A gazdálkodók 2,3-2,4 millió tonna takarmánykukoricát takarítottak be az idén, ami negatív rekordot: a KSH 1990 óta gyűjtött adatai szerint ilyen gyenge évük nem volt a kukoricatermelőknek – írja a Növekedés.hu. A gyenge hozamok mellett az is fokozza a nehézségeket, hogy a száraz és meleg időjárás kedvezett a kukoricán élősködő egyes gombafajoknak, amelyek méreganyagokat (toxinokat) termelnek. Most az úgynevezett aflatoxinos fertőzések jelenthetnek veszélyt, mert e vegyületek a takarmányokkal bekerülhetnek a haszonállatok – a szarvasmarhák, a sertések és a baromfifélék – szervezetébe, majd az állati eredetű alapanyagok révén az elfogyasztott élelmiszerekbe (a tejbe, a tojásba és a húsokba) is. Az aflatoxinok megengedett mennyisége a takarmányokban és az élelmiszerekben ezért szigorú határértékekhez kötött.

Az állat- és humánegészségügyi kockázatok csökkentése érdekében az lenne a legjobb megoldás, ha a fertőzött kukoricatételeket – amelyek nagyságáról különböző hírek látnak napvilágot – ki lehetne vonni a hazai piacról. A portál cikke szerint erre a legmegfelelőbb módszer az lenne, ha a kifogásolt mennyiségeket a hazai bioetanolgyártók vásárolnák fel, és információik szerint azok már végeztek is kalkulációkat a takarmányozásra felhasználhatatlan kukoricakészletek felvásárlására, amelyek eredményeként a piaciaknál alacsonyabb árakat vállalnának be.