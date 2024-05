Használt autók Magyarországon: milliókat spórolhatunk vásárláskor, ha utazunk – mutatjuk, hova

Meglepő megállapításra jutott a magyar piac egészét hirdetésszámban és megtekintésben is lefedő Használtautó.hu autópiaci szakértője, aki Magyarország tájegységeit tekintve lényeges eltéréseket talált a toplistás használt autók átlagáraiban. Horváth András szerint az északi és a keleti vármegyékben olcsóbbak, nyugatabbra pedig drágábbak ezek a kocsik „Az ország régiói között tehát továbbra is nagy az eltérés a vásárlóerőt tekintve, és ez természetesen az autók átlagéletkorában is megmutatkozik” – mondta, kiemelve: egyes esetekben akár több mint hat év a különbség.

Magyarország tájegységeit vizsgálva lényeges eltéréseket találtak a használt autók árai között / Fotó: Németh András Péter

Használt autók: néhány száz kilométerrel milliókat spórolhatunk

Horváth szerint a lakóhelyünkön és közvetlen környékén túlmutatva is érdemes lehet keresgélni, ha kedvezőbb áron szeretnénk másodkézből személygépjárművet vásárolni. A tíz legnépszerűbb használt modellt megvizsgálva számottevő különbségekre derült fény:

100-200 kilométeres úttal akár 2 millió forint is megspórolható.

A leginkább kiugró átlagárkülönbségek közül néhányat említve:

egy Ford Focus Nógrád vármegyében csaknem 2 millió forinttal olcsóbb, mint Budapesten,

Nógrád vármegyében csaknem 2 millió forinttal olcsóbb, mint Budapesten, egy Opel Astra pedig mintegy 1 millió forinttal.

pedig mintegy 1 millió forinttal. A Skoda Octavia több mint 2 millió forinttal kerül kevesebbe Pest vármegyében, mint Jász-Nagykun-Szolnokban,

több mint 2 millió forinttal kerül kevesebbe Pest vármegyében, mint Jász-Nagykun-Szolnokban, hasonlóan a BMW 3-as sorozatához Heves vármegye és Budapest viszonylatában, de még

sorozatához Heves vármegye és Budapest viszonylatában, de még a toplista élén álló Suzuki Swift esetében is megközelítőleg 800 ezer forintos eltérés látszik Nógrád és Zala között.

Rekordokat dönt a zöld rendszámos állomány Magyarországon

A DataHouse által közzétett adatok szerint egyébként idén áprilisban 10 402 új személyautót helyeztek forgalomba. Ez az egy évvel ezelőtti számokhoz képest jelentős, 21,4 százalékos, az idei és a tavalyi első négy hónap viszonylatában pedig 10,4 százalékos növekedés. Tehát a 2024. január és április közötti eredmények alapján mára összesen 42 075-tel több új személygépkocsi közlekedik a hazai utakon.

A Használtautó.hu adatbázisából egyebek között az is kiderül, hiába nőtt az e-autók iránti kereslet, a magyaroknak ugyanis továbbra is zömében benzines, illetve dízelkocsira telik, vagyis még mindig nincsenek összhangban a fogyasztói igényekkel és lehetőségekkel a belső égésű motorok tiltását célzó európai tervek.

Hozzá kell tenni azt is, hogy

az elmúlt három hónap hozta minden idők legmagasabb adatait a zöld rendszámos állomány bővülésében.

A kizárólag elektromos járművek esetében az első ez év márciusa mostanáig az egyetlen kétezer darab feletti (2108) bővüléssel. Februárban a második legnagyobb, 1704 darabos volt a növekedés, az örökranglista bronzérmese pedig az idei április lett 1687 gépkocsival. Az európai országok közül márciusban Magyarországon nőtt a második legnagyobb arányban a tisztán elektromos autók értékesítése.