Kína
akkugyártás
Hszi-Csin Ping
Egyesült Államok
Donald Trump
csip
ritkaföldfémek

Évtizedek óta nem volt példa ilyen háborúra: Pekingnek olyan fegyvere lett, ami mindenkit leural, ráadásul nem tehetünk ellene semmit, ha használja

Az amerikai–kínai kereskedelmi konfliktus 2025-ben nagyszabású vámháborúvá fajult, amire évtizedek óta nem volt példa. A konfrontáció rámutatott arra, hogy Kína stratégiai dominanciát épített ki a ritkaföldfémek, a lítiumion-akkumulátorok, a csipek és a gyógyszeralapanyagok terén.
Hornyák Szabolcs
2025.11.10., 05:48

Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi konfliktus rávilágított arra, hogy Peking fegyverként képes használni a globális ellátási láncok feletti dominanciáját, amely messze túlmutat a ritkaföldfémeken. A távol-keleti ország fontos piaci szereplő az olyan alapanyagok esetében is, amelyek a gyógyszergyártáshoz és a lítiumion-akkumulátorok gyártásához szükségesek.

Peking rejtett fegyverei: Az Egyesült Államok kínai függősége az akkugyártásban, a technológiában és gyógyszerekben
Kína uralja az akkumulátor- és ritkaföldfém-ellátást / Fotó: AFP

A lítiumion-akkumulátoroknál az ázsiai óriás az egész termelési láncot uralja: a nyersanyagbányászattól a kész akkumulátorokig. Többek között Kína gyártja a katódok 79 százalékát és az anódok 92 százalékát. Az akkumulátorokba kerülő grafit 98 százalékát a távol-keleti országban dolgozzák fel, még ha a nyers grafit máshonnan is jön, például Afrikából vagy Ausztráliából.

A kobalt nagy részét, 80 százalékát szintén Kínában dolgozzák fel, miközben a világ két legnagyobb akkumulátorgyártója, a CATL és a BYD is kínai. A félvezetők terén szintúgy megkerülhetetlen a világ második legnépesebb országa. Kínában gyártják a 28 nanométer feletti csipek egyharmadát, amelyek nélkülözhetetlenek az autókban, telefonokban, tévékben és katonai eszközökben. 

Emellett a félvezetőkhöz, napelemekhez szükséges ásványi anyagok közül a gallium termelésének 99 százalékét ugyancsak Kína adja. A kínai tulajdonba került holland csipgyártó, a Nexperia esete megmutatta Peking erejét. A holland kormány szeptember 30-án állami felügyelet alá helyezte a céget, majd a holland bíróság felfüggesztette a Nexperia vezérigazgatóját és más vezetőket, helyükre független vagyonkezelőt nevezett ki. 

Kína válaszul exporttilalmat rendelt el a Nexperia kínai leányvállalataival és alvállalkozóival szemben, amivel elvágta az autóipar csipbeszállító vonalát. A cég Európában is gyárt, de a késztermékek nagy része Ázsiából, 70 százalékban Kínából érkezett. A Trump–Hszi-találkozó után Kína újra engedélyezte a Nexperia csipek exportját, így az európai autóipar megúszott egy nagyobb leállást.

Mindezekhez jön, hogy Peking ellenőrzi a világ ritkaföldfém-feldolgozásának 70 százalékát, miközben a gyógyszerek esetében a hatóanyagok (API) 70-80 százalékát Kína szállítja.

Kína és az Egyesült Államok kereskedelmi tűzszünetet kötöttek

Az amerikai–kínai kereskedelmi konfliktus során a világ két legnagyobb gazdasága számos intézkedést hozott egymás ellen, többek között Kína a ritkaföldfém-szabályozás bevezetésével mért volna csapást az Egyesült Államok gazdaságára. Végül Donald Trump és Hszi Csin-ping októberi, Dél-Koreában lezajlott találkozóján ideiglenes megoldás született. Ennek értelmében:

  • Kína felfüggeszti a nemrég bejelentett exportkorlátozásokat a ritkaföldfémjeire﻿, amire válaszul az amerikaiak nem vezetik be a korábban belengetett 100 százalékos büntetővámot minden kínai termékre.
  • Az amerikaiak egy évvel elhalasztják a viszonossági vámok bevezetését, és szintén elhalasztják az új exportkorlátozásokat, amelyek a feketelistára tett kínai vállalatok leányvállalataira vonatkoztak volna﻿.
  • Kína újrakezdi az amerikai szójabab vásárlását﻿, ami korábban komoly fejfájást okozott az amerikaiaknak.
  • Az Egyesült Államok azonnal felére csökkenti a Kínára kivetett, fentanillal kapcsolatos vámokat, 20-ról 10 százalékra﻿.
  • Kína és az Egyesült Államok is felfüggeszti a tervezett kikötői díjak bevezetését.

Ez a megállapodás ideiglenes fegyverszünetet jelent, ami enyhíti a kereskedelmi feszültségeket, ugyanakkor a tárgyalások a jövő évben is folytatódnak, és az egyezséget évente újratárgyalják. A piacok fellélegeztek, de ha eszkalálódik a kereskedelmi konfliktus, akkor Peking a globális ellátási láncok feletti dominanciájával odavághat az Egyesült Államoknak.

A hét végén Kína felfüggesztette több stratégiai kettős felhasználású termék, köztük a gallium, a germánium, az antimon és a szuperkemény anyagok Egyesült Államokba történő exportjának tilalmát – közölte vasárnap a kereskedelmi minisztérium. Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-ig marad érvényben – áll a minisztérium közleményében.

Oroszországé a világ ötödik legnagyobb ritkaföldfém-tartaléka, de semmit sem ér vele – a szankciók miatt most változtatnának a helyzeten

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden utasította a kormányt, hogy december 1-jéig dolgozzon ki tervet a ritkaföldfémek kitermelésére. Oroszország rendelkezik az egyik legnagyobb tartalékkal ezekből a kulcsfontosságú alapanyagokból, mégis teljes mértékben az importjuktól függ, mert képtelen a bányászatukra és a feldolgozásukra.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
809 cikk

1 perc
Egyesült Államok

Orbán Viktor együtt hot dogozott Orbán Ráhellel Washingtonban

5 perc
német gazdaság

Fortélyos félelem igazgatja az európai fogyasztót, és a magyart kevésbé, mint a németet

A szomszéd országokhoz képest is lezserebben nyitják nagyobbra a pénztárcát a magyarok.
8 perc
vasút

Nem a magyar fővárosban lesz a Belgrád-Budapest vége? Meglepő végállomás jött képbe, ennek sokan örülhetnek

Nagyon sokan várják, hogy 2026 tavaszán végül átadják a teljes Belgrád–Budapest vasútvonalat.

