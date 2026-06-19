Bejelentést tett a Wizz Air a nyári menetrendről: rendkívüli intézkedések lépnek életbe – korábban kell kiérnie a repülőtérre az utasoknak
Rekordforgalomra és minden eddiginél zsúfoltabb nyárra készül a légiközlekedés, ezért a Wizz Air több rendkívüli intézkedést is bevezet. Az utasoknak is alkalmazkodniuk kell az új helyzethez: a légitársaság azt kéri, hogy a megszokottnál korábban érkezzenek a repülőterekre.
A nyári csúcsidőszak kezdetével a Wizz Air ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be annak érdekében, hogy a megnövekedett forgalom mellett is zökkenőmentes maradjon az utazás. A magyar piacvezető légitársaság naponta már 1200 járatot indít, és az idei szezonban 15 új útvonallal, 19 repülőgéppel, valamint közel hárommillió ülőhellyel készül a nyárra, ami mintegy 30 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A légitársaság közlése szerint a nyári szünet alatt magyarok milliói repülnek majd elsősorban a mediterrán térségbe, de egyre többen választják az északi országokat is úti célként. Mivel Európa-szerte ez az időszak a legforgalmasabb a légiközlekedésben, a Wizz Air fokozott üzemeltetési készültséget rendelt el.
A járatüzemeltetési központban ismét feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport, amely fennakadás esetén azonnal beavatkozik. A központ munkatársai éjjel-nappal kapcsolatban állnak
- az ügyfélszolgálattal,
- a földi kiszolgálókkal
- és a kommunikációs csapattal,
hogy a lehető leggyorsabban reagáljanak a felmerülő problémákra.
Mesterséges intelligencia és korábbi indulások
A nyári hónapokban rendszeresen előforduló viharok és időjárási viszontagságok miatt a Wizz Air mesterséges intelligenciával támogatott rendszereket is bevet az üzemeltetés során. Emellett az előző évhez hasonlóan együttműködik a magyar légiforgalmi irányítással, és a hajnali első járatok egy részét korábbi időpontra ütemezi át.
A légitársaság szerint ez segít abban, hogy az egész napos menetrend stabilabb és kiszámíthatóbb legyen. A járatok szervezését is úgy alakították át, hogy egy esetleges késés vagy fennakadás után gyorsabban helyre lehessen állítani a normál működést.
Korábban kell kiérni a repülőtérre
A Wizz Air az utasok segítségét is kéri. A társaság azt javasolja, hogy mindenki legalább két órával a járat indulása előtt érkezzen meg a repülőtérre.
Arra is felhívják a figyelmet, hogy az utasok előre tájékozódjanak arról, milyen tárgyakat vihetnek magukkal kézi- vagy feladott poggyászban. A gyorsabb beszállás érdekében azt kérik, hogy a fej feletti tárolókba csak a nagyobb bőröndök kerüljenek, minden más csomagot az ülés alatt helyezzenek el, és mindenki a beszállókártyáján szereplő helyre üljön.
Új szolgáltatásokkal kezelik a késéseket
A nyári időszakra időzítve a légitársaság több új fejlesztést is bevezetett. Ilyen a késési asszisztencia szolgáltatás, amelyet már a foglaláskor meg lehet vásárolni.
A rendszer automatikusan figyeli a járat státuszát, és ha az több mint két órát késik vagy törlik, előre értesíti az utast. Ezután egy egyszerű átfoglalási felületen lehet másik járatot választani egy előre meghatározott összegig díjmentesen.
Ha a felajánlott lehetőségek nem megfelelőek, az utasok a repülőjegy és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások – például az elsőbbségi beszállás vagy a feladott poggyász – teljes árát visszakaphatják, miközben az eredeti foglalásuk is érvényben marad.
Újdonságként érkezik a Wizz Link szolgáltatás is, amely lehetővé teszi, hogy a több különálló foglalással rendelkező utasok egy helyen kezeljék utazásaikat. Emellett a mobilalkalmazásban már Bluetooth-kapcsolaton keresztül is lehet ételt, italt vagy egyéb fedélzeti terméket rendelni, akár internetkapcsolat nélkül is.
Rekordot dönthet a Wizz Air
A légitársaság májusban 99,99 százalékos járatteljesítési arányt ért el, járatainak 82,67 százaléka pedig a menetrend szerinti időponthoz képest 15 percen belül érkezett meg.
A nyári hónapokban a társaság közel 200 úti célra repül, több mint 50 ország és 185 repülőtér között. Egyetlen nap alatt átlagosan 72 másodpercenként száll fel egy Wizz Air-gép, amelyekkel naponta több mint 200 ezer utas utazik.
A légitársaság flottája jelenleg 269 repülőgépből áll, az üzemeltetésben pedig több mint négyezer légiutas-kísérő, valamint több ezer mérnök és földi kiszolgáló munkatárs vesz részt. Diarmuid O'Conghaile üzemeltetési igazgató szerint a rekordforgalmat a folyamatosan bővülő hálózat, az erős utazási kereslet, valamint a mesterséges intelligencián alapuló üzemeltetési rendszerek teszik lehetővé.