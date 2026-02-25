Lázár János váratlan bejelentést tett a devizahitelekről: a magyarországi bankok kiborultak, a kormány kimentheti az összes ügyfelet – 5000 milliárd forint sorsa a tét

Lázár János szerint a bankok tömegesen becsapták a magyar ügyfeleket, és a bírósági döntések most nyithatják meg az utat a visszatérítéshez. Az ügy azonban még nem zárult le, a kormánynak több fontos döntést is meg kell hoznia.

Lázár János hangsúlyozta, hogy a pénzügyi igazságosság kérdése mindenkit érint / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hílrlap

A mosonmagyaróvári Lázárinfón a miniszter világosan fogalmazott:

a magyar lakosság pénzügyei komoly kockázat alatt álltak, és a bankok tömegesen szegték meg az ügyfelekkel szembeni tájékoztatási kötelezettségüket.

“A lakosságból négyötödöt kimentettünk, de egyötödöt még biztos, hogy nem” – mondta, hangsúlyozva, hogy a védelem még nem teljes.

Külön kiemelte Marczingós László ügyvéd szerepét, aki az Európai Unió Bíróságán már megnyert perek révén hívta fel a figyelmet a banki visszaélések súlyára.

Lázár János szerint egyértelmű következmények lesznek: ha a bank nem tájékoztatott teljes körűen, minden visszajár az ügyfélnek. Szerinte a magyar bankok tömegesen szegték meg ezt a szabályt, ezért valójában az összes pénzt vissza kellene adni, és az eredeti állapotot visszaállítani.

A politikus kiemelte a kockázatot is: a bankok azzal próbálják nyomás alá helyezni a kormányt, hogy az esetleges visszafizetés 5000 milliárd forintba kerülhet, ami szerinte csődbe sodorhatja a pénzintézeteket. Ezért a bankok blokkolni próbálják az ügyek érdemi elindítását, és a perek jelenleg a bíróságokon folynak.

“A mondás most az, hogy mindenkinek egyenként bíróságra kell mennie” – hangsúlyozta Lázár. A várakozás szerint az első ítéletek tíz, húsz, ötven ügy után születhetnek meg. Lázár szerint ezekből már egyértelműen látható lesz a döntés iránya, ami után a Fideszen belül és a kormányzatban is fel kell lépni a kérdésben.