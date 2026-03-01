Tip-top lesz az INA: eltakarítja a történelmi szennyeződést – így válik teljessé a Mol-leány megújulása

Az INA befejezte a rijekai finomító alatti szennyeződés eltávolításának első szakaszát, de még hátra van kettő. A szennyeződés érinti létesítmény közelében lévő tengerparti területet és a talajt is. A munkát a Lamor és a Litocrean társaság konzorciuma végzi.

A Rijekai Finomító teljesen megújul, a környezete pedig szennyezésmentes lesz/Fotó: Shutterstock

A januárban kezdődött második fázisban a konzorcium a meglévő öt mellé új tesztkutakat kutakat fúr és megtervez egy hidraulikus gátat, amely majd az Urinj-félszigeten működő finomító alatti partvonal mentén épített kutak sorozatából áll. A szárazföldön a kutak egy mesterséges mélypontot hoznak létre a felszín alatt, ahol a szennyezett folyadék ellenőrzött módon gyűlhet össze, és nem kerül a tengerbe. Ez a tengeri védelmi program alapja. A harmadik fázisban szennyvíztisztító berendezéseket telepítenek és megkezdik a szivattyúzást.

A hatmillió eurós projekt várhatóan 2027-ben fejeződik be, és véglegesen megoldja a finomító történelmi felszín alatti szennyeződését.

Újabb szennyeződésnek nem ad esélyt az INA

A hosszú távú megoldás mellett az INA rövid és középtávú intézkedéseket is hoz a tenger védelme és a szivárgások megelőzése érdekében. Összesen 33 kúttal szivattyúzza ki a karsztból a maradék szénhidrogént. A tengeri monitoring folyamatos, a további részfeladatok is a tervezett ütemben folynak. Erősebb óceáni gát létesülnek majd a finomító közelében lévő partvonal mentén.

„Urinj térségének komplex geológiai körülményei között a történelmi szennyezés kármentesítése rendkívül igényes mérnöki feladat” – mondta Bojan Loncar, az INA karbantartás-menedzsment vezetője. „Elsődleges célunk a karsztfelszín alatti folyadékmozgás teljes ellenőrzése. A hidraulikus gátrendszerrel az áramlásokat ellenőrzött gyűjtőpontokba irányítjuk át, véglegesen megelőzve azok tengerbe való szivárgását.”

Az INA-nak többször meggyűlt a baja a telephelye alatt évtizedek alatt felhalmozódott szénhidrogének miatt a tengerbe jutó olajfoltokkal. Folyamatosan különböző elhárító, védekező, megelőző intézkedésekre kényszerült, mielőtt elindította a most zajló, hatmillió eurós programot.