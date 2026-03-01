Deviza
Százhúsz dollárral lökné meg az olaj árát egy blokád a Hormuzi-szorosban, bár valószínűtlen, hogy Irán képes megvalósítani

Az Irán elleni katonai csapások újra az Iránhoz köthető, nevét illetően sokat hallott, mégis titokzatosnak tűnő tengeri átjáróra, a Hormuzi-szorosra irányította a figyelmet. A Hormuzi-szorosról gyakran úgy tartják, hogy az Teherán ütőkártyája, amivel sakkban tudja tartani a globális olajpiac jelentős részét, mivel a szoros köti össze a Perzsa-öböl térségét az Indiai-óceán vizével. Irán korábban már többször fenyegetett lezárásával, most viszont vélhetően nem lenne rá ereje.
VG
2026.03.01, 21:11

A Hormuzi-szoros a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb útvonala. A stratégiai jelentőségű tengeri átjárót északon Irán, délen pedig az Egyesült Arab Emírségek és Omán határolja. A Perzsa-öböl menti olajexportálók többsége számára nincs alternatív tengeri kijárat árujuk számára, így a térség energiahordozóinak döntő része ezen a vízi úton jut el a világpiacra. Irán még nem jelentette be, hogy megpróbálja lezárni a szorost, és kérdéses, hogy egyáltalán végre tudná-e azt hajtani, s egyes jelek alapján az olajforgalom azon magától is töredezetté válik mutatja be összeállításában az Origo.

Pan-Strait of Hormuz, Gulf Region
A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri átjárója az olajkereskedelem szempontjából
Fotó: StockTrek Images via AFP

Ütőkártyaként használta Teherán a Hormuzi-szorost

A lap felidézi, hogy az iráni vezetés korábban, a geopolitikai feszültségek kiéleződése idején többször jelezte, hogy képes lenne tengeri blokádot elrendelni. A teljes lezárásra vonatkozó fenyegetést azonban soha nem váltotta valóra – egy ilyen lépés pedig már az elmúlt évbekben is vélhetően heves reakciókat váltott volna ki a térségben járőröző nyugati haditengerészeti egységekből, különösen az Egyesült Államok részéről, még ha rövid időre valóban meg is bolondíthatta volna az olajárakat.

Ugyanakkor ahhoz, hogy Irán zavart okozzon a Hormuzi-szoros forgalmában, nem feltétlenül van szükség arra, hogy hadihajókkal állja el az arra közlekedő olajtankerek útját, azoknak még csak ki sem kellene futniuk a kikötőkből.

Az ország hosszú partvonala számos lehetőséget kínál a beavatkozásra: 

a kisebb hajók gyors járőregységekkel való zaklatásától  egészen a szélsőségesebb megoldásokig, például tankerek elleni rakéta- vagy dróntámadásokig.

Egy ilyen helyzet gyorsan túl veszélyessé tehetné az átkelést a kereskedelmi hajók számára, ahogy arra hasonló példát látni a Teherán által támogatott jemeni húszi lázadók által a Vörös-tenger hajóforgalma ellen elkövetett akciók formájában. A Hormuzi-szoros forgalmának blokkolására elméletileg tengeri aknák telepítése is szóba jöhetne, ám ez az iráni hajózás számára is komoly kockázatot jelentene, így kevésbé valószínű forgatókönyv. 

Ráadásul a mostani helyzetben kérdéses, hogy Irán képes lenne-e kialakítani és fenn is tartani egy katonai jellegű blokádot a szorosban. 

Ha azonban igen, az egyetlen nap alatt is 120-150 dolláros olajár-emelkedést hozhat egy elemző szerint.

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.

