EUR/HUF378,21 +0,38% USD/HUF321,65 +0,9% GBP/HUF431,59 +0,43% CHF/HUF418,94 +1,09% PLN/HUF89,49 +0,33% RON/HUF74,55 +0,91% CZK/HUF15,61 +0,47%
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
Kuponláz Magyarországon: így spórolnak a hazai vásárlók a kedvezményekkel

Egyre gyakrabban kuponoznak a magyar vevők, amivel a legtöbben 5000 forint feletti összeget spórolnak meg egy-egy bevásárlás során. Idehaza szinte minden vásárló hajlandó lenne sorba állni azért, hogy akciósan szerezzen be egy vágyott terméket.
VG
2026.03.01, 19:58

A vásárlók többsége 2-3 órát tölt a kuponos akciók felfedezésével a bevásárlóközpontokban, amire sokan családi programként tekintenek – derült ki az Etele Plaza friss, online felméréséből.

etele plaza vásárló vásárlás
A bevásárlóközpontokban elsősorban drogéria termékeket szereznek be a vevők / Fotó: Kallus György/Világgazdaság

A több mint 1100 magyar vásárló megkérdezésével készült kutatásban a résztvevők háromnegyede legalább havonta egyszer kuponozik, harmaduk pedig minden héten kihasználja az elérhető kedvezményeket. A bevásárlóközpontokban elsősorban drogéria termékeket, például

  • kozmetikumokat,
  • tisztítószereket
  • és háztartási kellékeket

szereznek be a promóciók során, de

  • a ruházat,
  • a cipő
  • és az élelmiszer

is a legnépszerűbb kategóriák közé tartozik.

A válaszadók többsége – 52 százalék – egy-egy kuponos bevásárlással 5000 forint feletti összeget takarít meg, minden tizedik pedig 10 000 forintnál is többet spórol. Az árengedményeket használók több mint fele – 57 százalék – a korábbi évekhez képest gyakrabban él ezekkel a lehetőségekkel, míg harmaduk változatlan intenzitással alkalmazza őket. A vásárlók háromnegyede 10 százalék alatti kedvezmény esetén nem is foglalkozik a kupon beváltásával.

A vásárlók nagy része ment már be boltba csak kupon miatt

Tízből kilenc válaszadóval előfordult már, hogy kifejezetten egy kuponos akció miatt keresett fel egy üzletet. Ilyenkor majdnem mindenki – 90 százalék – előre elgondolja, mit szeretne beszerezni, ennek ellenére a válaszadók fele végül a tervezettnél több termékkel hagyja el a pénztárat.

A kitöltők háromnegyede vett már meg olyasmit az árengedmények hatására, amelyre eredetileg nem volt szüksége.

A megkérdezettek saját bevallásuk szerint kifejezetten élvezik a kuponos bevásárlást: tízből nyolc fogyasztó sikerélményként éli meg az ilyen alkalmakat, és csupán töredékük – 4 százalék – számolt be arról, hogy stresszesnek tartja ezeket a helyzeteket. A felmérés résztvevői szinte kivétel nélkül – 90 százalék – halosztottak már el vásárlást azért, hogy később kedvezményesen csaphassanak le az adott árucikkre. Negyedük akár heteket is kivár az alacsonyabb ár reményében, tízből kilencen pedig hajlandók lennének sorba állni a bolt előtt egy kiemelt promócióért.

„A kutatás eredmények alapján a vásárlók ma már a digitális kupont részesítik előnyben – 54 százalék –, de még mindig nagy számban vannak azok, akik a papír alapú – 46 százalék – formátumot választják – emelte ki Vámosi Dóra, az Etele Plaza asset managere. A felmérésben résztvevők a hírleveleken, az online hirdetéseken és a bevásárlóközpontok weboldalain keresztül értesülnek legtöbbször a kuponos akciókról – tette hozzá.

A leggyakrabban – 35 százalék – egyedül vagy párral – 32 százalék – vágnak neki a magyarok a kuponos vásárlásnak, de sokan – 23 százalék – családi programként tekintenek rá. A többség – 59 százalék – ilyenkor 2-3 órát tölt el egy bevásárlóközpontban, harmaduk egy óra alatt letudja, de van, aki 4-5 órát is rászán a kedvezményes shoppingolásra. A beszerző körút során a vásárlók közel fele több mint 2 kilométert gyalogol.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
