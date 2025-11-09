Hófehérke és a Pixar-kamasz is földbe állt: ezek az év legnagyobb filmes bukásai

Az idei év arra figyelmeztet, hogy a nagy költségvetés nem jelent automatikus sikert. A koronavírus-járvány által is megviselt filmipar most tanulja újra, hogy a minőségi tartalom még mindig minden pénznél értékesebb, mert az hozza a nézőket. Megnéztük, melyek voltak az idei év legnagyobb bukásai.

A Tron: Ares című film látványvilága ellenére nem sok nézőt vonzott a mozipénztárakhoz / Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Tron: Ares – a sci-fi, ami nem térült meg

A Disney másik látványos projektje, a Tron: Ares nagyot bukott. A film költségvetése 180–220 millió dollár, a bevétel pedig mindössze 135 millió dollár körül alakult. A kritikusok a látványvilágot dicsérték, de a történetet gyengének tartották, a mozinézők pedig elmaradtak. Az iparági becslések szerint több tízmillió dolláros veszteség keletkezhetett.

Túl drága tündérmese: a Hófehérke bukása

A Disney újabb élő szereplős feldolgozása, a Snow White mintegy 240–270 millió dollárból készült, ám világszerte csak 205,7 millió dollárt termelt. Ez a marketingköltséggel együtt akár 100 milliós mínuszt is jelenthet. A stúdió az elmúlt évek legnagyobb PR-viharát élte meg a film körül, és a közönség végül nem reagált jól a klasszikus újragondolására.

Fotó: AFP

The Alto Knights – nagy nevek, kis bevétel

A Warner Bros. The Alto Knights című gengszterdrámája, Robert De Niro főszereplésével, 45–50 millió dollárból készült, ám alig 9,6 millió dollárt termelt világszerte. A film szinte teljesen elhasalt a mozipénztáraknál, így az egyik legnagyobb bukás lett 2025-ben.

Elio – a Pixar sem mentes a kudarcoktól

A Pixar animációs filmje, az Elio körülbelül 200 millió dollárba került, de világszerte csak 154 millió dollárt hozott. A stúdió számára ez különösen fájó, mivel a márka korábban szinte garantálta a pénzügyi sikert.

A gyengébb marketing,

a streamingelvárások

és a családbarát filmek

túlzsúfolt piaca mind hozzájárult a veszteséghez.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Atlas – Jennifer Lopez űrfilmje is hatalmasat bukott

A Netflix produkciója, az Atlas, Jennifer Lopez főszereplésével, körülbelül 150 millió dolláros költségvetéssel járt, ám a streamingszolgáltató saját adatai szerint a film nem érte el a megtekintési célokat. A becslések szerint a gyártási és promóciós költségek alapján több tízmillió dolláros veszteséggel zárt a mozi – ez a Netflix egyik legdrágább kudarcának számít.

A közös pont egyértelmű: a közönség ma már nem a látványra vagy a franchise-névre reagál, hanem az egyediségre és az élményre. A stúdiók által túlárazott projektek nem biztosítanak megtérülést a telített piacon, miközben a közönség figyelmét a streamingplatformok és a közösségi média is megosztja.