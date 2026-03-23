Üzemanyag-sokk Horvátországban: Plenkovic szerint nagyon súlyos a helyzet
A horvát kormány új intézkedéscsomagot mutatott be az energiaárak emelkedésének hatásainak mérséklésére.
Andrej Plenkovic miniszterelnök a kabinet ülésének elején ismertette az új üzemanyagárakat is, amelyek keddtől lépnek életbe.
A bejelentés szerint az árak a kormányzati intézkedések ellenére is jelentősen emelkednek:
- az dízel literenként 1,73 euróra drágul (683 forint),
- az 95-ös benzin 1,62 euróra nő (640 forint),
- míg a plavi dízel ára 1,19 euróra emelkedik (470 forint).
Az autógáz ára szintén jelentősen nő: tartályos kiszerelésben 1,99 euró (786 forint), palackos formában pedig 2,57 euró (1015 font) lesz.
A horvát Index cikke szerint kormány hangsúlyozta, hogy az intézkedésekkel igyekszik tompítani az energiapiaci drágulás hatásait, ugyanakkor nem képes teljes mértékben megakadályozni az árak emelkedését. Plenković kiemelte, hogy a korlátozott árak alacsonyabbak lesznek a piaci prognózisoknál, de még így is számottevően magasabbak a korábbi szinteknél.
Fontos változás, hogy az árkorlátozás nem vonatkozik az autópályák menti töltőállomásokra, ahol a jövőben szabadáras rendszer működik. A miniszterelnök ezt azzal indokolta, hogy el akarják kerülni a túlzott keresletet és a benzinturizmus erősödését, amely a hétvégi időszakban már megfigyelhető volt.
A kormány a következő hetekben folyamatosan figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat.
Andrej Plenkovic hangsúlyozta: a jelenlegi helyzet globális, strukturális válság következménye, amely rámutat Európa jelentős energiaimport-függőségére. Mint mondta, az unió kőolaj- és gázszükségletének 97 százalékát, míg szénigényének 67 százalékát importból fedezi, ezért hosszú távon az energiaátmenet erősítése jelentheti a megoldást.
Több közép- és délkelet-európai ország is hatósági árakkal próbálja mérsékelni az üzemanyagok drágulását, miközben Nyugat-Európában egyelőre kivárnak a kormányok. Magyarország az elsők között vezetett be árszabályozást, amely jelentősen hozzájárult a hazai árak stabilizálásához – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.
Az árszabályozás így érdemben csökkenti a lakosság terheit, ugyanakkor kockázatokat is hordoz.
Az egyik legfontosabb ilyen kockázat a benzinturizmus, amikor az alacsonyabb árak miatt külföldi autósok is nagy számban jelennek meg a kutakon, ami akár ellátási zavarokhoz vezethet. Ennek kezelésére Magyarország korlátozta a kedvezményes árhoz való hozzáférést, így az elsősorban a hazai autósokat segíti.
A régió több országa is hasonló úton halad:
- Szlovénia,
- Horvátország
- és Szerbia szintén beavatkozott már az üzemanyagárak alakulásába.
Ennek eredményeként ezekben az országokban jelenleg a legalacsonyabbak az árak a térségben, sok esetben még a nyugat-európai szinteknél is kedvezőbbek.