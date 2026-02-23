Nyilvános, mennyi pénzt fizet a Mercedes egy német és egy magyar dolgozónak: itt vannak a pontos összegek, sokan fognak irigykedni

Deviza
Rendkívüli bejelentés: Fico döntött Ukrajnáról, bekövetkezett Zelenszkij rémálma – Szlovákia azonnal lekapcsolta az áramot

A profitcsökkenés ellenére az autógyártó negyedszer is bónuszt ad a dolgozóinak. A 2025-ös év után bruttó 500 ezer forint jut minden munkavállalónak a kecskeméti Mercedes-gyárban.
VG/MTI
2026.02.23, 19:20
Frissítve: 2026.02.23, 19:24

A kecskeméti Mercedes-gyár dolgozói negyedik éve részesülnek eredményrészesedésben. A 2025-ös üzleti év után jelentős egyszeri juttatást is kapnak márciusban a munkabérrel együtt.

Fotó: Shutterstock

A Mercedes-Benz dolgozói immár negyedik egymást követő évben részesülnek eredményrészesedésben. 

A 2025-ös üzleti év lezárása után a munkavállalók bruttó 500 ezer forint egyszeri juttatást kapnak, amelyet a márciusi munkabérrel együtt, április elején fizetnek ki nekik. 

Ez az összeg közvetlen részesedés a vállalat pénzügyi sikeréből, a szakszervezetekkel kötött megállapodás alapján több kulcsfontosságú üzleti mutató figyelembevételével határozták meg.

A bónusz mértéke nem az egyéni teljesítménytől függ, hanem a vállalat pénzügyi mutatóinak – így az üzemi eredménynek (EBIT) és a szabad pénzáramnak – a teljesülésétől. A kecskeméti gyár esetében a 2025-ös eredményrészesedés alapja a konszernszintű számítás, amely az összes kulcsfontosságú mutatót pozitívan vette figyelembe.

Gyenge évet zárt az autóóriás, de a kecskeméti Mercedes-gyár dolgozói nem mehetnek haza üres kézzel

Az összehasonlítás kedvéért:

  • a 2024-es bónusz bruttó 800 ezer forint volt;
  • míg 2023-ban a dolgozók 1,09 millió forintot kaptak.

A csökkenő összeg összefügg a vállalat által elért konszernszintű pénzügyi eredmények visszaesésével, ami a globális gazdasági környezet nehézségeiből fakad.

A profitcsökkenés ellenére a Mercedes-Benz AG globális szinten is négy számjegyű eredményrészesedést fizet: az AutoBild értesülései szerint Németországban az alkalmazottak 2025-re akár 3139 euró bónuszt is kaphatnak, amely mellé a vállalat a 140. születésnapja alkalmából egy emlékrészvényt is jár.

A juttatás mellett a bérmegállapodás további előnyöket is tartalmaz. 

2026-ban a dolgozók legalább 5 százalékos kollektív alapbéremelésre számíthatnak, 2027-ben pedig további legalább 4 százalékos emelés következik. A vállalat emellett a következő két évben további két egyszeri kifizetést biztosít, és bevezette a SZÉP-kártyát is, így a dolgozók jövőbeni javadalmazása tovább növekszik.

A Mercedes-Benz kecskeméti vezetése hangsúlyozta, hogy a folyamatos eredményrészesedés és béremelés a dolgozók elkötelezettségét ismeri el, és motivációs eszközként szolgál a teljesítmény fenntartására, valamint a munkaerő megtartására. Mindez azt mutatja, hogy a vállalat a nehéz piaci környezet ellenére is kitart a dolgozói jutalmazási rendszer mellett.

Új Mercedes-üzemet adnak át Magyarországon hamarosan – ez most nagy meglepetés

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint Magyarország az utóbbi években sikeresen hozott létre erős autóipari központokat több megyében. A tárcavezető azt is bejelentette, hogy hamarosan egy új Mercedes-gyárat adnak át.

 

Országszerte

