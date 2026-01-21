Kérdéses, hogy mi lesz a sorsa az 1,5 milliárd dolláros Valentino Garavani-örökségnek

A világhírű olasz divattervező 2008-ban vonult vissza, de neve és öröksége továbbra is meghatározó maradt. A saját nevét viselő divatház alapítójaként Valentino Garavani a haute couture csúcsaira jutott – írja a Reuters. Az általa megalkotott stílus pedig a luxus, az elegancia és az időtlen nőiesség szimbólumává lett.

Valentino Garavani divattervező (középen) a színfalak mögött pózol Naja Auermann-nal (balra), Claudia Schifferrel (jobbra), Karen Mulderrel (jobbra) és Stephanie Seymourral (jobbra) a Valentino Ready to Wear 1995-ös tavaszi-nyári kollekciójának bemutatóján / Fotó: Stephane Cardinale-Corbis

Valentino hamar a hírességek kedvence lett

Garavani 1932. május 11-én született az észak-olaszországi Voghera városában. Édesanyja a híres olasz filmsztárról, Rudolph Valentinóról nevezte el. Már fiatalkorától lenyűgözte a divat, ezért Párizsba ment, hogy az École des Beaux-Arts-ban és a Chambre Syndicale de la Couture Parisienne-ben tanuljon. Tanulmányai után gyakornok lett a Jacques Fathnál, a Balenciagánál és a Jean Desses-nél.

1959-ben, 27 évesen visszatért Rómába, ahol bemutatta első kollekcióját. 1960-ban találkozott Giancarlo Giammettivel, aki üzleti és magánéleti partnere lett. Még ugyanebben az évben megalapították a híressé vált divatházat, a Maison Valentinót. A tervező a feltűnő ruháiról volt ismert, és előszeretettel használta az élénk színeket: köztük a pirosat, amelyből az egyik árnyalat a „Valentino-vörös” néven vált ismertté. Valentino híres piros ruhái közül az első, az 1959-es tavaszi-nyári kollekcióban bemutatott „La Fiesta” egy pánt nélküli, középhosszú, élénkpiros tüllruha volt, amely gyorsan a márka védjegyévé vált. Ettől kezdve minden Valentino-kollekcióban szerepelt egy piros ruha.

Az alábbi képen a Valentino eredeti „La Fiesta” dizájnját Jennifer Aniston viseli:

A divattervező hamarosan a hírességek kedvence lett. 1961-ben Elizabeth Taylor viselt egy fehér Valentino haute couture ruhát a Spartacus premierjén. De korai sikerei közé tartozik az a krémszínű csipkés menyasszonyi ruha is, amelyet Jacqueline Kennedy egykori first lady vett fel az Aristotle Onassis üzletmágnással kötött házasságakor 1968-ban.

A divattervező a hetvenes években már ismert közéleti személyiséggé volt, ideje nagy részét New Yorkban töltötte, portréját pedig még Andy Warhol is megfestette.

Valentino Garavani 1978-ban dobta piacra első illatát, az 1980-as években pedig a széles vállú, szabott öltönyeivel formálta a korszak divatját.

1986-ra a Valentino Olaszország legnagyobb divatexportőre lett, mintegy 385 millió dollár értékű eladással.