lázár. A várakozás szerint az első ítéletek tíz, húsz, ötven ügy után születhetnek meg. Lázár szerint ezekből már egyértelműen látható lesz a döntés iránya, ami után a Fideszen belül és a kormányzatban is fel kell lépni a kérdésben.

Lázár János: minden károsultnak joga van a visszatérítésre

A beszédben újabb részleteket is megosztott: minden devizahitelessel, akivel még nem számoltak el, akinek az ügyét nem váltották át vagy nem rendezték, azt elő kell venni és meg kell próbálni rendezni. Lázár szerint bizonyíthatóan a bankok nagy része, sőt, meggyőződése szerint mindegyik, becsapta az ügyfeleket.

Ki az az ember, aki bemegy a bankba és centiről centire végigolvas egy 40 oldalas szerződést? Nincs ilyen ember

– fogalmazott. Hozzátette, hogy a bankok olyan nyelvet használnak, amit az átlagember nem ért, és ami kizárólag a bank érdekeit szolgálja.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a cél nem a bankrendszer csődbe vitele, de a pénzösszegek nagysága miatt a kaput csak óvatosan lehet kinyitni. Most az igazságszolgáltatásra várnak. Ugyanakkor kijelentette: mindenki biztos lehet abban, hogy a Fidesz nem a bankok oldalára áll, és ha valaki ebben az ügyben felléphet, az a kormány és a párt. 

Végezetül Lázár János leszögezte: az ügy még nincs lezárva, a kormánynak és a politikai döntéshozóknak is komolyan kell foglalkozniuk a témával. A lakosság pénzügyi biztonsága, a banki elszámoltathatóság és az igazságosság kérdése most a középpontban áll, és a következő bírósági ítéletek adhatják meg a végső iránymutatást.

Népességrobbanás az ország második fővárosában: Lázár János szerint ehhez közlekedési forradalom jár – újabb részletek derültek ki a helyi projektekről

A város jelentős népességnövekedés előtt áll, ami a helyi közlekedés áttervezését is megköveteli. Lázár János hétfőn nagyszabású infrastrukturális fejlesztéseket mutatott be Hajdúböszörményben, köztük a Debrecen-Nyíregyháza négysávosítását és a keleti elkerülőt is.

 

