A dolláros és eurós papírokba érdemes befektetni 2026-ban a kötvénypiacon: van, amelyik 20 százalékos hozampotenciált is kínál – az OTP mindenkinek szemet szúrt

Idén továbbra is erős volatilitás várható a tőkepiacokon, ezért a kötvénypiacokon érdemes lehet olyan vállalati kötvényeket vagy állampapírokat választani, melyek befektetésre ajánlott hitelminősítéssel és jó likviditással rendelkeznek – áll az SPB Befektetési Zrt. közleményében.

Az SPB az euróalapú görög államkötvényekre is felhívja a befektetők figyelmét / Fotó: NurPhoto via AFP

SPB: előnyben a hosszú lejáratú vállalati kötvények

Továbbra is előnyben részesítjük azokat a hosszú lejáratú vállalati kötvényeket, amelyek kibocsátói várhatóan egy esetleges recessziós környezetben is fenntarthatóan és profitábilisan működnek – mondja Beschenbacher Kornél, a cég privátbanki igazgatóhelyettese, aki szerint a kötvénypiacokon az idei évben – a korábbiakhoz hasonlóan – elsősorban az amerikai dollárban és euróban denominált papírokba érdemes fektetni.

A kötvények esetében nem feltétlenül kell a lejáratig való tartásban gondolkodni, azonban több olyan eszköz is azonosítható, amelynek lejáratig való tartása kifizetődőbb lehet – hangsúlyozza a szakember.

Néhány érdekes kötvény a felhozatalból:

A Rabobank 6,5 százalékos kamatozású örökjáradék-kötvénye (EUR)

A holland bank kötvényének vonzerejét a másodlagos piacon az alacsony, minimum 25/25 eurós kereskedési mennyisége adja, ami már önmagában is megfelelő likviditást nyújt, mivel a lakossági és az intézményi befektetők számára egyaránt elérhető a papír. Árfolyamát tekintve névérték felett, 117 százalék körül kereskednek vele, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi lejárati hozama 5,67 százalék, emiatt euróoldalon kiemelkedő célpontnak számít. Árfolyam-növekedési potenciálja is igen magas, elérheti akár a 15-20 százalékot is – mondja Beschenbacher Kornél.

Deutsche Telekom 2036 – 3,25 százalékos vállalati kötvény (EUR)

Európa egyik legnagyobb és az Egyesült Államok egyik meghatározó távközlési szolgáltatójának kötvényét jelenleg 100 százalékos árfolyamszinteken lehet megvásárolni, 3,25 százalékos lejárati hozammal. A cég életében izgalmas sztori van kibontakozóban: a Deutsche Telekom az Nvidiával közösen Münchenben létrehozza Európa egyik legnagyobb AI-infrastruktúráját.

Befektetésre ajánlott hitelminősítéssel rendelkezik a kötvény, amely a névérték körüli árfolyamszinteknek is köszönhetően értékes célpont lehet azok számára, akik az ismert és neves nagyvállalatokat tartják főbb célpontnak

– húzza alá az SPB Befektetési Zrt. privátbanki igazgatóhelyettese.