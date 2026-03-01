Kuponláz Magyarországon: így spórolnak a hazai vásárlók a kedvezményekkel

A vásárlók többsége 2-3 órát tölt a kuponos akciók felfedezésével a bevásárlóközpontokban, amire sokan családi programként tekintenek – derült ki az Etele Plaza friss, online felméréséből.

A bevásárlóközpontokban elsősorban drogéria termékeket szereznek be a vevők / Fotó: Kallus György/Világgazdaság

A több mint 1100 magyar vásárló megkérdezésével készült kutatásban a résztvevők háromnegyede legalább havonta egyszer kuponozik, harmaduk pedig minden héten kihasználja az elérhető kedvezményeket. A bevásárlóközpontokban elsősorban drogéria termékeket, például

kozmetikumokat,

tisztítószereket

és háztartási kellékeket

szereznek be a promóciók során, de

a ruházat,

a cipő

és az élelmiszer

is a legnépszerűbb kategóriák közé tartozik.

A válaszadók többsége – 52 százalék – egy-egy kuponos bevásárlással 5000 forint feletti összeget takarít meg, minden tizedik pedig 10 000 forintnál is többet spórol. Az árengedményeket használók több mint fele – 57 százalék – a korábbi évekhez képest gyakrabban él ezekkel a lehetőségekkel, míg harmaduk változatlan intenzitással alkalmazza őket. A vásárlók háromnegyede 10 százalék alatti kedvezmény esetén nem is foglalkozik a kupon beváltásával.

A vásárlók nagy része ment már be boltba csak kupon miatt

Tízből kilenc válaszadóval előfordult már, hogy kifejezetten egy kuponos akció miatt keresett fel egy üzletet. Ilyenkor majdnem mindenki – 90 százalék – előre elgondolja, mit szeretne beszerezni, ennek ellenére a válaszadók fele végül a tervezettnél több termékkel hagyja el a pénztárat.

A kitöltők háromnegyede vett már meg olyasmit az árengedmények hatására, amelyre eredetileg nem volt szüksége.

A megkérdezettek saját bevallásuk szerint kifejezetten élvezik a kuponos bevásárlást: tízből nyolc fogyasztó sikerélményként éli meg az ilyen alkalmakat, és csupán töredékük – 4 százalék – számolt be arról, hogy stresszesnek tartja ezeket a helyzeteket. A felmérés résztvevői szinte kivétel nélkül – 90 százalék – halosztottak már el vásárlást azért, hogy később kedvezményesen csaphassanak le az adott árucikkre. Negyedük akár heteket is kivár az alacsonyabb ár reményében, tízből kilencen pedig hajlandók lennének sorba állni a bolt előtt egy kiemelt promócióért.