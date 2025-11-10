Évtizedek óta nem volt példa ilyen háborúra: Pekingnek olyan fegyvere lett, ami mindenkit leural, ráadásul nem tehetünk ellene semmit, ha használja

Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi konfliktus rávilágított arra, hogy Peking fegyverként képes használni a globális ellátási láncok feletti dominanciáját, amely messze túlmutat a ritkaföldfémeken. A távol-keleti ország fontos piaci szereplő az olyan alapanyagok esetében is, amelyek a gyógyszergyártáshoz és a lítiumion-akkumulátorok gyártásához szükségesek.

Kína uralja az akkumulátor- és ritkaföldfém-ellátást / Fotó: AFP

A lítiumion-akkumulátoroknál az ázsiai óriás az egész termelési láncot uralja: a nyersanyagbányászattól a kész akkumulátorokig. Többek között Kína gyártja a katódok 79 százalékát és az anódok 92 százalékát. Az akkumulátorokba kerülő grafit 98 százalékát a távol-keleti országban dolgozzák fel, még ha a nyers grafit máshonnan is jön, például Afrikából vagy Ausztráliából.

A kobalt nagy részét, 80 százalékát szintén Kínában dolgozzák fel, miközben a világ két legnagyobb akkumulátorgyártója, a CATL és a BYD is kínai. A félvezetők terén szintúgy megkerülhetetlen a világ második legnépesebb országa. Kínában gyártják a 28 nanométer feletti csipek egyharmadát, amelyek nélkülözhetetlenek az autókban, telefonokban, tévékben és katonai eszközökben.

Emellett a félvezetőkhöz, napelemekhez szükséges ásványi anyagok közül a gallium termelésének 99 százalékét ugyancsak Kína adja. A kínai tulajdonba került holland csipgyártó, a Nexperia esete megmutatta Peking erejét. A holland kormány szeptember 30-án állami felügyelet alá helyezte a céget, majd a holland bíróság felfüggesztette a Nexperia vezérigazgatóját és más vezetőket, helyükre független vagyonkezelőt nevezett ki.

Kína válaszul exporttilalmat rendelt el a Nexperia kínai leányvállalataival és alvállalkozóival szemben, amivel elvágta az autóipar csipbeszállító vonalát. A cég Európában is gyárt, de a késztermékek nagy része Ázsiából, 70 százalékban Kínából érkezett. A Trump–Hszi-találkozó után Kína újra engedélyezte a Nexperia csipek exportját, így az európai autóipar megúszott egy nagyobb leállást.

Mindezekhez jön, hogy Peking ellenőrzi a világ ritkaföldfém-feldolgozásának 70 százalékát, miközben a gyógyszerek esetében a hatóanyagok (API) 70-80 százalékát Kína szállítja.