Halála után 27 évvel is ő alakítja a divatot: a Carolyn Bessette Kennedy-hatás

Nem újdonság, hogy a Gen Z rajong a 90-es évek ikonikus alakjaiért, divatjáért és trendjeiért, de a Carolyn Bessette Kennedy iránti lelkesedéssel ezt most talán egy új szintre emeltük. CBK a minimalista öltözködés megtestesítője volt, és nem véletlenül imádták annyian a maga idejében.

Carolyn Bessette Kennedy nagy hatást gyakorolt a z generációra /Fotó: AFP

A közösségi média ismét bebizonyította a 21. század jól ismert jelenségét: elég egy sorozat, film vagy gyakorlatilag bármi, amiből mainstream szenzáció lehet, és hirtelen mindenki azt akarja követni. Most a Hulu legújabb sorozata – amelyet a Disney-n streamelhetünk – indította be ezt a hullámot. A Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette hatására talán egy egész generáció teszi félre egy időre a négy hete még hódító csillámokat, strasszköveket és rikító árnyalatokat – amelyek egyébként Zara Larsson nevéhez köthetők – és fordul a quiet luxury stílus felé az After School Substack szerint.

Carolyn Bessette Kennedy titka a következetesség volt

A Vogue és a Business Insider részletesen összehasonlítja a sorozat jelmezeit Carolyn Bessette Kennedy eredeti megjelenéseivel, és sorra veszik azokat az ikonikus darabokat, amelyek a stílusát meghatározták. CBK ruhatárában gyakorlatilag nem akadt olyan elem, amely 27 év távlatából idejétmúltnak hatna.

A letisztult szabásvonalak, a neutrális árnyalatok és az egymással könnyedén variálható darabok nem csupán azért működtek tökéletesen a paparazzifotókon, mert minden harmonikusan illeszkedett egymáshoz, hanem azért is, mert az arányok kifinomultan voltak megkomponálva, és egyetlen részlet sem vált harsány és hivalkodó.

A Variety és a Glamour pedig arra világítanak rá, hogy a sorozat körüli jelmezvita is azt bizonyítja: a közönség nem egyszerűen nosztalgiázni akar, hanem hitelesen akarja visszakapni azt az esztétikát, amit Carolyn képviselt.

A Gen Z rajong a rajongást nem kereső ikonokért

A fekete garbók és fehér ingek tengerében elveszve elfelejthetjük, hogy ez a jelenség nem csak esztétikai.

A Today úgy fogalmazott, hogy

Egy nő volt, aki megpróbált, még ha tökéletlenül is, határt húzni a saját élete köré.

Ez a gondolat rávilágít a népszerűsége mögött rejlő titokra. A 2026-os közösségi médiakultúrában, ahol az önfeltárás gyakorlatilag fizetőeszköz, a rejtőzködés radikális gesztusnak számít – és ha ezt a világ egyik legismertebb nője képes volt megtenni, akkor talán mi is. A Gen Z nem csupán a 90-es évek esztétikáját szeretné visszahozni, hanem azt a fajta eleganciát, amely nem követel figyelmet, mégis megkapja. A quiet luxury nem egyszerűen drága alapdarabok gyűjtőfogalma, hanem egy életstílus, amely a 21. század zajában szinte megvalósíthatatlannak tűnik.