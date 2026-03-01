Kuponláz Magyarországon: így spórolnak a hazai vásárlók a kedvezményekkel
A vásárlók többsége 2-3 órát tölt a kuponos akciók felfedezésével a bevásárlóközpontokban, amire sokan családi programként tekintenek – derült ki az Etele Plaza friss, online felméréséből.
A több mint 1100 magyar vásárló megkérdezésével készült kutatásban a résztvevők háromnegyede legalább havonta egyszer kuponozik, harmaduk pedig minden héten kihasználja az elérhető kedvezményeket. A bevásárlóközpontokban elsősorban drogéria termékeket, például
- kozmetikumokat,
- tisztítószereket
- és háztartási kellékeket
szereznek be a promóciók során, de
- a ruházat,
- a cipő
- és az élelmiszer
is a legnépszerűbb kategóriák közé tartozik.
A válaszadók többsége – 52 százalék – egy-egy kuponos bevásárlással 5000 forint feletti összeget takarít meg, minden tizedik pedig 10 000 forintnál is többet spórol. Az árengedményeket használók több mint fele – 57 százalék – a korábbi évekhez képest gyakrabban él ezekkel a lehetőségekkel, míg harmaduk változatlan intenzitással alkalmazza őket. A vásárlók háromnegyede 10 százalék alatti kedvezmény esetén nem is foglalkozik a kupon beváltásával.
A vásárlók nagy része ment már be boltba csak kupon miatt
Tízből kilenc válaszadóval előfordult már, hogy kifejezetten egy kuponos akció miatt keresett fel egy üzletet. Ilyenkor majdnem mindenki – 90 százalék – előre elgondolja, mit szeretne beszerezni, ennek ellenére a válaszadók fele végül a tervezettnél több termékkel hagyja el a pénztárat.
A kitöltők háromnegyede vett már meg olyasmit az árengedmények hatására, amelyre eredetileg nem volt szüksége.
A megkérdezettek saját bevallásuk szerint kifejezetten élvezik a kuponos bevásárlást: tízből nyolc fogyasztó sikerélményként éli meg az ilyen alkalmakat, és csupán töredékük – 4 százalék – számolt be arról, hogy stresszesnek tartja ezeket a helyzeteket. A felmérés résztvevői szinte kivétel nélkül – 90 százalék – halosztottak már el vásárlást azért, hogy később kedvezményesen csaphassanak le az adott árucikkre. Negyedük akár heteket is kivár az alacsonyabb ár reményében, tízből kilencen pedig hajlandók lennének sorba állni a bolt előtt egy kiemelt promócióért.
„A kutatás eredmények alapján a vásárlók ma már a digitális kupont részesítik előnyben – 54 százalék –, de még mindig nagy számban vannak azok, akik a papír alapú – 46 százalék – formátumot választják – emelte ki Vámosi Dóra, az Etele Plaza asset managere. A felmérésben résztvevők a hírleveleken, az online hirdetéseken és a bevásárlóközpontok weboldalain keresztül értesülnek legtöbbször a kuponos akciókról – tette hozzá.
A leggyakrabban – 35 százalék – egyedül vagy párral – 32 százalék – vágnak neki a magyarok a kuponos vásárlásnak, de sokan – 23 százalék – családi programként tekintenek rá. A többség – 59 százalék – ilyenkor 2-3 órát tölt el egy bevásárlóközpontban, harmaduk egy óra alatt letudja, de van, aki 4-5 órát is rászán a kedvezményes shoppingolásra. A beszerző körút során a vásárlók közel fele több mint 2 kilométert gyalogol.