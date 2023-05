A pályázati lehetőségeket nem csak a versenyképességi lemaradás indokolja, hiszen az élelmiszeriparnak a termelés korszerűsítése mellett a folyamatos termékinnováció is feladata – mondta előadásában Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Beruházásokra azért is szükség van, mert ma már a szakképzetlen munkaerőnek sincs utánpótlása, de a béremelkedés miatt egyébként is egyre kifizetődőbb minden beruházás, amely csökkenti a munkaerőköltségeket. Az ágazat szereplői most úgy érzik, hogy utoljára a rendszerváltás idején szembesültek ilyen nehéz és gyorsan változó helyzettel, a gazdasági környezet szinte hetente módosul – tette hozzá.

Ki kellene használni a támogatáscunamit.

Fotó: Getty Images

Mint mondta, tavaly jelentősen romlottak a kilátások, és idén a kiviteli lehetőségek is szűkülnek, holott a nehezebb időkön rendszerint az export segíti át a termelőket. Tavaly az aszály és az ukrajnai háború hatásai egyszerre drágították és tették bizonytalanná az alapanyag- és eszközellátást, a termelés költségeinek emelkedésével pedig a rendkívüli drágulás ellenére sem tartották a lépést a fogyasztói árak.

Az infláció miatt ugyanakkor a belföldi kereslet szintén visszaesett, és megint egyre jobban fogynak az olcsó tömegtermékek. Ebben a kategóriában a belföldi élelmiszeripar nem olyan erős, így felerősödik az import veszélye.

Válságos időszakokban rendszerint tetten érhető a kínálatban a minőségrontás, a diszkontosodás, és meg is jelentek a boltok polcain a gyengébb, helyettesítő jellegű áruk.

A kamara alelnöke szerint

a drágulást árszabályozással hosszú távon nem lehet ellensúlyozni, az árstopot mielőbb ki kellene vezetni.

A termelők, a feldolgozók, a kereskedők mind átmeneti, legfeljebb néhány hónapig tartó intézkedésre készültek, legfeljebb ennyi ideig tudták volna az árstop okozta veszteséget kezelni. Emiatt ma már egyre feszültebb a viszony az élelmiszerlánc szereplői között, és az árszabályozás miatt is van egyre több importtermék a belföldi forgalomban. Éder szerint a kereskedőknek és a vásárlóknak el kell fogadniuk, hogy a fogyasztói árakat a termelési költségekkel arányosan kell emelni, mert mindenkinek az az érdeke, hogy Magyarország élelmiszeripara hosszú távon versenyképesen működjön.