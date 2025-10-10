Új korszak: megvette a kínai óriás a magyarok kedvenc elektronikai boltját, megtudtuk, átnevezik-e – erre kell készülnie a vásárlóknak

Ez egy stratégiai együttműködés – hangsúlyozta a Világgazdaságnak adott interjújában Szilágyi Gábor, a Media Markt Magyarország ügyvezető igazgatója, aki szerint az utóbbi napok híre a JD.com belépéséről természetes módon keltett hullámokat a piacon. Mint mondta, a percepciók hasonlók egész Európában: a hír elsőre sokakban félelmet ébreszt, hiszen egy kínai óriásról van szó. A MediaMarkt azonban nem felvásárlásról, hanem partnerségről beszél, amelyben minden fél nyer.
A JD.com Kína második legnagyobb online kereskedelmi szereplője, amely az elmúlt években kiterjesztette tevékenységét az offline térre is.
Szilágyi szerint a cég tudatosan építi az úgynevezett „omnichannel” működést, vagyis az online és a fizikai jelenlét integrációját. Az európai expanziót évek óta készítették elő, és a MediaMarkt számára természetes partnernek bizonyultak: több mint ezer áruházzal, tizenegy országos jelenléttel és egy erős, beágyazott márkával rendelkeznek. Mint mondta, a JD.com célja, hogy Kínán kívül is kiépítse saját infrastruktúráját.
Ennek részeként már létrehozta operációját
saját logisztikai rendszert, IT-hátteret és adatközpontokat működtetve. A MediaMarktban történő többségi tulajdonszerzés ebbe az európai növekedési stratégiába illeszkedik. Szilágyi Gábor kiemelte:
a JD.com „bevásárolta magát” a cégbe, de nem beolvasztani, hanem fejleszteni kívánja.
A MediaMarkt továbbra is független vállalatként működik, a JD.com pedig elsősorban logisztikai és informatikai kompetenciákat hoz a közös munkába.
A magyar ügyvezető szerint a kínai partner egyik legnagyobb előnye az, hogy
Kína teljes területén képes másnapi kiszállítást biztosítani – ez a logisztikai precizitás Európában is új szintet hozhat.
Ez az együttműködés nem a struktúra átalakításáról, hanem a meglévő stratégia felgyorsításáról szól – fogalmazott.
A vásárlók szempontjából a változás kézzelfogható előnyökkel járhat: gyorsabb szállítás, fejlettebb IT-megoldások és hatékonyabb kiszolgálás várható. Szilágyi szerint sem a beszállítói kör, sem a márkaidentitás nem változik meg, a cég kereskedelmi és marketingstratégiája is változatlan marad. „Nem lesz márkacserénk, nem lesz névváltoztatás, és egyetlen áruházunk sem zár be” – szögezte le. Az ügyvezető külön kiemelte, hogy
a MediaMarkt egyik nagy családi tulajdonosa, a Kellerhals család továbbra is megtartja részesedését a vállalatban.
Szerinte ez is mutatja, hogy a JD.com belépését a meglévő partnerek is hosszú távú növekedési lehetőségnek tekintik. „A két cég erősségeinek fúziója stabil alapot teremt a további fejlődéshez” – mondta.
A vásárlói adatok biztonságával kapcsolatban Szilágyi Gábor hangsúlyozta: a két vállalat nem osztja meg egymás között az adatbázisait. A JD.com Európában önálló infrastruktúrát épít, a MediaMarkt pedig saját szerverein, saját adatkezelési rendszereiben dolgozik tovább. „Nem lesz közös adattárház, nem lesz adatáramlás Kína felé” – mondta, hozzátéve, hogy ez a kérdés a megállapodás egyik sarkalatos pontja volt.
Az adatvédelemről szólva kijelentette:
mindkét fél szigorúan betartja az európai adatvédelmi és versenyjogi szabályokat. A JD.com maga is elfogadta, hogy a partnerség keretein belül az uniós előírások lesznek az irányadók.
A folyamat ugyanakkor még nem zárult le teljesen – válaszolta kérdésünkre az ügyvezető igazgató. Tájékoztatása szerint a JD.com jelenleg nyilvános vételi ajánlatot tett a MediaMarkt anyavállalatának részvényesei számára, a részvényesek pedig egyedileg dönthetnek az eladásról.
Ezzel párhuzamosan zajlik a német versenyhivatali jóváhagyás, valamint minden olyan tagországban, ahol a MediaMarkt jelen van, a helyi hatóságok engedélyezési folyamata is. „A német eljárás rendben zajlik, időarányosan teljesen megfelelő ütemben haladunk” – fogalmazott az ügyvezető, hozzátéve, hogy legkésőbb 2026 első felében lezárulhat a folyamat.
Szilágyi Gábor összegzése szerint a JD.com belépése a MediaMarkt számára nem irányváltást, hanem megerősítést jelent. Az ügyvezető úgy látja, hogy a két vállalat együttműködése
számára is új perspektívát nyit: a kínai partner technológiai ereje és a MediaMarkt európai piaci tapasztalata együtt teheti még versenyképesebbé a vállalatot.
