A Barátság vezeték lassacskán két hónapja nem szállít kőolajat Magyarországra. Az ukrán álláspont szerint a rendszer egy támadás következtében megsérült, ám szakértőket nem engednek a vezeték közelébe.

Látszatmegoldás lehet az ukrán ajánlat: nem biztos, hogy orosz olaj érkezne az alternatív vezetéken / Fotó: Mol

Most Zelenszkij és stábja egy újabb ajánlattal állt elő, ám elképzelhető, hogy az egész csupán egy trükk.

Az alternatív vezetékről

Az UATV beszámolója szerint Ukrajna a megrongálódott Barátság kőolajvezetéket az Odessza–Brodi vezetékkel helyettesítené, így biztosítva Magyarország és Szlovákia energiaellátását. Az erről szóló javaslatot az illetékesek megküldték az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságának. Az ukrán szakértők jelenleg azt vizsgálják, hogy a szóban forgó szakasz üzembe helyezhető-e. A vezeték stratégiai jelentőségű, és korábban már használták kőolaj szállítására.

A magyar és szlovák álláspontról

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, hogy Magyarország addig nem támogatja a források folyósítását, amíg a Barátság vezeték működése nem áll helyre.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Magyarország mellett Szlovákia energiabiztonságát is veszélyezteti a Barátság leállása, így Robert Fico miniszterelnök is felvette a kesztyűt, és felmondta az Ukrajnával kötött vészhelyzeti támogatási megállapodást, amelyen keresztül áramot szállítottak az országba.

Trükközhetnek az ukránok?

Ukrajna EU melletti állandó képviselete szerint az olajipari infrastruktúra helyreállítása kiemelten fontos, a károk felmérése pedig jelenleg is zajlik.

„A kőolajvezeték-hálózat zavartalan és stabil működése csak abban az esetben biztosítható, ha Oroszország felhagy az Ukrajna energetikai rendszerének megsemmisítésére irányuló tömeges rakéta- és dróntámadásokkal” − áll a képviselet hivatalos nyilatkozatában.

Az Odessza–Brodi vezeték üzembe helyezésére már korábban is voltak tervek. A Mol 2025-ben vizsgálta, hogy a csőrendszeren keresztül nyugatról származó olaj érkezhessen Magyarországra.

Odessza tehát nem az orosz olaj importkikötője. A technikai és biztonságpolitikai nehézségeken kívül jogi akadálya is van a szállításnak. Ukrajna 2022-ben törvényben tiltotta meg az orosz termékek importját. Ez a törvény ugyan nem vonatkozik a tranzitra, de Zelenszkij kezében vannak olyan gazdaságpolitikai eszközök, amelyekkel nyomást gyakorolhatna hazánkra. Egy alacsony tranzitdíj bevezetésével, valamint az orosz olaj tranzitjának szankcionálásával egy látszólag jó ajánlattal állna az Európai Bizottság elé, ezzel végleg elvágva Magyarországot és Szlovákiát a stabil olajellátástól.