Óriási a tétje az Orbán Viktor által bejelentett feltámasztásnak: a legendás magyar márka a nemzetközi piacokon is tarolhat – minden, amit a Rába-sztoriról tudni kell

Eseménydús időszakon van túl a Rába Járműipari Holding, melyben nemrég szerzett többségi tulajdont a 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG SDT), ráadásul a cég jelentőségét jelzi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hatvani beszédében is szóba került.

A Rába a Tatra teherautók egyik gyártási központja lehet hamarosan / Fotó: BarboraChr / Shutterstock

Feltámad a hazai járműgyártás egy elhalt ága

A kormányfő szombaton a Digitális Polgár Körök hatvani, háborúellenes gyűlésén beszélt arról, hogy március elején Magyarország új kalandba vág bele, a hazai járműgyártás egy elhalt ágát újra életre keltik, ami a Rába. A miniszterelnök felidézte a győri gyár korábbi együttműködését a MAN teherautó-gyártóval, ám jelezte, hogy

a Rába most a Tatra Trucksszal fog közösen dolgozni.

„Régen úgy volt, Rába-MAN, de ezek eltűntek. Most az lesz, Rába-Tátra és ezeket Győrben fogják gyártani, és lesz újra önálló magyar teherautó-gyártás. Nem kifelé kell jönni az autógyártásból, hanem sokkal inkább meg kell erősíteni a pozíciókat” – húzta alá a miniszterelnök Hatvanban.

A nemrég az amszterdami tőzsdén bemutatkozott cseh hadiipari óriás, a Czechoslovak Group (CSG) többségi tulajdonában álló vállalat a Rába-tulajdonos 4iG SDT-vel írt alá az év elején kizárólagos megállapodást, melynek értelmében a 4iG SDT kizárólagos jogot szerez Magyarországon a Tatra Trucks képviseletére, illetve az általa gyártott katonai és speciális járművek értékesítésére. A Rába többségi tulajdonának megszerzésekor a 4iG egyebek mellett pont a nemzetközi terjeszkedés lehetőségét emelte ki, mint amiben segíteni tudják a győri járműgyártót.

Ennél is fontosabb azonban, hogy a partnerség keretében a további ipari együttműködési lehetőségeket is vizsgálják, mint a teljes gyártási, összeszerelési folyamatot és életciklus-támogatási megoldásokat, valamint a járművek karbantartását. A Rába ebben a folyamatban kaphat kiemelt szerepet.

A Rába lehet a Tatra egyik gyártási és fejlesztési központja

Az egyezség ugyanis arra is alapot biztosít, hogy az alkatrészek és az alrendszerek gyártásán túl a 4iG SDT a teljes Tatra-járművek gyártásában is részt vegyen. A hosszú távú cél pedig az, hogy

a Rába a Tatra közép-európai régiót kiszolgáló, Európában második legnagyobb gyártási és fejlesztési központjává váljon.

A győri holding nemzetközi piacok felé való terjeszkedését az is segíti, hogy a 4iG nemcsak a Tatra Trucksszal, de annak többségi tulajdonosával, a CSG-vel és a világ legnagyobb fegyvergyártójával, a Lockheed Martinnal is stratégiai megállapodást kötött. A CSG múlt heti, amszterdami tőzsdei bevezetése minden idők legnagyobb védelmi ipari debütálása volt a piacokon.