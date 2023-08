Kizsigereli a szabolcsi almatermelőket a felháborítóan alacsony felvásárlói ár

Augusztus 17-én reggel érkezett az Austria Juice Hungary Kft. levele a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóságához arról, hogy a vásárosnaményi központú cég augusztus 21-től nettó 38 forintos áron kezdi meg az ipari minőségű alma felvásárlását – számolt be a Szon.hu.

Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Az almaszezon kezdete előtt a kamara a feldolgozókkal és a gazdákkal is egyeztetéseket folytatott. Ezeket követően Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke bízott abban, hogy 5-ös számjeggyel fognak kezdődni a felvásárlói árak, így őket is hidegzuhanyként érte a 38 forintról szóló bejelentés. A szakember azóta már több olyan jelzést is kapott, hogy a kisebb, 5-10 hektáron gazdálkodó termelők egész egyszerűen ki fogják vágni az ültetvényeiket, és mást fognak termeszteni az alma helyett.

Azt gondolom, ha nem lesz valamiféle kormányzati segítség, és egy olyan befektető idehozatala, aki normális áron veszi át a szabolcsi gazdáktól az almát, az ágazat napjai meg lesznek számlálva

– vázolta fel az optimistának egyáltalán nem nevezhető jövőképet Rácz Imre.

A portál által megszólaltatott termelők gyalázatosnak tartják ezt az árat. Az almasűrítmény magas világpiaci árából következtetve egyáltalán nem erre az árszintre számítottak, és fennmaradásuk érdekében reménykednek, hogy a szüret megkezdéséig hátralévő egy hétben sikerül feljebb tornázni ezt a számot.