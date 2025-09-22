Az Oktoberfest immár százkilencvenedik alkalommal nyitotta meg kapuit – idén brutális árakkal

Az első Oktoberfestet 1810-ben tartották, hogy megünnepeljék Ludwig bajor trónörökös és Terézia szászországi hercegnő házasságát. Ám az azóta évről évre megrendezett eseményre mára inkább mint a világ legnagyobb sörünnepére tekintenek.

Egy pincérnő sört visz a vendégeknek a Hofbrau-sátorban az Oktoberfest nyitónapján / Fotó: Felix Hörhager / dpa via AFP

Oktoberfest: egyre több panasz érkezik a fékevesztett árakra

És ahogy a régi menük áttekintése után kiderül, a kritikák nem is alaptalanok. Azt, hogy az Oktoberfest árai valójában mennyit is emelkedtek az elmúlt években, jól mutatja, hogy 1992-ben egy liter sör még 4,40 eurónak (1700 forint) megfelelő áron volt kapható, 2004-ben ugyanez már 7,1 euró (2765 forint) volt, míg idén egy liter sör 15,80 eurót (6150 forint) kóstál. A fesztiválon 2025-ben a fél csirke körülbelül 17 euróba (6620 forint) kerül, ugyanez 1992-ben márkáról átszámítva 6,5 euróba (2530 forintba), míg 2004-ben 8,2 euróba (3195 forintba) került.

A sör ára egyébként a 2014-es Oktoberfesten lépte át a 10 eurós (3900 forint) határt, és a 2024-es Oktoberfesten volt először 15 euró (5845 forint) felett.

A fesztivál egy másik slágerétele, a fél kacsa vörös káposztával és burgonyagombóccal körülbelül 40 euróért (15 575 forint) kapható. Sok édesszájú ember számára pedig az Oktoberfest látogatása magában foglalja a klasszikus Kaiserschmarrnt is. A Paulaner-sátorban például ez 2025-ben személyenként 21,00 euróba (8175 forint) kerül.

És nemcsak az ételnek és az alkoholnak, de az alkoholmentes italoknak az ára is nagyot emelkedett. A víz esetében azonban van egy olcsó alternatíva a látogatók számára; ugyanis idén is ingyenes ivóvízszökőkutak vannak a Theresienwiese-en.

Az Oktoberfest idején a müncheni szállásárak is drasztikusan emelkednek

A statisztikák jól mutatják, hogy az Oktoberfest első hetében a müncheni nyaralóapartmanok árai évről évre jelentősen emelkednek; idén éjszakánként 176 euró (68 565 forint) körülire. Különösen drága a szállás a Maxvorstadtban, ahol két embernek akár 1530 eurót (595 980 forint) is fizetnie kell két éjszakáért.

A látogatók azonban sokat spórolhatnak azzal, ha nem a belvárosban, hanem München környékén éjszakáznak. Az erdingi nyaralók ára személyenként és éjszakánként mindössze 82 euró (31 935 forint), míg Dachauban, Fürstenfeldbruckban és Rosenheimben az árak 60 és 83 euró (23 365–32 325 forint) között mozognak.

Kattintson az Origo oldalára, és nézze végig a nyitónapról készült galériát!