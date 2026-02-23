A dolláros és eurós papírokba érdemes befektetni 2026-ban a kötvénypiacon: van, amelyik 20 százalékos hozampotenciált is kínál – az OTP mindenkinek szemet szúrt
Idén továbbra is erős volatilitás várható a tőkepiacokon, ezért a kötvénypiacokon érdemes lehet olyan vállalati kötvényeket vagy állampapírokat választani, melyek befektetésre ajánlott hitelminősítéssel és jó likviditással rendelkeznek – áll az SPB Befektetési Zrt. közleményében.
SPB: előnyben a hosszú lejáratú vállalati kötvények
Továbbra is előnyben részesítjük azokat a hosszú lejáratú vállalati kötvényeket, amelyek kibocsátói várhatóan egy esetleges recessziós környezetben is fenntarthatóan és profitábilisan működnek – mondja Beschenbacher Kornél, a cég privátbanki igazgatóhelyettese, aki szerint a kötvénypiacokon az idei évben – a korábbiakhoz hasonlóan – elsősorban az amerikai dollárban és euróban denominált papírokba érdemes fektetni.
A kötvények esetében nem feltétlenül kell a lejáratig való tartásban gondolkodni, azonban több olyan eszköz is azonosítható, amelynek lejáratig való tartása kifizetődőbb lehet – hangsúlyozza a szakember.
Néhány érdekes kötvény a felhozatalból:
A Rabobank 6,5 százalékos kamatozású örökjáradék-kötvénye (EUR)
A holland bank kötvényének vonzerejét a másodlagos piacon az alacsony, minimum 25/25 eurós kereskedési mennyisége adja, ami már önmagában is megfelelő likviditást nyújt, mivel a lakossági és az intézményi befektetők számára egyaránt elérhető a papír. Árfolyamát tekintve névérték felett, 117 százalék körül kereskednek vele, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi lejárati hozama 5,67 százalék, emiatt euróoldalon kiemelkedő célpontnak számít. Árfolyam-növekedési potenciálja is igen magas, elérheti akár a 15-20 százalékot is – mondja Beschenbacher Kornél.
Deutsche Telekom 2036 – 3,25 százalékos vállalati kötvény (EUR)
Európa egyik legnagyobb és az Egyesült Államok egyik meghatározó távközlési szolgáltatójának kötvényét jelenleg 100 százalékos árfolyamszinteken lehet megvásárolni, 3,25 százalékos lejárati hozammal. A cég életében izgalmas sztori van kibontakozóban: a Deutsche Telekom az Nvidiával közösen Münchenben létrehozza Európa egyik legnagyobb AI-infrastruktúráját.
Befektetésre ajánlott hitelminősítéssel rendelkezik a kötvény, amely a névérték körüli árfolyamszinteknek is köszönhetően értékes célpont lehet azok számára, akik az ismert és neves nagyvállalatokat tartják főbb célpontnak
– húzza alá az SPB Befektetési Zrt. privátbanki igazgatóhelyettese.
RWE 2035 – 4,125 százalékos vállalati kötvény (EUR)
A németországi székhelyű integrált európai energiavállalat, az RWE zöldkötvényét 106 százalék körül kereskedik, ami 3,32 százalék körüli lejárati hozamot jelent. Árfolyamoldali potenciálja a jelenlegi kilátások alapján 5-8 százalék körül alakulhat, azonban ha a makrogazdasági események hatására a hozamcsökkenés markáns lesz, akár magasabb is lehet ennél.
DNO 2030 – 8,5 százalékos kamatozású vállalati kötvény (USD)
A DNO ASA egy norvég olaj- és gázipari vállalat, amely stabil jelenléttel, jelentős kitermelési és fejlesztési licencekkel rendelkezik a Közel-Keleten, Irak kurdisztáni régiójában is. Emellett 2025-ben a cég jelentős akvizíciót hajtott végre: felvásárolta a norvég Sval Energi Group AS-t, ennek köszönhetően többszörösére bővültek a norvég/északi-tengeri tartalékai és termelési kapacitásai. A DNO viszonylag kevés kötvénnyel rendelkezik, ezek közül kiemelendő a jelenleg 8,5 százalékos kamatozású fix lejáratú papírja, amely 106 százalékos árfolyamszinteken már megvásárolható, így jelenleg 6,7 százalék körüli lejárati hozamot biztosít.
Aegon Float Perpetual vállalati kötvény (USD)
Az erős tőkepozícióval rendelkező holland biztosító 2004-ben bocsátotta ki dollárban denominált, örökjáradék típusú, változó kamatozású kötvényét, ami nem fix, hanem egy meghatározott kamatkörnyezethez igazodó kamatot fizet a befektetőknek. Kamatozása jelenleg 4 százalék dollárban, azonban lejárati hozama 5,1 százalék körül alakul.
Befektetésre ajánlott hitelminősítésű és negyedévente visszahívható 100 százalékon, aminek az idei évben nagy jelentősége lehet, ugyanis a Fed várhatóan folytatódó kamatcsökkentése lendületet adhat a kötvény árfolyamának felfelé.
A kötvény esetében a befektetési sztori valójában a visszahívás lehetősége, mely önmagában több mint 20 százalék feletti hozamrealizálást jelentene
– emeli ki az SPB Befektetési Zrt. szakértője.
OTP Bank 2033 – 8,75 százalék (USD)
Az OTP Bank kötvénye kiemelkedő célpont lehet a nagyobb vagyonnal rendelkező befektetők számára, az értékpapír minimális kereskedési mennyisége ugyanis 200 ezer amerikai dollár.
Kamata nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó, a visszahívási hozama valamivel 5 százalék felett alakul, lejárati hozama pedig 7 százalék feletti.
Ez a kötvény nem befektetésre ajánlott hitelminősítéssel rendelkezik, ezért valóban csak azok számára ajánlott, akik megfelelően tapasztaltak a kötvények világában.
Lengyel államkötvény 2054 – 5,50 százalék (USD)
Lengyelország gazdasága stabilan növekszik, miközben az infláció mérsékelt, az ország az EU egyik leggyorsabban fejlődő tagja. Az 5,50 százalékos kamatozású, 2054-ben lejáró, amerikai dollárban denominált kötvénye igen attraktív célpont, hiszen
- nemcsak magas kamatot,
- hanem az árfolyamban is 15-20 százalékos növekedési potenciált kínál.
A befektetésre ajánlott hitelminősítésű államkötvény nagyon jó likviditással rendelkezik a másodpiacon
– mondja az SPB Befektetési Zrt. privátbanki igazgatóhelyettese.
Görög államkötvények (EUR)
Beschenbacher Kornél az euróalapú görög államkötvényekre is felhívja a befektetők figyelmét.
A görög szuverén kötvénypiac befektetési szempontból ma már egészen más képet mutat, mint a 2010-es évek elejének válságéveiben: az ország immár tartósan a befektetésre ajánlott kategóriában mozog, ami mögött egyértelmű fundamentális javulás áll. A bruttó államadósság a 2020-as, 209 százalékos GDP-arányos csúcsáról 2025-re nagyjából 145 százalék körüli szintre mérséklődött, vagyis öt év alatt több mint 60 százalékpontos csökkenés ment végbe. A fiskális oldal ma Görögország legfőbb erőssége
– jegyzi meg a szakember.
