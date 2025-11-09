Deviza
EUR/HUF384.76 -0.04% USD/HUF332.78 +0.03% GBP/HUF437.64 -0.04% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.72 -0.04% RON/HUF75.64 +0.02% CZK/HUF15.82 -0.1% EUR/HUF384.76 -0.04% USD/HUF332.78 +0.03% GBP/HUF437.64 -0.04% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.72 -0.04% RON/HUF75.64 +0.02% CZK/HUF15.82 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
BLANCHE-NEIGE - SNOW WHITE (2025) Hófehérke mozi film Hollywood
mozi
bevétel
film
költségvetés

Hófehérke és a Pixar-kamasz is földbe állt: ezek az év legnagyobb filmes bukásai

Több stúdió is pórul járt idén: több százmillió dolláros költségvetések mellett sorra csúsztak meg a várt bevételek. A Disney, a Warner és más hollywoodi óriások sem tudták elkerülni a veszteséget – megmutatjuk, mely filmek kerültek idén legmélyebbre a pénztáraknál.
Zováthi Domokos
2025.11.09., 21:14

Az idei év arra figyelmeztet, hogy a nagy költségvetés nem jelent automatikus sikert. A koronavírus-járvány által is megviselt filmipar most tanulja újra, hogy a minőségi tartalom még mindig minden pénznél értékesebb, mert az hozza a nézőket. Megnéztük, melyek voltak az idei év legnagyobb bukásai.

TRON: ARES - TRON 3 (2025) mozi film Hollywood
A Tron: Ares című film látványvilága ellenére nem sok nézőt vonzott a mozipénztárakhoz / Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Tron: Ares – a sci-fi, ami nem térült meg

A Disney másik látványos projektje, a Tron: Ares nagyot bukott. A film költségvetése 180–220 millió dollár, a bevétel pedig mindössze 135 millió dollár körül alakult. A kritikusok a látványvilágot dicsérték, de a történetet gyengének tartották, a mozinézők pedig elmaradtak. Az iparági becslések szerint több tízmillió dolláros veszteség keletkezhetett.

Túl drága tündérmese: a Hófehérke bukása

A Disney újabb élő szereplős feldolgozása, a Snow White mintegy 240–270 millió dollárból készült, ám világszerte csak 205,7 millió dollárt termelt. Ez a marketingköltséggel együtt akár 100 milliós mínuszt is jelenthet. A stúdió az elmúlt évek legnagyobb PR-viharát élte meg a film körül, és a közönség végül nem reagált jól a klasszikus újragondolására.

'Disney's Snow White' world premiere in Hollywood Hófehérke mozi film Hollywood
Fotó: AFP

The Alto Knights – nagy nevek, kis bevétel

A Warner Bros. The Alto Knights című gengszterdrámája, Robert De Niro főszereplésével, 45–50 millió dollárból készült, ám alig 9,6 millió dollárt termelt világszerte. A film szinte teljesen elhasalt a mozipénztáraknál, így az egyik legnagyobb bukás lett 2025-ben.

Elio – a Pixar sem mentes a kudarcoktól

A Pixar animációs filmje, az Elio körülbelül 200 millió dollárba került, de világszerte csak 154 millió dollárt hozott. A stúdió számára ez különösen fájó, mivel a márka korábban szinte garantálta a pénzügyi sikert.

  • A gyengébb marketing,
  • a streamingelvárások
  • és a családbarát filmek

túlzsúfolt piaca mind hozzájárult a veszteséghez.

ELIO (2025)
Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Atlas – Jennifer Lopez űrfilmje is hatalmasat bukott

A Netflix produkciója, az Atlas, Jennifer Lopez főszereplésével, körülbelül 150 millió dolláros költségvetéssel járt, ám a streamingszolgáltató saját adatai szerint a film nem érte el a megtekintési célokat. A becslések szerint a gyártási és promóciós költségek alapján több tízmillió dolláros veszteséggel zárt a mozi – ez a Netflix egyik legdrágább kudarcának számít.

Harapott egy nagyot a turizmusból – így teremtette meg a Cápa a blockbusterszezont

Kevés mozi volt akkora hatással az amerikai nyári turizmusra és a filmipar működésére, mint Steven Spielberg 1975-ös horrorklasszikusa. A Cápa című film nemcsak a nézőket sokkolta, hanem új korszakot is nyitott a filmszórakoztatásban és a tengerparti gazdaságban is. Egy fiktív cápatámadás valós piaci átalakulásokat indított el a jegypénztáraktól egészen a kis szigetek turizmusáig.

A közös pont egyértelmű: a közönség ma már nem a látványra vagy a franchise-névre reagál, hanem az egyediségre és az élményre. A stúdiók által túlárazott projektek nem biztosítanak megtérülést a telített piacon, miközben a közönség figyelmét a streamingplatformok és a közösségi média is megosztja.

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
mozi

Hófehérke és a Pixar-kamasz is földbe állt: ezek az év legnagyobb filmes bukásai

Nagy stúdiók több százmillió dolláros filmjei is elhasaltak a mozipénztáraknál.
8 perc
Magyar Telekom

Hosszú ideje a főváros szégyenfoltjai a lerobbant telefonfülkék – a Magyar Telekom állítja, hogy százmilliókat költ rájuk

Már senki sem használja telefonálásra a nyilvános telefonokat, mégis több száz van belőlük csak a fővárosban.
7 perc
kommunista

A Castrók uralma már a múlté, mégis most éli legnagyobb válságát az egyik utolsó kommunista diktatúra

Már az egyik kulcságazat, a turizmus is összeomlott.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu