Ennek a márkának egyszerűen nincs versenytársa: 13 éve a világ legértékesebbje

A „Legjobb globális márkák” listájának összeállításához olyan kulcsfontosságú pénzügyi adatokat használtak fel, mint az értékesítés és a piaci részesedés, de fontos a márka erőssége is. Ebben például azt mérik, hogy a márka mennyiben játszik nagyobb szerepet a vásárlási döntésben az ár vagy a termék jellemzői alapján. A márkatanácsadók ezt indexbe helyezik, és később kiszámítják a márka pénzbeli értékét is. Ez alapján áll össze évről évre az Interbrand „Legjobb globális márkák” rangsora.

Az Nvidia csipgyártó a Best Global Brands történetének legnagyobb márkaérték-növekedését érte el

A növekedési ütem szorosan összefügg a magas márkaértékkel . Más szóval, egy erős márka valószínűleg nagyobb növekedést fog elérni, mint egy gyengébb márka, ami megmagyarázhatja, hogy az olyan vállalatok, mint az Apple és a Microsoft, miért tudták több egymást követő évben is megőrizni helyüket a lista élén.

Ez a tíz legértékesebb márka a világon:

Az iPhone-gyártó Apple továbbra is a világ legértékesebb márkája. A második helyen a Microsoft áll, márkaértéke 10,2 százalékkal, 388,5 milliárd dollárra nőtt. A harmadik helyezett Amazon márkaértéke 7,3 százalékkal, 319,9 milliárd dollárra emelkedett. A negyedik helyen sem volt változás tavalyhoz képest, a Google értéke 8,9 százalékkal, 317,1 milliárd dollárra emelkedett. Idén is ötödik a listán a Samsung, 10 százalékos márkaérték-csökkenéssel, 90,5 milliárd dollárra. A hatodik helyezett a Toyota 2 százalékos márkaérték-növekedéssel, 74,2 milliárd dollárra. A hetedik a Coca-Cola, amelynek a márkaértéke tavalyhoz képest 1,9 százalékkal, 60,1 milliárd dollárra csökkent. A listán a tavalyi 15. helyről a nyolcadikra rukkolt előre az Instagram, értéke 27 százalékkal, 57,3 milliárd dollárra emelkedett. Megtartotta kilencedik helyét a McDonald’s, márkaértéke egy év alatt 0,1 százalékkal, 53 milliárd dollárra emelkedett. A tavalyi 8. helyről a tizedikre csúszott vissza a Mercedes-Benz, amelynek a márkaértéke 15 százalékkal, 50,1 milliárd dollárra zuhant.

Az idei százas listát a tavaly még a 88. helyen álló DHL zárja, amelynek a márkaértéke 5,7 százalékkal, 6,9 milliárd dollárra mérséklődött.

Az Nvidia csipgyártó a Best Global Brands történetének legnagyobb márkaérték-növekedését érte el, 115,9 százalékkal, 43,2 milliárd dollárra emelkedett, amivel a 15. helyre került.

Az idei 100-as rangsorba 12 új cég került be, soha még ennyi a jelentés közel két és fél évtizedes történetében. Az új belépők között szerepel a Booking.com (32.), az Uniqlo (47.), a Monster (70.), a John Deere (88.), a BYD (90.) és a Shopify (99.).

