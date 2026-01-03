Így spórolhat a szálláson, ha Ibizára megy: elképesztő akciót hirdetett meg egy hotel

Ibiza évről évre milliószámra vonzza a partikedvelőket. Népszerűsége azonban borsos árcédulával jár, különösen a főszezonban, amikor a hatalmas éjszakai klubok megnyitják kapuikat. A Paradiso Ibiza Art Hotel azonban különös akciót hirdetett meg: ingyenes szobát ajánlanak a Zero Suite lakosztályukban. A felhívásra bárki jelentkezhet, van azonban egy apró részlet, ami miatt valószínűleg csak kevesen fogják igazán élvezni az ott-tartózkodást.

Ibiza az egyik legnépszerűbb, de egyben a legdrágább bulisziget is / Fotó: 123RF

Üvegfalú szobában kínálják az ingyenes ibizai éjszakát

A Paradiso Ibiza Art Hotelben egy éjszaka 86 fontba (közel 38 ezer forintba) kerül az előszezonban, és 300 fontba (132 ezer forintba) a főszezonban. Ezt figyelembe véve tehát jelentős összeget megspórolhat az, aki bevállalja az ingyenes szobát. A Zero Suite viszont csak azoknak való, akik nem vágynak a privát szférára, tekintve, hogy a lakosztály falai tetőtől talpig üvegből vannak – számolt be róla az Express.

A szobában egy franciaágy, asztal székekkel, műalkotások, valamint egy WC és egy zuhanyzó is található. Habár a fürdőszobai részleg elsötétített, a többi helyiségbe azonban bárki bepillanthat, tekintve, hogy a Zero Suit a szálloda halljában kapott helyet. Sőt a jelentkezőknek még egy beleegyező nyilatkozatot is alá kell aláírniuk, miszerint a kíváncsi vendégek fotókat és videót is készíthetnek róluk. A tartózkodás a szobában egy éjszakára van korlátozva, de hátrányai ellenére elképesztően népszerű.

A kampány 2018-as indulása óta gyakorlatilag folyamatosan foglalt.

A helyet a DJ-szetektől kezdve a podcastfelvételeken át mindenre használták már, és sok influencer is töltött már el itt egy-egy éjszakát. A bátor jelentkezők a hotel weboldalán ismerhetik meg a különös nyaralás további feltételeit. A világ bulifővárosáról pedig az Origo oldalára kattintva olvashat meglepő részleteket.