Disney
Calvin Klein
divat

Halála után 27 évvel is ő alakítja a divatot: a Carolyn Bessette Kennedy-hatás

Halála után közel három évtizeddel Carolyn Bessette Kennedy neve ismét uralja a divatdiskurzust. A Love Story című sorozat új generációval ismertette meg a 90-es évek letisztult eleganciáját, és a Gen Z máris gardróbot frissít. Ez a Carolyn Bessette Kennedy hatás.
Werderits Ivett
2026.03.01, 20:23

Nem újdonság, hogy a Gen Z rajong a 90-es évek ikonikus alakjaiért, divatjáért és trendjeiért, de a Carolyn Bessette Kennedy iránti lelkesedéssel ezt most talán egy új szintre emeltük. CBK a minimalista öltözködés megtestesítője volt, és nem véletlenül imádták annyian a maga idejében.

Carolyn Bessette Kennedy
Carolyn Bessette Kennedy nagy hatást gyakorolt a z generációra /Fotó: AFP

A közösségi média ismét bebizonyította a 21. század jól ismert jelenségét: elég egy sorozat, film vagy gyakorlatilag bármi, amiből mainstream szenzáció lehet, és hirtelen mindenki azt akarja követni. Most a Hulu legújabb sorozata – amelyet a Disney-n streamelhetünk – indította be ezt a hullámot. A Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette hatására talán egy egész generáció teszi félre egy időre a négy hete még hódító csillámokat, strasszköveket és rikító árnyalatokat – amelyek egyébként Zara Larsson nevéhez köthetők – és fordul a quiet luxury stílus felé az After School Substack szerint.

Carolyn Bessette Kennedy titka a következetesség volt

A Vogue és a Business Insider részletesen összehasonlítja a sorozat jelmezeit Carolyn Bessette Kennedy eredeti megjelenéseivel, és sorra veszik azokat az ikonikus darabokat, amelyek a stílusát meghatározták. CBK ruhatárában gyakorlatilag nem akadt olyan elem, amely 27 év távlatából idejétmúltnak hatna.

A letisztult szabásvonalak, a neutrális árnyalatok és az egymással könnyedén variálható darabok nem csupán azért működtek tökéletesen a paparazzifotókon, mert minden harmonikusan illeszkedett egymáshoz, hanem azért is, mert az arányok kifinomultan voltak megkomponálva, és egyetlen részlet sem vált harsány és hivalkodó.

A Variety és a Glamour pedig arra világítanak rá, hogy a sorozat körüli jelmezvita is azt bizonyítja: a közönség nem egyszerűen nosztalgiázni akar, hanem hitelesen akarja visszakapni azt az esztétikát, amit Carolyn képviselt.

A Gen Z rajong a rajongást nem kereső ikonokért

A fekete garbók és fehér ingek tengerében elveszve elfelejthetjük, hogy ez a jelenség nem csak esztétikai. 

A Today úgy fogalmazott, hogy

Egy nő volt, aki megpróbált, még ha tökéletlenül is, határt húzni a saját élete köré.

Ez a gondolat rávilágít a népszerűsége mögött rejlő titokra. A 2026-os közösségi médiakultúrában, ahol az önfeltárás gyakorlatilag fizetőeszköz, a rejtőzködés radikális gesztusnak számít – és ha ezt a világ egyik legismertebb nője képes volt megtenni, akkor talán mi is. A Gen Z nem csupán a 90-es évek esztétikáját szeretné visszahozni, hanem azt a fajta eleganciát, amely nem követel figyelmet, mégis megkapja. A quiet luxury nem egyszerűen drága alapdarabok gyűjtőfogalma, hanem egy életstílus, amely a 21. század zajában szinte megvalósíthatatlannak tűnik.

A divatipar felülhet a hullámra

Carolyn Bessette Kennedy neve szinte összeforrt a Calvin Kleinnel – nemcsak azért, mert ott dolgozott, hanem mert ő testesítette meg a márka 90-es évekbeli minimalizmusát. Egy fizetőképes, impulzív és trendérzékeny generáció most kapszulagardróbot akar építeni, és ezt a lehetőséget hiba lenne figyelmen kívül hagyni. A kérdés tehát nem az, hogy a szakma felülhet-e erre a vonatra, hanem az, hogy ki száll fel rá elsőként.

A quiet luxury eddig elsősorban a felsőkategóriás márkák – The Row, Khaite, Toteme – narratívájához kötődött, de ha a CBK-hullám valóban mainstreammé válik, a tömegpiaci szereplők is gyorsan reagálhatnak.

Calvin Klein megkaphatná a főszerepet

A Calvin Klein történelmi hitelességgel bír ebben a történetben, mivel Carolyn a 90-es években nála dolgozott PR-munkatársként. Egy jól időzített kampány, archív inspirációk és a „90-es évek Calvin Klein lánya” esztétika újraértelmezése új kapukat nyithatna meg a márka előtt. Ugyanakkor nem csak róluk lehet szó: a Zara, a Mango és a többi fast fashion szereplő is pontosan érzékeli az ilyen mikrotrendekből kinövő keresletet.

Ez az üzlet mindenkinek megéri

A Gen Z jelentős vásárlóerővel rendelkezik. A Retailboss adatai szerint 2024-ben a korosztály a globális luxusvásárlások közel 20 százalékát adta, együttesen akár 450 milliárd dollárra becsült költéssel.

Ha a trendeket és a vásárlói magatartást nézzük, már most jól látható a visszafogott stílus iránti érdeklődés erősödése. Ezzel párhuzamosan nő az igény a minőségre, valamint a logómentes, időtálló darabokból felépített ruhatár kialakítására.

