Meglepően közel van Magyarországhoz a világ legnagyobb fedett strandja, amelynek a flamingók és a teknősök is állandó lakói

A világ legnagyobb fedett strandja több mint 200 méter hosszú, azaz körülbelül kétszer akkora, mint egy futballpálya. A pálmafákkal és napozóágyakkal díszített mesterséges homokos strand a németországi Krausnickben található. A Tropical Island Resort üdülőhelye egyben a világ legnagyobb fedett úszómedencével és az egyik legkiterjedtebb fedett esőerdővel is büszkélkedhet – számolt be róla az Express.

A világ legnagyobb fedett strandja, a németországi Tropical Islands Resort télen-nyáron 26 fokos / Fotó: Shutterstock

A Budapestről induló oda-vissza repülőjegyek kevesebb mint harmincezer forintba kerülnek a trópusokat idéző fedett strandra

A 10 000 négyzetméter fedett vízipark egyórányi autóútra található Berlintől, és 2004-ben épült, így hazánkból is viszonylag könnyedén eljuthatunk a különleges fürdőbe, hiszen kiváló a légi és a vonatközlekedés a magyar és a német főváros között. Januárban például kevesebb mint 30 ezer forintért foglalhatók oda-vissza Wizzair-járatok a legközelebbi repülőtérre – a berlini Brandenburg légikikötőbe – a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, de februárban akár még 15 ezer forint körül is kifoghatók a retúr jegyek.

A hatalmas komplexum 6000 vendéget képes fogadni egyszerre, akik akár hőlégballonozhatnak is a kupolahangárban. A kellemesen meleg, 26 °C-os hőmérséklet mellett 900 napozóágy áll a strandolók rendelkezésére. A Water Worlds részleg hatalmas úszómedencéje három olimpiai méretű medencének felel meg. Az izgalmakra vágyók számára pedig egy hatalmas, 149 méter hosszú, csavarodó vízicsúszda is rendelkezésre áll. A trópusi esőerdőben körülbelül 50 000 növény virágzik, sőt pillangók, flamingók és teknősök is élnek a resortban.

