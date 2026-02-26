Mindenki erre várt: a román határig megépítik Magyarország szuperútját - mindenkit meglepett ez a közeli dátum

Elkészülnek 2028 júliusáig az M44-es gyorsforgalmi út román országhatárig tartó szakaszának tervei – mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára, Pántya József Békéscsabán csütörtökön.

Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI

Pántya a helyi közgyűlés ülésén beszámolt a képviselőknek arról, hogy nagy feladat a tervezés, benne van az ÉKM legfontosabb 3 feladatában; nagyjából félúton járnak. Békéscsaba és az országhatár között 43,2 kilométernyi szakaszról van szó, hat külön szintű csomóponttal, Békésnél egy komplex – azaz üzemanyagtöltő állomás létesítésére alkalmas – pihenőhellyel, egy új Kettős-Körös-ívhíddal, Doboznál új mérnökségi teleppel.

Ágh Péter, a közlekedési minisztérium államtitkára korábban azt mondta, hogy 2016 óta folyamatosan zajlik az M44-es út építése: több mint 125 kilométer utat adtak át mintegy 511 milliárd forint értékben. 2027-re készül el az M5–M44 csomóponti rendszer 50 milliárd forint értékben, 2030 után pedig elkészül a Békéscsaba–országhatár közötti szakasz, amelynek beruházási költsége 230 milliárd forint.

M44: elviszik a román határig

Tavasszal indul az M44-es kunszentmártoni fel- és lehajtóágának építése. A kunszentmártoni projekt keretében új fel- és lehajtóágak, valamint a hozzájuk tartozó lassító- és gyorsítósávok létesülnek, amelyek négy csomóponti ágon keresztül csatlakoznak majd a gyorsforgalmi úthoz, mindkét oldalon körforgalmakba torkollva.

A munkaterület átadása-átvétele már megtörtént, a kivitelezési szerződés alapján a csomópont befejezése és a teljes átadás legkésőbb 2027. augusztus 31-ig várható. Az M44-es gyorsforgalmi út Kecskemét és Békéscsaba közötti teljes szakaszát tavaly áprilisban adták át, ezzel jelentős javulást hozva a régió közlekedési kapcsolataiban.

A főútvonal elkészülte óta tovább folytatódnak a kapcsolódó fejlesztések: jelenleg is zajlik az M5-ös és M44-es csomópontjának építése. A közelmúltban pedig Kónya István vármegyei tanácsnok tett közzé friss információkat az M44-es gyorsforgalmi út folytatásával kapcsolatban. Mint elmondta, az M44-es Békéscsaba és az országhatár közötti szakaszának tervismertetőjét tartották a napokban.