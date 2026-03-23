Deviza
EUR/HUF388,35 -1,17% USD/HUF334,78 -1,47% GBP/HUF449,24 -0,85% CHF/HUF425,89 -1,28% PLN/HUF91,19 -0,83% RON/HUF76,25 -1,24% CZK/HUF15,89 -0,99% EUR/HUF388,35 -1,17% USD/HUF334,78 -1,47% GBP/HUF449,24 -0,85% CHF/HUF425,89 -1,28% PLN/HUF91,19 -0,83% RON/HUF76,25 -1,24% CZK/HUF15,89 -0,99%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 667,92 +0,46% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 896 -0,51% OTP36 480 +1,45% RICHTER11 720 -0,17% OPUS485 -2,16% ANY7 100 -0,85% AUTOWALLIS153 0% WABERERS4 770 -2,52% BUMIX9 159,46 -0,77% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 559,13 +0,9% BUX122 667,92 +0,46% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 896 -0,51% OTP36 480 +1,45% RICHTER11 720 -0,17% OPUS485 -2,16% ANY7 100 -0,85% AUTOWALLIS153 0% WABERERS4 770 -2,52% BUMIX9 159,46 -0,77% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 559,13 +0,9%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olajár
iráni háború
Donald Trump

Mélyrepülésben az olaj ára Trump bejelentése után – lélegzethez jutott a piac, de idegesek még a kereskedők

Tíz százalékot zuhant az olaj ára Donald Trump iráni háborúval kapcsolatos bejelentésére. Rövid időre a 100 dolláros szintet is letörte a Brent típusú olaj ára, a WTI pedig 89 dollárig zuhant.
K. T.
2026.03.23, 14:10
Frissítve: 2026.03.23, 14:38

Óriási és hirtelen enyhülést hozott az olajpiacra Donald Trump amerikai elnök hétfői bejelentése az iráni háborúval kapcsolatban. Az amerikai elnök arról beszélt, hogy jól haladnak a tárgyalások Iránnal a harcok teljes és totális lezárásáról. Az Egyesült Államok vezetője emiatt azt is kijelentette, hogy elhalasztja az iráni erőművek és energetikai létesítmények elleni támadásokat.

olaj, Donald Trump, Irán
Donald Trump szavaira esett az olaj ára / Fotó: AFP

A váratlan bejelentésre – pénteken még 48 órás ultimátumot intézett az iráni rezsimhez Trump a Hormuzi-szoros megnyitására – meredeken lefordultak a kőolajárak.

A globális benchmarknak számító északi-tengeri olajfajta, a Brent hordónkénti jegyzése több mint 10 százalékkal fordult le, rövid időre 100 dollár alá is leszúrt a jegyzés. Délután két óra előtt pár perccel 100,7 dolláron járt a kurzus.

Az amerikai kontinensen irányadó WTI ára ezzel párhuzamosan 9 százalékkal, 89,3 dollárig csökkent.

 

A határidőhöz közeledve érkezett Trump bejegyzése, amely a forint árfolyamát is erősítette, miközben az olajár is zuhanásnak indult.

A Truth Socialon közzétett elnöki bejegyzés szerint a harcok teljes lezárásáról szólnak az amerikai–iráni megbeszélések, azok hangneme és konstruktivitása miatt Donald Trump öt nappal elnapolta az Irán ellen kilátásba helyezett újabb légicsapásokat.

A piacok számára továbbra is kulcsfontosságú a Hormuzi-szoros hajózhatósága, a kereskedők rendkívül érzékenyen reagálnak a globális olajkereskedelem mintegy ötödét lebonyolító útvonalról szóló hírekre.

Az immár ötödik hete tartó közel-keleti konfliktus miatt a Goldman Sachs 85 dollárra módosította a Brent nyersolaj hordónkénti várható árát, amit a Hormuzi-szoros szállítási nehézségeivel és a fokozódó stratégiai készletezéssel indokolt. A JPMorgan még ennél is magasabb, 100 dolláros átlagárral számol 2026 második negyedévére.

Energiaválság

Energiaválság
1281 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu