Von der Leyen megadta magát, szokatlant lépett a bizottság elnöke, hogy elkerülje a lázadást Brüsszelben
A bizottság saját költségvetési javaslatának módosítását javasolja, ami rendkívül szokatlan, és a parlamenti kulcsfontosságú pártok nyomására adott válasz – derül ki a Politico által megtekintett dokumentumból. Azzal, hogy enged a kényes kérdéseknek, a bizottság célja, hogy minden tiltakozás ellenére átnyomja az EU finanszírozására szolgáló 1,8 milliárd eurós tervet.
Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke és Mette Frederiksen dán miniszterelnök, az EU Tanácsának soros elnöke hétfői találkozója egy utolsó kétségbeesett kísérlet a kompromisszum elérésére.
Az új költségvetéshez a parlament jóváhagyása szükséges, mielőtt 2028-ban hatályba lépne.
De mi változna konkrétan?
A parlament ellenzi a bizottság többéves pénzügyi kerettervét, amely fontos változtatásokat tartalmaz a regionális és mezőgazdasági kifizetésekben, amelyek a teljes költségvetés mintegy felét teszik ki.
Az európai parlamenti képviselők többsége azt állítja, hogy a javasolt reformok kivonják a parlamentet és a regionális vezetőket a döntéshozatalból, és túl sok hatalmat adnak a nemzeti kormányoknak. E panaszok kezelésére a bizottság javaslata arra kötelezné a kormányokat, hogy a nemzeti tervek teljes összegének 10 százalékát mezőgazdaságra költsék. Ez kiegészíti a gazdálkodóknak szánt 300 milliárd eurós közvetlen finanszírozást, amelyet már az eredeti, júliusi javaslat is tartalmazott.
Egy másik vitatott pont a bizottság javaslatában az, amely a regionális és a mezőgazdasági költségvetést egyetlen, a nemzeti kormányok által kezelt pénzügyi alapba vonná össze – amelyek jelentős mozgásteret kapnának a pénz elköltésének módját illetően. Ez felháborodást váltott ki a polgármesterek és a regionális vezetők körében, akik attól tartanak, hogy nem lesz beleszólásuk az alapok elköltésébe.
A probléma megoldása érdekében az EU végrehajtó hatalma most azt javasolta, hogy a
regionális vezetők kapjanak nagyobb hatalmat a pénz elköltésének meghatározásában – többek között azáltal, hogy helyet biztosítanak nekik a nemzeti kormányok és a bizottság tisztviselői közötti kulcsfontosságú tervezési üléseken.
További engedményként a bizottság garanciákat javasolt annak a kockázatnak a csökkentésére, hogy a nemzeti kormányok megnyirbálják a fejlettebb régióknak nyújtott kifizetéseket. Ez kiegészíti a szegényebb területeknek nyújtott kifizetésekre vonatkozó, júliusban bejelentett 218 milliárd eurós garanciát.
Végül a bizottság azt javasolta, hogy a parlament kapjon nagyobb szerepet az uniós közpénzek elköltésének módjáról szóló döntésekben.
Ursula von der Leyen már engedett, megijedt Melonitól
Az olasz kormány megvétózta Európa egyik legnagyobb banki házasságát. Ursula von der Leyen azonban nem akar nyílt konfliktust Olaszországgal, mert a politikai helyzet Európában meglehetősen törékeny.
Az Európai Bizottság (EB) elnöke, Ursula von der Leyen egy politikailag érzékeny időszakban igyekszik megtartani a jó viszonyt az olasz miniszterelnökkel, Giorgia Melonival. A politikus emiatt szándékosan halasztja a döntéshozatalt és az intézkedéseket az olasz bankszektorral kapcsolatban.
Az olasz kormány ugyanis megakadályozta az UniCredit, a második legnagyobb olasz bank terveit, amelyek szerint felvásárolta volna a kisebb Banco BPM bankot egy 15 milliárd eurós üzlet keretében. Brüsszel szerint Róma lépése korlátozza a versenyt, valamint sérti a banki függetlenség elvét.
A versenyügyi biztos, Margrethe Vestager kivizsgálná az esetet, de Von der Leyen prioritása a jó viszony fenntartása Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, akinek kulcsfontosságú szerepe lehet a közelgő uniós költségvetési tárgyalásokon. Egy név nélküli EU-tisztviselő a Politicónak azt mondta, hogy az EB nem akar harcot indítani Melonival, mivel az uniós testületnek szüksége van a kormányfőre.