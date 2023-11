Októberben 8429 új autót helyeztek forgalomba Magyarországon a mértékadó Datahouse adatai szerint, ezzel ebben az évben már 91 439 új személygépkocsi kapott rendszámot hazánkban. Tavaly ilyenkor 94 034-en állt a mutató, azaz egy év alatt mintegy 2600 jármű tűnt el az utakról. Bár 2022 októberéhez képest 163-mal több új autót regisztráltak nálunk, ám a 2021-es, koronavírus-járvánnyal terhelt eredményekhez viszonyítva még mindig körülbelül 8 százalékos a visszaesés. Az éves bázist vizsgálva 2,76 százalékos a mínusz, a már említett 2021-es adatok pedig fényévnyire vannak a mostanitól (2021 első tíz hónapjában majdnem 12 százalékkal több új kocsit adtak el, mint a 2023. január–októberi időszakban).

Októberben ismét a Skoda Octavia volt a magyarok kedvenc autója.

Fotó: Shutterstock

Trónfosztás történt a magyar újautó-piacon

a Skoda Octavia volt a magyarok kedvenc autója, amelyből idén már 4740 darabot értékesítettek, több mint 70 százalékos a növekedése éves szinten.

A legszembetűnőbb azonban mégis az, hogy a cseh konszern modellje immár a komplett hazai piac huszadát uralja, vagyis 2023-ban minden huszadik forgalomba helyezett új személygépkocsi Skoda Octavia.

A típusok közötti versenyben tehát lecsúszott az élről a Suzuki S-Cross. Ez pedig azért is okoz szívfájdalmat, mert a 2013 óta Esztergomban gyártott és kétszer is megújult modell tíz év alatt nagy utat tett meg: idehaza számos szakmai és közönségdíjat is kiérdemelt, miközben az európai piacokra már egyébként is csak hibrid hajtással vásárolható meg. Szeptember végén készült el belőle a félmilliomodik példány – hibrid, automata váltós változatban, kanyonbarna gyöngymetál színben.

Érdekes az is, hogy a Vitarából több mint ezer darabbal kevesebb fogyott idén, mint a már említett S-Crossból, bár a Suzuki másik húzómodellje még így is dobogós.

Rálépett a gázra a Toyota

A Toyota Corolla Cross eladásai 24 250 százalékkal nőttek, ám ez pusztán annyit jelent, hogy a múlt év első tíz hónapjában forgalomba helyezett négy helyett most 974 új kocsi kapott rendszámot – írja a Totalcar.

A portál megjegyzi: a kínai MG ZS 936 százalékos javulása mögött is hasonló okok húzódnak, miután a 83 helyett ebben az évben már 860 ilyen példány került az utakra. A cikk kitér a nemzetközi autó- és villanyautó-eladások egyik favoritjára, a Tesla Model Y-ra is, amely 420 százalékos pluszt produkált (713 darabot értékesítettek belőle).

A modelltoplista dobogóján ugyan nincs Toyota, az első tízben viszont négy típusa is van, részben ezért az övé az idén a legnagyobb, több mint 13 százalékos részesedés. A japán márkát követi az élmezőnyben a Skoda és a Suzuki 10,1, illetve 9,8 százalékkal.

Milyen lesz az év vége a magyar újautó-piacon?

Tavaly november–decemberben összesen 17 506 új személygépkocsit helyeztek nálunk forgalomba, azaz idén szinte biztosan nem lesz meg a 110 ezres darabszám a magyar újautó-piacon. Ez pedig azt jelenti, hogy egymás után harmadik éve csökkennek az eladások itthon, vagyis egyre kisebb a kereslet az egyre drágább új autók iránt.