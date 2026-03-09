Orbán Viktor fontos nyilatkozatot tett a devizahitelekről, újra nekifuthatnak a jelzálogrendszernek: megvan a lehetséges irány – "Ez egy sötét történet"

A devizahitelesek helyzetének rendezéséről is kérdezték a miniszterelnököt az Országgyűlésben az azonnali kérdések és válaszok órájában hétfőn délután. Z. Kárpát Dániel (Jobbik) arról beszélt, hogy a devizahitelesek sorsa rendezetlen.

Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén / Fotó: Kaiser Ákos, MTI

Kitért arra: a Lex Marczingós képében igyekeztek egy megoldás-csomagot letenni az asztalra, de ezt nem már tudták megvitatni. Felvetette, hogy hibernálják a végrehajtás egész rendszerét a devizahitelesekre vonatkozóan, amíg nem tudják megvitatni a javaslatukat. Ez érintené a devizás végrehajtások, az árverések megszüntetését és a kilakoltatások tilalmát, amíg az unió bírósági döntésének megfelelő átfogó és megfelelő megoldás nem születik.

Orbán Viktor úgy reagált: őszintén sajnálja, hogy a párbeszédet nem folytathatja a képviselővel a következő parlamenti ciklusban. A devizahitelesekről szólva kifejtette: 2010-ben egymillió százezer devizahitelest örökölt meg az előző kormánytól és ezen hitelek 90 százaléka svájci frankban volt, nem euróban.

Olyan pénznembe terelték be az embereket, amihez soha nem akar Magyarország csatlakozni, ez egy sötét történet – fogalmazott.

A miniszterelnök rámutatott: a végtörlesztéssel és a hitelek forintosításával a kormány kívülről súrolva az alkotmányosság határát mindent megtett a devizahitelesek érdekében. Nem akarják ezt az ügykört visszahozni a parlament elé, illetve a kormány hatókörébe. Amit lehetett, megtettek, a törvényeket megalkották, innentől a devizahitelesek érdekét nem nekik, hanem a bíróságnak kell képviselni.

Orbán Viktor közölte: mindenben partner, ami a bíróságok esetében lehetővé teszi a fair, igazságos és méltányos döntést, de nem támogat olyan javaslatot, ami vissza akarja hozni kormányzati hatáskörbe az ügykört.

Z. Kárpát Dániel szerint a szakmai szakadék megmaradt, a devizahiteles társadalom 90 százaléka nem perképes és nem is lehet az, nincsenek meg az anyagi erőforrásai. Ezért szorgalmazzák a parlamenti megoldást. Legalább azokat engedjék követelések nélkül szabadon távozni, akiket devizatartozás miatt kilakoltattak.