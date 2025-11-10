Évtizedek óta nem volt példa ilyen háborúra: Pekingnek olyan fegyvere lett, ami mindenkit leural, ráadásul nem tehetünk ellene semmit, ha használja
Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi konfliktus rávilágított arra, hogy Peking fegyverként képes használni a globális ellátási láncok feletti dominanciáját, amely messze túlmutat a ritkaföldfémeken. A távol-keleti ország fontos piaci szereplő az olyan alapanyagok esetében is, amelyek a gyógyszergyártáshoz és a lítiumion-akkumulátorok gyártásához szükségesek.
A lítiumion-akkumulátoroknál az ázsiai óriás az egész termelési láncot uralja: a nyersanyagbányászattól a kész akkumulátorokig. Többek között Kína gyártja a katódok 79 százalékát és az anódok 92 százalékát. Az akkumulátorokba kerülő grafit 98 százalékát a távol-keleti országban dolgozzák fel, még ha a nyers grafit máshonnan is jön, például Afrikából vagy Ausztráliából.
A kobalt nagy részét, 80 százalékát szintén Kínában dolgozzák fel, miközben a világ két legnagyobb akkumulátorgyártója, a CATL és a BYD is kínai. A félvezetők terén szintúgy megkerülhetetlen a világ második legnépesebb országa. Kínában gyártják a 28 nanométer feletti csipek egyharmadát, amelyek nélkülözhetetlenek az autókban, telefonokban, tévékben és katonai eszközökben.
Emellett a félvezetőkhöz, napelemekhez szükséges ásványi anyagok közül a gallium termelésének 99 százalékét ugyancsak Kína adja. A kínai tulajdonba került holland csipgyártó, a Nexperia esete megmutatta Peking erejét. A holland kormány szeptember 30-án állami felügyelet alá helyezte a céget, majd a holland bíróság felfüggesztette a Nexperia vezérigazgatóját és más vezetőket, helyükre független vagyonkezelőt nevezett ki.
Kína válaszul exporttilalmat rendelt el a Nexperia kínai leányvállalataival és alvállalkozóival szemben, amivel elvágta az autóipar csipbeszállító vonalát. A cég Európában is gyárt, de a késztermékek nagy része Ázsiából, 70 százalékban Kínából érkezett. A Trump–Hszi-találkozó után Kína újra engedélyezte a Nexperia csipek exportját, így az európai autóipar megúszott egy nagyobb leállást.
Mindezekhez jön, hogy Peking ellenőrzi a világ ritkaföldfém-feldolgozásának 70 százalékát, miközben a gyógyszerek esetében a hatóanyagok (API) 70-80 százalékát Kína szállítja.
Kína és az Egyesült Államok kereskedelmi tűzszünetet kötöttek
Az amerikai–kínai kereskedelmi konfliktus során a világ két legnagyobb gazdasága számos intézkedést hozott egymás ellen, többek között Kína a ritkaföldfém-szabályozás bevezetésével mért volna csapást az Egyesült Államok gazdaságára. Végül Donald Trump és Hszi Csin-ping októberi, Dél-Koreában lezajlott találkozóján ideiglenes megoldás született. Ennek értelmében:
- Kína felfüggeszti a nemrég bejelentett exportkorlátozásokat a ritkaföldfémjeire, amire válaszul az amerikaiak nem vezetik be a korábban belengetett 100 százalékos büntetővámot minden kínai termékre.
- Az amerikaiak egy évvel elhalasztják a viszonossági vámok bevezetését, és szintén elhalasztják az új exportkorlátozásokat, amelyek a feketelistára tett kínai vállalatok leányvállalataira vonatkoztak volna.
- Kína újrakezdi az amerikai szójabab vásárlását, ami korábban komoly fejfájást okozott az amerikaiaknak.
- Az Egyesült Államok azonnal felére csökkenti a Kínára kivetett, fentanillal kapcsolatos vámokat, 20-ról 10 százalékra.
- Kína és az Egyesült Államok is felfüggeszti a tervezett kikötői díjak bevezetését.
Ez a megállapodás ideiglenes fegyverszünetet jelent, ami enyhíti a kereskedelmi feszültségeket, ugyanakkor a tárgyalások a jövő évben is folytatódnak, és az egyezséget évente újratárgyalják. A piacok fellélegeztek, de ha eszkalálódik a kereskedelmi konfliktus, akkor Peking a globális ellátási láncok feletti dominanciájával odavághat az Egyesült Államoknak.
A hét végén Kína felfüggesztette több stratégiai kettős felhasználású termék, köztük a gallium, a germánium, az antimon és a szuperkemény anyagok Egyesült Államokba történő exportjának tilalmát – közölte vasárnap a kereskedelmi minisztérium. Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-ig marad érvényben – áll a minisztérium közleményében.
Oroszországé a világ ötödik legnagyobb ritkaföldfém-tartaléka, de semmit sem ér vele – a szankciók miatt most változtatnának a helyzeten
Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden utasította a kormányt, hogy december 1-jéig dolgozzon ki tervet a ritkaföldfémek kitermelésére. Oroszország rendelkezik az egyik legnagyobb tartalékkal ezekből a kulcsfontosságú alapanyagokból, mégis teljes mértékben az importjuktól függ, mert képtelen a bányászatukra és a feldolgozásukra.