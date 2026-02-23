Rendkívüli bejelentés: Fico döntött Ukrajnáról, bekövetkezett Zelenszkij rémálma – Szlovákia azonnal lekapcsolta az áramot
Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy Szlovákia leállította az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportot. Fico szerint a döntés közvetlen következménye annak, hogy Ukrajna nem indította újra az orosz kőolaj tranzitját a Barátság vezetéken keresztül Szlovákiába.
Fico hangsúlyozta: a felfüggesztés nem végleges, visszavonja a korlátozó intézkedéseket, amint Ukrajna helyreállítja az orosz olaj tranzitját. A szlovák kormányfő az intézkedést már szombaton kilátásba helyezte.
Akkor azonban még feltételesen úgy fogalmazott, hogy a lépésre akkor kerül sor, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőig nem teszi lehetővé a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolajszállítás újraindulását.
„Ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt üzeni nekünk, hogy máshol vegyünk gázt és kőolajat, mint Oroszországban – bár ez nehezebb és drágább, amivel nagy pénzeket vesztünk – akkor jogunk van válaszolni” – mnodta a hétvégén a politikus.
A szlovák miniszterelnök vasárnap szomorúnak nevezte, hogy az Európai Unió előnyben részesíti Ukrajna érdekeit a saját tagállamai kárára. Hozzátette, hogy már jelenleg is rohamos ütemben nőnek az EU-val szembeni kétségek, és ez a viselkedés ahhoz fog vezetni, hogy az EU végső soron képtelenné válik majd az olyan döntések meghozatalára, amelyek egyhangúságot igényelnek.
Hetek óta nem jön olaj a Barátság vezetéken keresztül
A vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, miközben a technikai javítások folyamatban vannak. A szlovák és a magyar oldal ugyanakkor többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások is állhatnak.
Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne a üzemeltetésre.
Magyarország nem állította le az áramexportot
Szijjártó Péter kijelentette, hogy áttekintették a villamosenergia-ellátással kapcsolatos kérdéseket is, mivel Ukrajna villamosáram importjának majdnem a fele Magyarországról származik.
„Azt állapították meg, hogy ebben a kérdésben különös óvatossággal kell eljárnunk, hiszen a határ másik oldalán is magyarok élnek, és a villamosáram- export leállítása elsősorban a Kárpátalját érintené, azoknak a családoknak okozna különös problémát és kihívást és szenvedést, akik a határ túloldalán élnek” – mondta a tárcavezető.
Ugyanakkor múlt héten Magyarország és Szlovákia leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának. Szijjártó azt is közölte, hogy Magyarország az uniós külügyminiszteri tanácsülésen blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását és ez mindaddig így is marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába.