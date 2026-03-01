Iráni konfliktus: évtizedek óta nem látott olajválság jöhet, még sürgetőbb lett a Barátság kőolajvezeték ügye

Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael légi csapásokat hajtott végre Iránban szombat hajnalban. Az iráni válasz hamar megérkezett: visszatámadott az izraeli területekre. A zsidó állam már a műveletek elején szükségállapotot hirdetett, számítva az iráni megtorlásra. A katonai műveletekben életét vesztette Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah is. A közel-keleti konfliktusnak a geopolitikai vonatkozásai mellett komoly gazdasági hatásai is jelentkeznek.

Irán hosszabb időre lezárhatja a Hormuzi-szorost / Fotó: Giuseppe Cacace / AFP

A globális energiapiacokat évtizedek óta az egyik legsúlyosabb sokk érte, ugyanis az Amerikai Egyesült Államok és Izrael közös iráni csapásai, valamint Teherán megtorlásul a térségében végrehajtott rakétatámadásai megzavarták az olajexportot a világ legfontosabb termelő régiójából. A fennakadások mértékét várhatóan a konfliktus időtartama határozza meg, azonban már most is elég súlyos a fenyegetés és a bizonytalanság ahhoz, hogy számottevően befolyásolja szállítást abból a régióból, amely a globális olajkínálat 20 százalékát biztosítja.

Ha nem születik gyors megállapodás, akkor az olajárak meredek emelkedése várható. Az irányadó Brent nyersolaj világpiaci ára a kereskedés pénteki zárásakor, vagyis még a konfliktus kirobbanása előtt 72,48 dollár volt hordónként. Ez a piacok hétfői nyitásakor biztosan emelkedni fog, azonban nagyon nem mindegy, hogy milyen mértékű lesz az emelkedés, valamint mikor és hol lesz majd a plafon.

Az egész térségre kihat az iráni konfliktus

Az Egyesült Arab Emírségekben és Kuvaitban – két jelentős olajexportőr országban – is robbanásokról érkeztek hírek. Katar, a cseppfolyósított földgáz (LNG) világviszonylatban második legnagyobb exportőre eközben közölte, hogy elfogott az ország felé irányított rakétákat. Szintén robbanásokat hallottak Bahreinben is, valamint Irán Kharg-szigete közelében, annál a terminálnál, amelyen keresztül normál esetben a térség nyersolajexportjának mintegy 90 százaléka halad.

Ugyan eddig még nem érkezett jelentés a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom komoly fennakadásáról, bár Teherán bejelentette, hogy ezt meg fogja. Teljes lezárás eddig nem történt, bár kisebb konfliktusok előfordultak, és a helyzet fokozott elővigyázatosságra készteti a hajózási vállalatokat. A szűk vízi út Irán és Omán között húzódik, és

naponta közel 20 millió hordó nyersolaj és finomított termék áthaladását bonyolítja.

Már önmagában annak kockázata, hogy a tankerek a Hormuztól északra, a Perzsa-öbölben rekedhetnek, illetve hogy a hajókat célba vehetik, elég ahhoz, hogy a termelők, kereskedők és fuvarozók újragondolják az olaj- és LNG-szállítások útvonalait. A Reuters arról számolt be, hogy egyes olajipari óriások és kereskedőházak több napra felfüggesztették a szállítmányok áthaladását a szoroson.