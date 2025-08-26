Leapmotor: a magyar piacon is nagyot alakíthat a kínai elektromosautó-gyártó

Folytatja globális terjeszkedését a Leapmotor, az új generációs autóit június közepe óta Magyarországon is forgalmazó kínai társaság, amely szeptember 8-án tartja a B10-es elektromos SUV-jának bemutatóját a kontinens legfontosabb piacain. Magyarország egyelőre nem tartozik ezek közé, de jövőre már ide is megérkezhet az első B10-es-szállítmány.
A Stellantis résztulajdonában lévő kínai társaság egyelőre a magyar villanyautó-választék legolcsóbb, 7,49 millió forintba kerülő T03 minijével és a növelt hatótávolságú kivitelben is elérhető C10-es SUV-jával van jelen nálunk, s szeptembertől már legalább öt értékesítési helyen lehet kipróbálni és megvenni az Emile Frey által importált kocsikat.
A B10-est kifejezetten az európai piac igényeinek megfelelően fejlesztették, s 29,9 ezer eurós (11,9 millió forint) induló árával az állami elektromosautó-vásárlási támogatásra váró vásárlók szívét is megdobogtathatja. A Kínában már április óta kapható B10-esből az első szállítmány már úton van Európa felé.
Hivatalos bemutatóját a szeptember 8-án induló müncheni IAA Mobility kiállításon tartják. A legelső tesztpéldányok viszont már javában róják az európai utakat, a gyártó nem akar semmit a véletlenre bízni, az esetleges hibáknak még a forgalmazás előtt felszínre kell bukniuk, egy blamázst ugyanis nem engedhetnek meg maguknak a kínaiak.
És a gyengélkedő Stellantis sem. Kiemelten, extrém körülmények között vizsgálják a B10-es akkumulátor-rendszerét,
a megbízhatóság és a hatótáv ugyanis a döntő szempont lehet megcélzott e-SUV kategóriában.
Azt nem tudni, hogy a Kínában forgalmazott ötféle modellválasztékból melyeket hozzák át Európába, vélhetően a sűrű mezőnyben az árazásukkal fognak elsősorban kitűnni. A Leapmotor B10-es Kínában 4,77 millió forintnyi jüanról indul, és a csúcsfelszereltségű modellért 6,20 millió forintnyi összeget kell leszurkolni.
A szállítással és a vámmal együtt Európában már a dupláját is elkérhetik a B10-esekért, de ez a többi kínai modellnél sincs másképp. A névadással egyébként nem sokat bíbelődnek a Leapmotornál, a modellpaletta most a következő elemekből épül fel:
A Leapmotor európai offenzívája júliusban négyezer jármű eladásával csúcsot döntött, az idén eddig 25 ezer autót exportáltak Kínából. Az európai számok azonban a lengyelországi Tychyben lévő T03 összeszerelő sor produktumát is tartalmazzák. A márka globálisan több mint harminc országban van jelen, 1500 lerakatából és szervizállomásából több mint 550 van Európában.
Az autógyártó a múlt hónapban 50 129 járművet értékesített, első alkalommal átlépve az ötvenezres határt, s harmadik hónapja növelve az értékesített darabszámot. Az idei teljes eladás 271 793 darabos volt, ezzel együtt a Leapmotor 2015-ös alapítása óta összesen 871 341 autót adott el.
A Leapmotor azon kevés kínai elektromosautó-gyártó közé tartozik, amely nyereségesen működik. Igaz, ez a bravúr először az idei első fél évben jött össze neki, amikor is
30 millió jüanos (1,43 milliárd forint) volt az adózott nyeresége.
Bevétele 174 százalékkal, 2,425 milliárd jüanra nőtt (115,9 milliárd forint). A társaság a pozitív fejleményekre válaszul a korábbi 500–600 ezer darabos idei értékesítési tervszámot feljebb, az 580–650 ezer darabos tartományba srófolta.
