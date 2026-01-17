Lenyűgöző és méregdrága új otthonok. Képeken a hírességek legdrágább ingatlanügyletei tavalyról
Mozgalmas évet zártak a hírességek az ingatlanpiacon. Az alábbi fotókon a tavalyi évben vásárolt, lélegzetelállító ingatlanokat mutatjuk.
Képeken Paris Hilton, Robbie Williams és más hírességek által vásárolt ingatlanok
Mark Wahlberg 37 millió dollárért vásárolt egy hatalmas dél-floridai birtokot:
A Palazzo di Lago néven ismert, Aldo Stark által tervezett kúria közel egy hektáros területen fekszik, többek közt egy hatalmas medencével és egy kivilágított teniszpályával felszerelve.
Robbie Williams Dél-Floridában vett egy 40 millió dolláros vízparti ingatlant:
A brit popsztár hattagú családjával költözött Floridába, miután 75 millió dollárért eladta Beverly Hills-i kastélyát Drake-nek. Az énekes új okosotthona egy saját félszigeten fekszik. A hét hálószobás ingatlan a mindennapi kényelmet a teljes körű szórakozással ötvözi, tekintve, hogy mozival, edzőteremmel, masszázsszalonnal, bárral és borospincével is el van látva.
Jeff Bezos "ingatlantörténelmet" írt a Washington államban lévő a Hunts Point-i birtokának 63 millió dolláros eladásával:
A vízparti villa lett ugyanis az állam legdrágábban értékesített ingatlanja. A 2019-ben 37,5 millió dollárért vásárolt kúria így jelentős nyereséget hozott az Amazon alapítója számára. A Jim Olson által tervezett modern, betonból és üvegből készült rezidencia több mint egy hektáron fekszik a Washington-tó partján, a hatalmas dokkja pedig hajók – és hidroplánok – számára is alkalmas. Az eladásra akkor kerül sor, amikor Bezos hatalmas pénzeket fektet be Dél-Floridába, ahol eddig már több mint 200 millió dollárt költött egy komplexum felépítésére az Indian Creek-szigeten.
Paris Hilton 63,1 millió dolláros vásárlásával került újra a címlapokra:
A különc örökösnő Marky Mark egykori mega-kastélyát szerezte meg Los Angeles egyik legbiztonságosabban őrzött enklávéjában. A Richard Landry által tervezett komplexum egy háznak álcázott magánüdülőhelyre hasonlít, amelyben többek között egy golfpálya, egy tágas medence, gördeszkapark és egy vendégház is helyet kapott.
Mark Zuckerberg tavaly csendben kibővítette már amúgy is hatalmas Hawai-i birtokát, legalább 65 millió dollárt költve nagyjából további 400 hektárnyi föld megszerzésére.
