Óriási a tétje az Orbán Viktor által bejelentett feltámasztásnak: a legendás magyar márka a nemzetközi piacokon is tarolhat – minden, amit a Rába-sztoriról tudni kell
Eseménydús időszakon van túl a Rába Járműipari Holding, melyben nemrég szerzett többségi tulajdont a 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG SDT), ráadásul a cég jelentőségét jelzi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hatvani beszédében is szóba került.
Feltámad a hazai járműgyártás egy elhalt ága
A kormányfő szombaton a Digitális Polgár Körök hatvani, háborúellenes gyűlésén beszélt arról, hogy március elején Magyarország új kalandba vág bele, a hazai járműgyártás egy elhalt ágát újra életre keltik, ami a Rába. A miniszterelnök felidézte a győri gyár korábbi együttműködését a MAN teherautó-gyártóval, ám jelezte, hogy
a Rába most a Tatra Trucksszal fog közösen dolgozni.
„Régen úgy volt, Rába-MAN, de ezek eltűntek. Most az lesz, Rába-Tátra és ezeket Győrben fogják gyártani, és lesz újra önálló magyar teherautó-gyártás. Nem kifelé kell jönni az autógyártásból, hanem sokkal inkább meg kell erősíteni a pozíciókat” – húzta alá a miniszterelnök Hatvanban.
A nemrég az amszterdami tőzsdén bemutatkozott cseh hadiipari óriás, a Czechoslovak Group (CSG) többségi tulajdonában álló vállalat a Rába-tulajdonos 4iG SDT-vel írt alá az év elején kizárólagos megállapodást, melynek értelmében a 4iG SDT kizárólagos jogot szerez Magyarországon a Tatra Trucks képviseletére, illetve az általa gyártott katonai és speciális járművek értékesítésére. A Rába többségi tulajdonának megszerzésekor a 4iG egyebek mellett pont a nemzetközi terjeszkedés lehetőségét emelte ki, mint amiben segíteni tudják a győri járműgyártót.
Ennél is fontosabb azonban, hogy a partnerség keretében a további ipari együttműködési lehetőségeket is vizsgálják, mint a teljes gyártási, összeszerelési folyamatot és életciklus-támogatási megoldásokat, valamint a járművek karbantartását. A Rába ebben a folyamatban kaphat kiemelt szerepet.
A Rába lehet a Tatra egyik gyártási és fejlesztési központja
Az egyezség ugyanis arra is alapot biztosít, hogy az alkatrészek és az alrendszerek gyártásán túl a 4iG SDT a teljes Tatra-járművek gyártásában is részt vegyen. A hosszú távú cél pedig az, hogy
a Rába a Tatra közép-európai régiót kiszolgáló, Európában második legnagyobb gyártási és fejlesztési központjává váljon.
A győri holding nemzetközi piacok felé való terjeszkedését az is segíti, hogy a 4iG nemcsak a Tatra Trucksszal, de annak többségi tulajdonosával, a CSG-vel és a világ legnagyobb fegyvergyártójával, a Lockheed Martinnal is stratégiai megállapodást kötött. A CSG múlt heti, amszterdami tőzsdei bevezetése minden idők legnagyobb védelmi ipari debütálása volt a piacokon.
A Rába múlt heti rendkívüli közgyűlésén megújították a társaság vezetőtestületeit, módosították a részvénytársaság alapszabályát, és sajátrészvény-vásárlásra adtak meghatalmazást a cég vezetésének. A társaság igazgatóságának elnöke Sárhegyi István, felügyelőbizottsági elnöke Pafféri Zoltán Lajos lett. A közgyűlés döntése alapján a Rába Nyrt. vezetése 18 hónapra kapott felhatalmazást saját részvények vásárlására, azzal a kitétellel, hogy a társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértéke nem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25 százalékát.
A győri gyár a nemzetközi piacokat is meghódíthatja
A 4iG SDT birtokon belül kerülése után a Rába új jövőképe a magas hozzáadott értékű védelmi ipari termékek és szolgáltatások fejlesztésére, valamint ezek exporttevékenységének fokozására épül. Ezek egyike lehet a Tatra járműplatformjainak gyártása, melyek nagy teherbírásukról és terepjáró képességeikről ismertek. A Tatra katonai teherautói világszerte keresettek, nemrég a cég szlovákiai gyára kapott egy 4 ezer járműre szóló megrendelést Délkelet-Ázsiából.
A vállalat teherautói a Párizs–Dakar-raliról is ismerősek lehetnek.
Orbán Viktor hétvégi bejelentése után, hétfőn a negatív nemzetközi hangulat ellenére kilőttek a Rába részvényei, olyannyira, hogy a délelőtti órákban ezek a papírok teljesítettek a legjobban a pesti tőzsdén, miután több mint 5 százalékot drágultak. Mióta kiderült, hogy a 4iG-hoz kerülhet a vállalat többségi tulajdona, a Rába részvényei szédületes tempóban emelkedtek, a bőven 2 ezer forint alatti árról több mint 4 ezer forint fölé drágultak mára.
Ezt kell tudni a Rábáról
A Rába Járműipari Holding Nyrt. üzleti portfólióját négy önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja:
- a futómű-,
- az alkatrész-,
- a jármű-
- és a hajtóműüzletág.
A 129 éves múltra visszatekintő Rába Járműipari Holding Nyrt. Magyarország meghatározó jármű- és komponensgyártó vállalatcsoportja, amely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert.
A vállalatcsoport fő tevékenységi köre a nehézgépjárművek komplett futóműveinek, futóműalkatrészeinek, valamint speciális járművek gyártása, aminek jelentős része exporttevékenység formájában az Európai Unió, a FÁK-országok és az Egyesült Államok piacaira irányul.
A Rába Járműipari Holding Nyrt. adózott eredménye a tavalyi első kilenc hónapban
6,346 milliárd forintra nőtt az előző évi 31,730 millió forintról,
az árbevétel ugyanebben az időszakban 5,7 százalékkal, 40,660 milliárd forintra ugrott.
Csak a harmadik negyedévben a vállalat árbevétele 11,837 milliárd forint volt, ami éves szinten 0,9 százalékos plusz, míg az adózott eredménye közel nyolcszorosára, a tavalyi 480,065 millió forintról 4,210 milliárd forintra emelkedett.