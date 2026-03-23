Mélyrepülésben az olaj ára Trump bejelentése után – lélegzethez jutott a piac, de idegesek még a kereskedők

Óriási és hirtelen enyhülést hozott az olajpiacra Donald Trump amerikai elnök hétfői bejelentése az iráni háborúval kapcsolatban. Az amerikai elnök arról beszélt, hogy jól haladnak a tárgyalások Iránnal a harcok teljes és totális lezárásáról. Az Egyesült Államok vezetője emiatt azt is kijelentette, hogy elhalasztja az iráni erőművek és energetikai létesítmények elleni támadásokat.

A váratlan bejelentésre – pénteken még 48 órás ultimátumot intézett az iráni rezsimhez Trump a Hormuzi-szoros megnyitására – meredeken lefordultak a kőolajárak.

A globális benchmarknak számító északi-tengeri olajfajta, a Brent hordónkénti jegyzése több mint 10 százalékkal fordult le, rövid időre 100 dollár alá is leszúrt a jegyzés. Délután két óra előtt pár perccel 100,7 dolláron járt a kurzus.

Az amerikai kontinensen irányadó WTI ára ezzel párhuzamosan 9 százalékkal, 89,3 dollárig csökkent.

A határidőhöz közeledve érkezett Trump bejegyzése, amely a forint árfolyamát is erősítette, miközben az olajár is zuhanásnak indult.

A Truth Socialon közzétett elnöki bejegyzés szerint a harcok teljes lezárásáról szólnak az amerikai–iráni megbeszélések, azok hangneme és konstruktivitása miatt Donald Trump öt nappal elnapolta az Irán ellen kilátásba helyezett újabb légicsapásokat.

A piacok számára továbbra is kulcsfontosságú a Hormuzi-szoros hajózhatósága, a kereskedők rendkívül érzékenyen reagálnak a globális olajkereskedelem mintegy ötödét lebonyolító útvonalról szóló hírekre.

Az immár ötödik hete tartó közel-keleti konfliktus miatt a Goldman Sachs 85 dollárra módosította a Brent nyersolaj hordónkénti várható árát, amit a Hormuzi-szoros szállítási nehézségeivel és a fokozódó stratégiai készletezéssel indokolt. A JPMorgan még ennél is magasabb, 100 dolláros átlagárral számol 2026 második negyedévére.