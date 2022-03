Csütörtökön még látogatható az idén első alkalommal megrendezett Hungarian Wine Summit a Hungexpón, a Sirha Budapest kiállításon. A borszakmai rendezvényen a kistermelők és a nagy borászatok is bemutatkoznak.

A Hungarian Wine Summit tágabb programja egy beutaztatáson alapuló, ötnapos esemény, melynek célja megismertetni a magyar borokat és borvidékeket, a magyar borok sokszínűségét a nemzetközi szakértőkkel, valamint segíteni üzleti kapcsolatépítésüket. Ennek érdekében az Agrármarketing Centrum (AMC) csaknem száz nemzetközi borszakértőt, véleményvezéreket, beszerzőket, Master of Wine-okat, szakújságírókat utaztatott be szerte Európából.

Méltán lehetünk büszkék a magyar borágazatra és arra a fejlődésre, amelyen az utóbbi években keresztülment

– mondta Ondré Péter, az AMC ügyvezetője.

A meghívott szakértőknek kóstolókon, borvacsorákon, a borrégiókat bemutató kétnapos, vezetett túrákon, gasztronómiai és kulturális élményekkel együtt mutatták, illetve mutatják be a magyar borok és szőlőfajták sokszínűségét. „Olyan termőterületekkel, tudással és hagyományokkal vagyunk felvértezve, amelyek sikerre ítélik ezt az ágazatot. Ma már biztonsággal térünk át a minőségi bortermelésre, aminek eredményeképp a magyar bor méltó helyére, a legfelsőbb polcokra kerülhet” – mondta az ügyvezető, hozzátéve, hogy azonban nem elegendő a tudás és a hazai beruházások, a nemzetközi piacokon is meg kell mutatnunk, milyen értékeket és termékeket vagyunk képesek létrehozni.

Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke, aki a rendezvényen bortermelőként is részt vesz, kiemelte, a Hungarian Wine Summit azért is mérföldkő, mert ez az első ilyen típusú rendezvény hazánkban, és reméli, ezzel hagyományt teremtenek. Ugyanakkor visszajelzés, mert a magyar borászok számára is már csak egy minőség van: a nemzetközi minőség, ennek kell megfelelniük, mert hatalmas a nemzetközi verseny. A hazai a világ bortermelésének mindössze 1 százalékát adja, az üzleti sikerhez ezért a magas hozzáadott értékű, prémiumminőségű borok piacán kellene szerepelnünk. Mint mondta, az utóbbi évtizedek fejlesztései is ebbe az irányba mutatnak.

A sikerhez sok kis lépésre van még szükségük a magyar borászoknak, ez a mostani rendezvény azonban igazán nagy lépésnek számít ezen az úton – fogalmazott. A nemzetközi fajtákban az éles versenyben is megállják a helyüket a magyarok, de szerinte hosszú távon a hagyományos magyar fajtákkal és a termőhelyi sokszínűséggel lehetünk igazán sikeresek, egyediek és remélhetőleg népszerűek a világban.