Brüsszel odadobott pár eurót: az agrárkatasztrófa után is szűkmarkúak maradtak – ennyivel szúrnák ki a magyar gazdák szemét

Alig több mint négymilliárd forintnyi sürgősségi agrártámogatás érkezik Magyarországra, miután a 2025-ös év szélsőséges időjárása súlyos károkat okozott a mezőgazdaságban. Az Európai Bizottság összesen 21,5 millió eurót oszt szét három ország között, hogy enyhítse a gazdák veszteségeit, Brüsszel azonban tisztában van azzal, hogy ez valójában édeskevés az uniós élelmiszer-biztonság fenntartására.

Többmilliárdos károk keletkeztek a földeken, de a magyar gazdák így sem számíthatnak a brüsszeli agrártámogatásokra

A forrást az úgynevezett mezőgazdasági tartalékból biztosítják, ennek célja pedig papíron a 2025-ös év szélsőséges időjárása miatt elszenvedett károk enyhítése.

A támogatás nem csak Magyarországot érinti. Bulgária 7,4 millió eurót, Észtország pedig 3,3 millió eurót kap. Az uniós szabályok nagylelkűen engedélyezik a nemzeti kormányoknak, hogy akár további 200 százalékkal is kiegészíthessék ezt az összeget, ami szerencsére azt jelenti, hogy a végső támogatás nagysága jóval magasabb is lehet.

Agrártámogatás helyett aprópénz

Magyarországon 2025 nyarán – különösen június és augusztus között – extrém hőség és súlyos vízhiány alakult ki, ami jelentős hőstresszt okozott a növényeknél, és nagymértékben visszavetette a terméshozamot. A leginkább érintett növények között volt a csemegekukorica, a dinnye, a cirok és a kukorica.

Ostrom alatt áll a magyar bor: az aszály és a fertőzések is pusztítanak – a kormány milliárdos mentőövvel támogatja a termelőket Hubai Imre államtitkár Soltvadkerten jelentette be: több milliárd forintnyi támogatás, országos védekezési program és új technológiai beruházások segítik az ágazatot. Az aszály, a vízhiány, a tavaszi fagy és az aranyszínű sárgaság egyszerre sújtotta az idei szőlőtermést, de az Agrárminisztérium szerint a magyar borászok minden körülmények között számíthatnak a kormányra.

A helyzet nem volt jobb a másik két országban sem:

Bulgáriában hosszú ideig tartó aszály és hőhullámok pusztítottak, ami különösen a napraforgó- és kukoricatermesztést sújtotta.

Észtországban ezzel szemben a tavaszi fagyok, majd egy hűvös, csapadékos és kiszámíthatatlan szezon okozott károkat, érintve többek között a búzát, az árpát, a repcét, a burgonyát, valamint a zöldség- és gyümölcstermesztést is.

Ilyen károk mellett azonban az uniós támogatások mértéke elfogadhatatlan, és még csak a gazdák kártalanítására sem elegendő – a jövőbeli szélsőséges időjárás elleni felkészülésről nem is beszélve.

A minimális összegekkel párhuzamosan pedig az uniós bürokráciát is ráeresztették a magyar mezőgazdaságra: a támogatások kifizetésének határideje 2026. szeptember 30., és a nemzeti hatóságok felelőssége lesz, hogy a pénz valóban a gazdákhoz jusson el. Emellett részletes jelentést kell küldeniük az Európai Bizottságnak arról, hogy milyen feltételek alapján osztják szét a támogatást, milyen hatást várnak tőle, és hogyan kerülik el a túlkompenzációt vagy a piaci torzulásokat.