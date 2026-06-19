Bejelentést tett a Wizz Air a nyári menetrendről: rendkívüli intézkedések lépnek életbe – korábban kell kiérnie a repülőtérre az utasoknak

Rekordforgalomra és minden eddiginél zsúfoltabb nyárra készül a légiközlekedés, ezért a Wizz Air több rendkívüli intézkedést is bevezet. Az utasoknak is alkalmazkodniuk kell az új helyzethez: a légitársaság azt kéri, hogy a megszokottnál korábban érkezzenek a repülőterekre.

A Wizz Air fokozott üzemeltetési készültséget rendelt el / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A nyári csúcsidőszak kezdetével a Wizz Air ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be annak érdekében, hogy a megnövekedett forgalom mellett is zökkenőmentes maradjon az utazás. A magyar piacvezető légitársaság naponta már 1200 járatot indít, és az idei szezonban 15 új útvonallal, 19 repülőgéppel, valamint közel hárommillió ülőhellyel készül a nyárra, ami mintegy 30 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A légitársaság közlése szerint a nyári szünet alatt magyarok milliói repülnek majd elsősorban a mediterrán térségbe, de egyre többen választják az északi országokat is úti célként. Mivel Európa-szerte ez az időszak a legforgalmasabb a légiközlekedésben, a Wizz Air fokozott üzemeltetési készültséget rendelt el.

A járatüzemeltetési központban ismét feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport, amely fennakadás esetén azonnal beavatkozik. A központ munkatársai éjjel-nappal kapcsolatban állnak

az ügyfélszolgálattal,

a földi kiszolgálókkal

és a kommunikációs csapattal,

hogy a lehető leggyorsabban reagáljanak a felmerülő problémákra.

Mesterséges intelligencia és korábbi indulások

A nyári hónapokban rendszeresen előforduló viharok és időjárási viszontagságok miatt a Wizz Air mesterséges intelligenciával támogatott rendszereket is bevet az üzemeltetés során. Emellett az előző évhez hasonlóan együttműködik a magyar légiforgalmi irányítással, és a hajnali első járatok egy részét korábbi időpontra ütemezi át.

A légitársaság szerint ez segít abban, hogy az egész napos menetrend stabilabb és kiszámíthatóbb legyen. A járatok szervezését is úgy alakították át, hogy egy esetleges késés vagy fennakadás után gyorsabban helyre lehessen állítani a normál működést.

Korábban kell kiérni a repülőtérre

A Wizz Air az utasok segítségét is kéri. A társaság azt javasolja, hogy mindenki legalább két órával a járat indulása előtt érkezzen meg a repülőtérre.