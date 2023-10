Az idei év nagyon különleges, a minket körülvevő világ tele van bizonytalansággal. Az OMÉK alkalom arra, hogy megnézzük, hogy az elmúlt évek kihívásaira hogyan sikerült reagálni – közölte az idén 81. alkalommal megrendezett Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) megnyitóján Nagy István, agrárminiszter. Mint mondta, fontos, hogy legyen piac, legyen hol eladni a termékeket, mert többet termelünk, mint amit elfogyasztunk. Most ott tartunk, hogy növeljük a hozzáadott értéket.

A legújabb technológiák mellett a hagyományos termelést is bemutatják a kiállításon.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A miniszter emlékeztetett arra, hogy kormány által lehetővé tett 80 százalékos kiegészítésnek köszönhetően megháromszorozták a vidékfejlesztési forrásokat. Ez lehetőséget ad a beruházásokra, márpedig az élelmiszeripar modernizálása nagyon nagy adósságunk – fogalmazott Nagy István.

Az agráriumnak nemcsak pénzbeli, hanem társadalmi támogatásra is szüksége van, mostanában ugyanis sok alaptalan támadás éri az ágazatot, aminek sokszor észszerűtlen szabályozás a következménye

– mutatott rá Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke. Tapasztalatai szerint a fogyasztók egyre tudatosabbak, tisztában vannak a rövid ellátási lánc előnyeivel, illetve a távolról szállított élelmiszerek hátrányaival, így már nagyobb arányban keresik a helyi termékeket. A fenntarthatóság ugyanakkor nemcsak uniós követelmény, hanem nemzeti érdek is – tette hozzá.

Az NAK elnöke elmondta: az OMÉK jó alkalom arra, hogy végiggondoljuk, merre haladjunk. Korábban két kiállítás között eltelt idő nem tűnt soknak, most viszont két év alatt is rengeteget változik a világ. Most viszont a két év már hosszú idő, felgyorsult a világ. Ezért egyre fontosabb, hogy új típusú tudást szerezzenek az agrárszakemberek, és hogy egyre több fiatal számára váljon vonzóvá a mezőgazdaság, utóbbira pedig az OMÉK jó alkalom. Mint kifejtette,

a fenntartható és versenyképes agrárium megteremtésében sokat segíthetnek az okoseszközök, a precíziós gazdálkodás és a digitalizáció.

Az OMÉK üzenete az, hogy az élelmiszer-ellátáshoz szükséges erőforrások jó kezekben vannak, így Magyarország biztonsága garantált – mondta a megnyitón Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője. Az előző OMÉK idején, két évvel ezelőtt a koronavírus-járvány már nehézségek elé állította a kiállításszervezők, most pedig a nemzetközi konfliktusok gazdasági hatásai jelentettek kihívást – emlékeztetett. Ugyanakkor kezd beérni a két évvel ezelőtt elindított Hungarian Food Business program, ami a külpiacok elérésében segíti a hazai cégeket. Ma már 250 magyar élelmiszer-előállító vesz részt a programban kétezer termékkel, és az erre kialakított platformot 700-800 nemzetközi beszerző használja. Az ügyvezető szerint ezt a programot emelték újabb szintre, és 27 országból 150 nemzetközi kereskedőt hívtak a most megnyílt OMÉK-ra, akik 47 magyar cég képviselőjével tárgyalhatnak itt.