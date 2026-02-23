Deviza
Németország
zf
autóipar

Visszaáll a benzines és a dízeles járművekre a Magyarországon is jelen lévő német autóipari óriás: nem fogynak az elektromos járművek – tömegével rúgja ki a dolgozókat

A német ipar nehéz helyzetben van, különösen az autóipar. A pénzügyi nehézségek miatt a világ egyik legnagyobb járműipari beszállítója rengeteg ember kirúgását tervezi, miközben stratégiát váltott.
VG
2026.02.23, 19:01
Frissítve: 2026.02.23, 19:44

Az autóalkatrészeket gyártó német cég, a ZF Friedrichshafen stratégiát váltott, immár nem kizárólag az elektromos járművekre (EV) koncentrál, hanem alkatrészeket szállít elektromos, hibrid és belső égésű motoros autókhoz egyaránt. Ez a rugalmasabb hozzáállás erősíti a cég pénzügyi helyzetét.

Car Charging At TEAG Mobil Public EV Charging Station
Fotó: NurPhoto via AFP

A ZF – amely a Ford, a Volkswagen és a BMW fontos partnere – régóta küzd a magas adósságállománnyal. Michael Frick pénzügyi igazgató a Bloombergnek azt mondta, hogy optimizmussal tekint a jövőre, mivel a hibrid modellek iránti erősödő kereslet támogatja az üzletmenetet, miközben tovább dolgozik a tartozások csökkentésén és a pénzügyi stabilitás helyreállításán.

A pénzügyi nehézségek miatt a világ egyik legnagyobb járműipari beszállítója 2030-ig összesen 14 ezer munkavállalótól köszön el a különböző részlegekről, a változtatások között szerepel a fizetésemelések elhalasztása is.

A ZF esete nem egyedülálló a szektorban: a német autóipar a beszállítókkal együtt 100 ezer munkahely megszüntetését tervezi 2030-ig a magas energiaárak, a bonyolult bürokrácia és a járművek iránti kereslet visszaesése miatt. Utóbbit tovább súlyosbítja az elektromos autók vártnál lassabb terjedése.

A nemzetközi gazdasági kihívások, mint az Egyesült Államok vámpolitikája és az ázsiai versenytársak terjeszkedése, sem könnyítik meg az iparág helyzetét. A legnagyobb leépítésre a Volkswagen készül: az ikonikus német autógyártó 35 ezer munkavállalót rúghat ki a következő években, míg a Bosh 18 500 embertől köszön el 2030-ig.

Több százezer ipari munkahely tűnt el Németországban

Érdemes megemlíteni, hogy a német ipar jelenleg nehéz helyzetben van. Németországban 5,38 millióan dolgoztak az ipari szektorban tavaly, ez 124 ezerrel (2,3 százalékkal) kevesebb az egy évvel korábbihoz képest – áll az EY tanácsadó cég jelentésében, amit a dpa német hírügynökség idézett. A tavalyi létszámleépítés csaknem a duplája a 2024. évinek.

A legtöbb embert, mintegy 50 ezret az autóiparból bocsátották el tavaly, de 2 ezerrel csökkent az alkalmazottak létszáma a vegyiparban és a gyógyszeriparban. Jan Brorhilker, az EY szakértője szerint a német ipar mély válságban van. Valódi és kézzelfogható gazdasági fellendülésre van szükség a további létszámleépítések elkerülése érdekében.

Az ipari ágazat bevétele mintegy 5 százalékkal csökkent 2023 óta – áll a jelentésben. Tavaly az ágazati bevétel 1,1 százalékkal mérséklődött, és a tavalyi év végén már a tizedik egymást követő negyedévben jegyeztek föl bevételcsökkenést.

 A legnagyobb visszaesést az autó-, textil- és papíripari ágazatban mérték.

A jelentés összeállítói szerint 2019-hez, a pandémia előtti utolsó évhez képest az ipari ágazatban foglalkoztatottak száma mintegy 5 százalékkal, közel 266 ezerrel csökkent. Ezen belül csak az autóipar 111 ezer foglalkoztatottját, dolgozóinak mintegy 13 százalékát vesztette el. A textiliparban és a kohászatban is komoly létszámleépítésekre került sor, 16 százalékos, illetve 13 százalékos.

Elemzők azzal számolnak, hogy idén 1 százalék körüli mértékben nő a német gazdaság teljesítménye az elmúlt évek stagnálása után. Kézzelfogható változás azonban csak 2027-ben lehet, amikor a tanulmány szerzői szerint a megnövekedett kormányzati kiadások a védelmi és az infrastrukturális beruházások terén elkezdik növelni a GDP-t.

Németország nem csak az autóiparát bukhatja el: itt a lista, mely termékeit söpri ki a világból a háború

A német autóipar szenvedése viszi el a show-t a hírekben, pedig a háború a német ipari termékek széles körét ütötte meg, amelyek a Covid-járványt még nevetve vészelték át. A német gazdaság látványos szenvedésének alapoka az ipar gyengélkedése, ezen belül is az energiaintenzív iparágaké, amelyeknek a termékeit kisöpörheti a piacokról az ukrajnai háború.

