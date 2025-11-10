Von der Leyen megadta magát, szokatlant lépett a bizottság elnöke, hogy elkerülje a lázadást Brüsszelben

A bizottság saját költségvetési javaslatának módosítását javasolja, ami rendkívül szokatlan, és a parlamenti kulcsfontosságú pártok nyomására adott válasz – derül ki a Politico által megtekintett dokumentumból. Azzal, hogy enged a kényes kérdéseknek, a bizottság célja, hogy minden tiltakozás ellenére átnyomja az EU finanszírozására szolgáló 1,8 milliárd eurós tervet.

Ursula von der Leyen: el akarja kerülni a lázadást Brüsszelben / Fotó: Anadolu via AFP

Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke és Mette Frederiksen dán miniszterelnök, az EU Tanácsának soros elnöke hétfői találkozója egy utolsó kétségbeesett kísérlet a kompromisszum elérésére.

Az új költségvetéshez a parlament jóváhagyása szükséges, mielőtt 2028-ban hatályba lépne.

De mi változna konkrétan?

A parlament ellenzi a bizottság többéves pénzügyi kerettervét, amely fontos változtatásokat tartalmaz a regionális és mezőgazdasági kifizetésekben, amelyek a teljes költségvetés mintegy felét teszik ki.

Az európai parlamenti képviselők többsége azt állítja, hogy a javasolt reformok kivonják a parlamentet és a regionális vezetőket a döntéshozatalból, és túl sok hatalmat adnak a nemzeti kormányoknak. E panaszok kezelésére a bizottság javaslata arra kötelezné a kormányokat, hogy a nemzeti tervek teljes összegének 10 százalékát mezőgazdaságra költsék. Ez kiegészíti a gazdálkodóknak szánt 300 milliárd eurós közvetlen finanszírozást, amelyet már az eredeti, júliusi javaslat is tartalmazott.

Egy másik vitatott pont a bizottság javaslatában az, amely a regionális és a mezőgazdasági költségvetést egyetlen, a nemzeti kormányok által kezelt pénzügyi alapba vonná össze – amelyek jelentős mozgásteret kapnának a pénz elköltésének módját illetően. Ez felháborodást váltott ki a polgármesterek és a regionális vezetők körében, akik attól tartanak, hogy nem lesz beleszólásuk az alapok elköltésébe.

A probléma megoldása érdekében az EU végrehajtó hatalma most azt javasolta, hogy a

regionális vezetők kapjanak nagyobb hatalmat a pénz elköltésének meghatározásában – többek között azáltal, hogy helyet biztosítanak nekik a nemzeti kormányok és a bizottság tisztviselői közötti kulcsfontosságú tervezési üléseken.

További engedményként a bizottság garanciákat javasolt annak a kockázatnak a csökkentésére, hogy a nemzeti kormányok megnyirbálják a fejlettebb régióknak nyújtott kifizetéseket. Ez kiegészíti a szegényebb területeknek nyújtott kifizetésekre vonatkozó, júliusban bejelentett 218 milliárd eurós garanciát.