200 ezer ingyenes repülőjegyet oszthat szét a külföldi turistáknak Thaiföld kormánya

A „Buy International, Free Thailand Domestic Flights” névre keresztelt program keretében Thaiföld kormánya kétszázezer nemzetközi utazót részesítene ingyenjegyben, azok közül, akik 2025. szeptember és november között repülővel érkeznek az országba.

Thaiföld / Fotó: Shutterstock

Thaiföld kormánya a különös akcióval turbózná fel a turisztikai ágazat bevételeit

Az ország abban reménykedik, hogy ezáltal lendítheti fel a gazdaságot a holtszezonban, valamint így ösztönözheti a turizmust a kevésbé látogatott régiókban is.

Az utazók kizárólag belföldi célpontokra kapnák az ingyenes repülőjegyeket.

A jogosultsághoz nemzetközi repülőjegyre van szükség, cserébe pedig a kormány fedezi az egyirányú belföldi repülőjegyeket 1750 baht (18 ezer forint), a retúr repülőjegyeket pedig 3500 baht (36 ezer forint) árig.

A program jelenleg még kormányzati jóváhagyásra vár. Rossz hír azonban, hogy a kedvezmény várhatóan nem lesz érvényes a már lefoglalt utakra.

