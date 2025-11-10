Kiderült, tényleg igaz: nem azt mondta Trump, ami a sajtóban lejött – fejek hullanak, ráadásul pont egy szövetséges szúrta hátba az USA-t

Az amerikai elnök becstelennek nevezte a BBC brit közszolgálati médiatársaság lemondott főigazgatóját és hírigazgatóját, akik a 2021. január 6-i Trump-beszéd eltorzított sugárzása miatt bejelentették távozásukat.

Donald Trump becstelennek nevezte a BBC lemondott főigazgatóját / Fotó: AFP

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán vasárnapi bejegyzésében köszönetet mondott a brit The Telegraph napilapnak, hogy egy kiszivárogtatás nyomán nyilvánosságra hozta a BBC belső jelentését, amely rámutatott az esetre.

„Köszönöm a The Telegraphnak, hogy leleplezte ezeket a korrupt »újságírókat«. Ezek nagyon becstelen emberek, akik egy elnökválasztásba próbáltak beavatkozni” – írta Donald Trump, aki hozzátette, hogy az ügyet csak súlyosbítja, hogy egy olyan külföldi országról van szó, amelyet sokan az Egyesült Államok első számú szövetségeseként tartanak számon.

A botrány november elején robbant ki a The Telegraph leleplező cikkével, amely egy belső informátor révén nyilvánossá tette a médiumnál készült belső jelentés egyes részleteit.

A jelentés megállapította, hogy a BBC Panorama című dokumentumfilmjének szerkesztése félrevezető volt a 2021. január 6-i eseményekkel kapcsolatban.

A cikk szerint a zavargásokká fajuló eseményekről szóló összeállítás

Donald Trump beszédét olyan módon szerkesztette, hogy az félrevezető volt az akkor leköszönő amerikai elnök szerepét illetően.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a közelmúltban a The Telegraphnak adott interjúban élesen bírálta a BBC-t, amelyet 100 százalékban álhíreket terjesztőnek, valamint baloldali propagandagépezetnek nevezett.

Tim Davie, a BBC 2020-ban kinevezett főigazgatója, valamint Deborah Turness a botrány nyomán a hét végén lemondani kényszerült. Mindketten felelősséget vállaltak a történtekért.

Tim Davie a dolgozóknak írt lemondó levelében elismerte, hogy a médiaintézménynél történtek hibák, míg Deborah Turness arra hivatkozott, hogy a Trump-dokumentumfilm nyomán kialakult botrány olyan fokot ért el, amely már a teljes intézmény számára károkat okoz.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is odaszólt a médiának: előbb a Reuters számolt be arról, hogy amerikai tisztviselőktől úgy tudja, egy évre kapta az orosz olaj és gázzal szembeni szankciómentességet Magyarország, hírüket azóta javították. Utána a BBC is olyan hírt hozott le, miszerint Magyarország csak egy évre kapott mentességet, szemben a kormány állításaival.