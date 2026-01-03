Deviza
EUR/HUF383,44 0% USD/HUF327,01 0% GBP/HUF440,33 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,03 0% RON/HUF75,3 0% CZK/HUF15,87 0% EUR/HUF383,44 0% USD/HUF327,01 0% GBP/HUF440,33 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,03 0% RON/HUF75,3 0% CZK/HUF15,87 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
strand
fürdőkomplexum
Berlin

Meglepően közel van Magyarországhoz a világ legnagyobb fedett strandja, amelynek a flamingók és a teknősök is állandó lakói

A Berlin közelében található Tropical Island Resortban egy trópusi őserdő is helyet kapott, de akár hőlégballonnal is felemelkedhetünk a kupolával fedett, különleges létesítményben. Fotókon a téli zimankóban is nyarat idéző európai strand.
VG
2026.01.03, 16:40
Frissítve: 2026.01.03, 16:44

A világ legnagyobb fedett strandja több mint 200 méter hosszú, azaz körülbelül kétszer akkora, mint egy futballpálya. A pálmafákkal és napozóágyakkal díszített mesterséges homokos strand a németországi Krausnickben található. A Tropical Island Resort üdülőhelye egyben a világ legnagyobb fedett úszómedencével és az egyik legkiterjedtebb fedett esőerdővel is büszkélkedhet – számolt be róla az Express.

A világ legnagyobb fedett strandja, a németországi Tropical Islands Resort télen-nyáron 26 fokos Fotó: Shutterstock/Glimpse of Sweden
A világ legnagyobb fedett strandja, a németországi Tropical Islands Resort télen-nyáron 26 fokos / Fotó: Shutterstock

A Budapestről induló oda-vissza repülőjegyek kevesebb mint harmincezer forintba kerülnek a trópusokat idéző fedett strandra

A 10 000 négyzetméter fedett vízipark egyórányi autóútra található Berlintől, és 2004-ben épült, így hazánkból is viszonylag könnyedén eljuthatunk a különleges fürdőbe, hiszen kiváló a légi és a vonatközlekedés a magyar és a német főváros között. Januárban például kevesebb mint 30 ezer forintért foglalhatók oda-vissza Wizzair-járatok a legközelebbi repülőtérre – a berlini Brandenburg légikikötőbe – a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, de februárban akár még 15 ezer forint körül is kifoghatók a retúr jegyek.

A hatalmas komplexum 6000 vendéget képes fogadni egyszerre, akik akár hőlégballonozhatnak is a kupolahangárban. A kellemesen meleg, 26 °C-os hőmérséklet mellett 900 napozóágy áll a strandolók rendelkezésére. A Water Worlds részleg hatalmas úszómedencéje három olimpiai méretű medencének felel meg. Az izgalmakra vágyók számára pedig egy hatalmas, 149 méter hosszú, csavarodó vízicsúszda is rendelkezésre áll. A trópusi esőerdőben körülbelül 50 000 növény virágzik, sőt pillangók, flamingók és teknősök is élnek a resortban.

image
image
image

További fotókért kattintson az Origo oldalára.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu