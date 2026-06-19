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Waberer's International

Waberer's: ennyi pénz üti a részvényesek markát

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Megvan, mennyi lesz az osztalék. Július elején utal a Waberer's.
Murányi Ernő
2026.06.19, 10:30

A Waberer's 0,35 eurócent névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvényei után - a társaság saját tulajdonában álló 423 027 darab saját részvényre eső osztaléknak az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként történő figyelembevételével - részvényenként bruttó 143,43 forint tényleges osztalékot fizet - közölte a logisztikai és fuvarozó cég péntek délelőtt.

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Waberer's: ennyi pénz üti a részvényesek markát / Fotó: arie n bucky photography / Shutterstock

Az osztalékfizetés kezdő időpontja július 3., az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja pedig június 26. lesz. Ennek megfelelően a 2025. évi osztalékra jogosító Waberer's International törzsrészvényt utoljára 2026. június 24-én, azaz jövő szerdán lehet megvásárolni a tőzsdei forgalomban. 

A 143,43 forintos osztalék egyébként a részvények csütörtöki 4880 forintos záróárához mérten valamivel több mint 2,9 százalékos osztalékhozamot jelent.

A Waberer's árfolyama péntek délelőtt 0,2 százalékkal, 4900 forintra nőtt.  

 

 

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