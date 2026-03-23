Üzemanyag-sokk Horvátországban: Plenkovic szerint nagyon súlyos a helyzet

Horvátországban a kormány új intézkedésekkel próbálja mérsékelni az energiaárak emelkedését, de az üzemanyagok így is jelentősen drágulnak keddtől. Az árkorlátozás ráadásul nem vonatkozik az autópályákra, ahol akár még magasabb árakkal is találkozhatnak az autósok.
VG
2026.03.23, 13:25
Frissítve: 2026.03.23, 13:49

A horvát kormány új intézkedéscsomagot mutatott be az energiaárak emelkedésének hatásainak mérséklésére.

Üzemanyag-sokk Horvátországban: nagyon súlyos a helyzet Plenkovic szerint/ Fotó: robertharding via AFP

Andrej Plenkovic miniszterelnök a kabinet ülésének elején ismertette az új üzemanyagárakat is, amelyek keddtől lépnek életbe.

A bejelentés szerint az árak a kormányzati intézkedések ellenére is jelentősen emelkednek: 

  • az dízel literenként 1,73 euróra drágul (683 forint), 
  • az 95-ös benzin 1,62 euróra nő (640 forint), 
  • míg a plavi dízel ára 1,19 euróra emelkedik (470 forint). 

Az autógáz ára szintén jelentősen nő: tartályos kiszerelésben 1,99 euró (786 forint), palackos formában pedig 2,57 euró (1015 font) lesz.

A horvát Index cikke szerint kormány hangsúlyozta, hogy az intézkedésekkel igyekszik tompítani az energiapiaci drágulás hatásait, ugyanakkor nem képes teljes mértékben megakadályozni az árak emelkedését. Plenković kiemelte, hogy a korlátozott árak alacsonyabbak lesznek a piaci prognózisoknál, de még így is számottevően magasabbak a korábbi szinteknél.

Fontos változás, hogy az árkorlátozás nem vonatkozik az autópályák menti töltőállomásokra, ahol a jövőben szabadáras rendszer működik. A miniszterelnök ezt azzal indokolta, hogy el akarják kerülni a túlzott keresletet és a benzinturizmus erősödését, amely a hétvégi időszakban már megfigyelhető volt.

A kormány a következő hetekben folyamatosan figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat. 

Andrej Plenkovic hangsúlyozta: a jelenlegi helyzet globális, strukturális válság következménye, amely rámutat Európa jelentős energiaimport-függőségére. Mint mondta, az unió kőolaj- és gázszükségletének 97 százalékát, míg szénigényének 67 százalékát importból fedezi, ezért hosszú távon az energiaátmenet erősítése jelentheti a megoldást.

Több közép- és délkelet-európai ország is hatósági árakkal próbálja mérsékelni az üzemanyagok drágulását, miközben Nyugat-Európában egyelőre kivárnak a kormányok. Magyarország az elsők között vezetett be árszabályozást, amely jelentősen hozzájárult a hazai árak stabilizálásához – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.

Az árszabályozás így érdemben csökkenti a lakosság terheit, ugyanakkor kockázatokat is hordoz.

Az egyik legfontosabb ilyen kockázat a benzinturizmus, amikor az alacsonyabb árak miatt külföldi autósok is nagy számban jelennek meg a kutakon, ami akár ellátási zavarokhoz vezethet. Ennek kezelésére Magyarország korlátozta a kedvezményes árhoz való hozzáférést, így az elsősorban a hazai autósokat segíti.

A régió több országa is hasonló úton halad: 

  • Szlovénia, 
  • Horvátország 
  • és Szerbia szintén beavatkozott már az üzemanyagárak alakulásába. 

Ennek eredményeként ezekben az országokban jelenleg a legalacsonyabbak az árak a térségben, sok esetben még a nyugat-európai szinteknél is kedvezőbbek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
