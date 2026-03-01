Deviza
Tip-top lesz az INA: eltakarítja a történelmi szennyeződést – így válik teljessé a Mol-leány megújulása

A horvátországi INA olajtársaság jövőre végez azzal a hatmillió euróba kerülő óriásberuházásával, amellyel végleg leszámol a rijekai finomító közelében lévő szennyezéssel. Ezzel válik teljessé a Mol-leány megújulása: a társaság a tervek szerint az idén átadja fennállása legnagyobb beruházását, a rijekai finomító felújítását. Már a teszteknél tartanak.
VG
2026.03.01., 21:16
Fotó: Shutterstock

Az INA befejezte a rijekai finomító alatti szennyeződés eltávolításának első szakaszát, de még hátra van kettő. A szennyeződés érinti létesítmény közelében lévő tengerparti területet és a talajt is. A munkát a Lamor és a Litocrean társaság konzorciuma végzi.

Rijekai finomító
A Rijekai Finomító teljesen megújul, a környezete pedig szennyezésmentes lesz/Fotó: Shutterstock

A januárban kezdődött második fázisban a konzorcium a meglévő öt mellé új tesztkutakat kutakat fúr és megtervez egy hidraulikus gátat, amely majd az Urinj-félszigeten működő finomító alatti partvonal mentén épített kutak sorozatából áll. A szárazföldön a kutak egy mesterséges mélypontot hoznak létre a felszín alatt, ahol a szennyezett folyadék ellenőrzött módon gyűlhet össze, és nem kerül a tengerbe. Ez a tengeri védelmi program alapja. A harmadik fázisban szennyvíztisztító berendezéseket telepítenek és megkezdik a szivattyúzást.

A hatmillió eurós projekt várhatóan 2027-ben fejeződik be, és véglegesen megoldja a finomító történelmi felszín alatti szennyeződését.

Újabb szennyeződésnek nem ad esélyt az INA

A hosszú távú megoldás mellett az INA rövid és középtávú intézkedéseket is hoz a tenger védelme és a szivárgások megelőzése érdekében. Összesen 33 kúttal szivattyúzza ki a karsztból a maradék szénhidrogént. A tengeri monitoring folyamatos, a további részfeladatok is a tervezett ütemben folynak. Erősebb óceáni gát létesülnek majd a finomító közelében lévő partvonal mentén.

„Urinj térségének komplex geológiai körülményei között a történelmi szennyezés kármentesítése rendkívül igényes mérnöki feladat” – mondta Bojan Loncar, az INA karbantartás-menedzsment vezetője. „Elsődleges célunk a karsztfelszín alatti folyadékmozgás teljes ellenőrzése. A hidraulikus gátrendszerrel az áramlásokat ellenőrzött gyűjtőpontokba irányítjuk át, véglegesen megelőzve azok tengerbe való szivárgását.”

Az INA-nak többször meggyűlt a baja a telephelye alatt évtizedek alatt felhalmozódott szénhidrogének miatt a tengerbe jutó olajfoltokkal. Folyamatosan különböző elhárító, védekező, megelőző intézkedésekre kényszerült, mielőtt elindította a most zajló, hatmillió eurós programot. 

Szintet lép a Rijekai finomító

A Mol csoporthoz tartozó INA csoportnak vezető szerepe van a horvátországi olajiparban, ahogyan a régió olaj- és gáz feltárásában, termelésében, az olajfinomításban, valamint az olaj- és kőolajtermékek forgalmazásában is. Központja a horvát fővárosban, Zágrábban működik. Az INA jelenleg Horvátországban és Egyiptomban kutat olaj és gáz után, illetve folytat termelést. Az olajat a rijekai finomítóban dolgozza meg, a sziszeki ipari telephelyen egyéb tevékenységet folytat.

A régióban több mint 500 kiskereskedelmi egységet működtet.

Az INA az elmúlt évet sikerrel zárta:

  • nettó árbevétele 3,84 milliárd euró,
  • EBITDA-ja 521 millió euró,
  • Tőkebefektetéseinek nagysága 280 millió euró volt. 
    A rijekai olajfinomító korszerűsítének közel egészével végzett, jelenleg a tesztelés tart. A létesítmény még a felújítás alatt is teljes kapacitással működött, rekord menyiségű olajat dolgozott fel, ennek köszönhetően a csoport üzemanyag-eladásai is rekordot értek el az INA fő piacain. Ez a korszerűsítés az INA legnagyobb beruházása, a finomítót a régió egyik legfejlettebb technológiájával látták el. Az engedélyek megszerzése után a teljes komplexum várhatóan 2026-ban lesz teljes mértékben működőképes. Hidrogénprojektje támogatja az INA hosszú távú dekarbonizációs törekvéseit.

