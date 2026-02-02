Deviza
Óriási a tétje az Orbán Viktor által bejelentett feltámasztásnak: a legendás magyar márka a nemzetközi piacokon is tarolhat – minden, amit a Rába-sztoriról tudni kell

A győri járműgyártó holding nemrég került a 4iG többségi tulajdonába, amivel nemzetközi lehetőségek sora nyílt meg a vállalat előtt. Egy megállapodás értelmében a Rába fontos gyártási és fejlesztési központtá válhat. Orbán Viktor hétvégi bejelentése miatt, miszerint feltámasztják a legendás magyar járműmárkát, a negatív nemzetközi hangulat ellenére is kilőttek a Rába részvényei, olyannyira, hogy a délelőtti órákban ezek a papírok teljesítettek a legjobban a pesti tőzsdén, miután több mint öt százalékot drágultak.
K. B. G.
2026.02.02., 11:24

Eseménydús időszakon van túl a Rába Járműipari Holding, melyben nemrég szerzett többségi tulajdont a 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG SDT), ráadásul a cég jelentőségét jelzi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hatvani beszédében is szóba került.

Tatra,Truck,On,Kop?ivnice,Czech,Republic,06.04.2023
A Rába a Tatra teherautók egyik gyártási központja lehet hamarosan / Fotó: BarboraChr / Shutterstock

Feltámad a hazai járműgyártás egy elhalt ága

A kormányfő szombaton a Digitális Polgár Körök hatvani, háborúellenes gyűlésén beszélt arról, hogy március elején Magyarország új kalandba vág bele, a hazai járműgyártás egy elhalt ágát újra életre keltik, ami a Rába. A miniszterelnök felidézte a győri gyár korábbi együttműködését a MAN teherautó-gyártóval, ám jelezte, hogy 

a Rába most a Tatra Trucksszal fog közösen dolgozni.

„Régen úgy volt, Rába-MAN, de ezek eltűntek. Most az lesz, Rába-Tátra és ezeket Győrben fogják gyártani, és lesz újra önálló magyar teherautó-gyártás. Nem kifelé kell jönni az autógyártásból, hanem sokkal inkább meg kell erősíteni a pozíciókat” – húzta alá a miniszterelnök Hatvanban.

A nemrég az amszterdami tőzsdén bemutatkozott cseh hadiipari óriás, a Czechoslovak Group (CSG) többségi tulajdonában álló vállalat a Rába-tulajdonos 4iG SDT-vel írt alá az év elején kizárólagos megállapodást, melynek értelmében a 4iG SDT kizárólagos jogot szerez Magyarországon a Tatra Trucks képviseletére, illetve az általa gyártott katonai és speciális járművek értékesítésére. A Rába többségi tulajdonának megszerzésekor a 4iG egyebek mellett pont a nemzetközi terjeszkedés lehetőségét emelte ki, mint amiben segíteni tudják a győri járműgyártót.

Ennél is fontosabb azonban, hogy a partnerség keretében a további ipari együttműködési lehetőségeket is vizsgálják, mint a teljes gyártási, összeszerelési folyamatot és életciklus-támogatási megoldásokat, valamint a járművek karbantartását. A Rába ebben a folyamatban kaphat kiemelt szerepet. 

A Rába lehet a Tatra egyik gyártási és fejlesztési központja

Az egyezség ugyanis arra is alapot biztosít, hogy az alkatrészek és az alrendszerek gyártásán túl a 4iG SDT a teljes Tatra-járművek gyártásában is részt vegyen. A hosszú távú cél pedig az, hogy 

a Rába a Tatra közép-európai régiót kiszolgáló, Európában második legnagyobb gyártási és fejlesztési központjává váljon.

A győri holding nemzetközi piacok felé való terjeszkedését az is segíti, hogy a 4iG nemcsak a Tatra Trucksszal, de annak többségi tulajdonosával, a CSG-vel és a világ legnagyobb fegyvergyártójával, a Lockheed Martinnal is stratégiai megállapodást kötött. A CSG múlt heti, amszterdami tőzsdei bevezetése minden idők legnagyobb védelmi ipari debütálása volt a piacokon.

Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója
Fotó: Kallus György

A Rába múlt heti rendkívüli közgyűlésén megújították a társaság vezetőtestületeit, módosították a részvénytársaság alapszabályát, és sajátrészvény-vásárlásra adtak meghatalmazást a cég vezetésének. A társaság igazgatóságának elnöke Sárhegyi István, felügyelőbizottsági elnöke Pafféri Zoltán Lajos lett. A közgyűlés döntése alapján a Rába Nyrt. vezetése 18 hónapra kapott felhatalmazást saját részvények vásárlására, azzal a kitétellel, hogy a társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértéke nem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25 százalékát.

A győri gyár a nemzetközi piacokat is meghódíthatja

A 4iG SDT birtokon belül kerülése után a Rába új jövőképe a magas hozzáadott értékű védelmi ipari termékek és szolgáltatások fejlesztésére, valamint ezek exporttevékenységének fokozására épül. Ezek egyike lehet a Tatra járműplatformjainak gyártása, melyek nagy teherbírásukról és terepjáró képességeikről ismertek. A Tatra katonai teherautói világszerte keresettek, nemrég a cég szlovákiai gyára kapott egy 4 ezer járműre szóló megrendelést Délkelet-Ázsiából

A vállalat teherautói a Párizs–Dakar-raliról is ismerősek lehetnek.

Orbán Viktor hétvégi bejelentése után, hétfőn a negatív nemzetközi hangulat ellenére kilőttek a Rába részvényei, olyannyira, hogy a délelőtti órákban ezek a papírok teljesítettek a legjobban a pesti tőzsdén, miután több mint 5 százalékot drágultak. Mióta kiderült, hogy a 4iG-hoz kerülhet a vállalat többségi tulajdona, a Rába részvényei szédületes tempóban emelkedtek, a bőven 2 ezer forint alatti árról több mint 4 ezer forint fölé drágultak mára.

 RABA részvény
RABA részvény15:09:05
Árfolyam: 4 110 HUF +130 / +3,16 %
Forgalom: 294 815 580 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Ezt kell tudni a Rábáról

A Rába Járműipari Holding Nyrt. üzleti portfólióját négy önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja:

  1. a futómű-,
  2. az alkatrész-,
  3. a jármű-
  4. és a hajtóműüzletág.

A 129 éves múltra visszatekintő Rába Járműipari Holding Nyrt. Magyarország meghatározó jármű- és komponensgyártó vállalatcsoportja, amely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert.

A vállalatcsoport fő tevékenységi köre a nehézgépjárművek komplett futóműveinek, futóműalkatrészeinek, valamint speciális járművek gyártása, aminek jelentős része exporttevékenység formájában az Európai Unió, a FÁK-országok és az Egyesült Államok piacaira irányul.

A Rába Járműipari Holding Nyrt. adózott eredménye a tavalyi első kilenc hónapban

6,346 milliárd forintra nőtt az előző évi 31,730 millió forintról,

az árbevétel ugyanebben az időszakban 5,7 százalékkal, 40,660 milliárd forintra ugrott.

Csak a harmadik negyedévben a vállalat árbevétele 11,837 milliárd forint volt, ami éves szinten 0,9 százalékos plusz, míg az adózott eredménye közel nyolcszorosára, a tavalyi 480,065 millió forintról 4,210 milliárd forintra emelkedett.

