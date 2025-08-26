Leapmotor: a magyar piacon is nagyot alakíthat a kínai elektromosautó-gyártó

Folytatja globális terjeszkedését a Leapmotor, az új generációs autóit június közepe óta Magyarországon is forgalmazó kínai társaság, amely szeptember 8-án tartja a B10-es elektromos SUV-jának bemutatóját a kontinens legfontosabb piacain. Magyarország egyelőre nem tartozik ezek közé, de jövőre már ide is megérkezhet az első B10-es-szállítmány.

Az első kereskedelmi Leapmotor B10-szállítmány még berakodás előtt / Fotó: Leapmotor

A Stellantis résztulajdonában lévő kínai társaság egyelőre a magyar villanyautó-választék legolcsóbb, 7,49 millió forintba kerülő T03 minijével és a növelt hatótávolságú kivitelben is elérhető C10-es SUV-jával van jelen nálunk, s szeptembertől már legalább öt értékesítési helyen lehet kipróbálni és megvenni az Emile Frey által importált kocsikat.

Rágyúr az európai piacra a Leapmotor

A B10-est kifejezetten az európai piac igényeinek megfelelően fejlesztették, s 29,9 ezer eurós (11,9 millió forint) induló árával az állami elektromosautó-vásárlási támogatásra váró vásárlók szívét is megdobogtathatja. A Kínában már április óta kapható B10-esből az első szállítmány már úton van Európa felé.

Hivatalos bemutatóját a szeptember 8-án induló müncheni IAA Mobility kiállításon tartják. A legelső tesztpéldányok viszont már javában róják az európai utakat, a gyártó nem akar semmit a véletlenre bízni, az esetleges hibáknak még a forgalmazás előtt felszínre kell bukniuk, egy blamázst ugyanis nem engedhetnek meg maguknak a kínaiak.

És a gyengélkedő Stellantis sem. Kiemelten, extrém körülmények között vizsgálják a B10-es akkumulátor-rendszerét,

a megbízhatóság és a hatótáv ugyanis a döntő szempont lehet megcélzott e-SUV kategóriában.

Azt nem tudni, hogy a Kínában forgalmazott ötféle modellválasztékból melyeket hozzák át Európába, vélhetően a sűrű mezőnyben az árazásukkal fognak elsősorban kitűnni. A Leapmotor B10-es Kínában 4,77 millió forintnyi jüanról indul, és a csúcsfelszereltségű modellért 6,20 millió forintnyi összeget kell leszurkolni.

Júliusban négyezer Leapmotor kelt el Európában, a B10-essel bővülő modellpaletta lökést adhat az értékesítésnek / Fotó: Leapmotor

A szállítással és a vámmal együtt Európában már a dupláját is elkérhetik a B10-esekért, de ez a többi kínai modellnél sincs másképp. A névadással egyébként nem sokat bíbelődnek a Leapmotornál, a modellpaletta most a következő elemekből épül fel:

T03,

B10,

B01,

C01,

C10,

C11

és C16 i.

A Leapmotor európai offenzívája júliusban négyezer jármű eladásával csúcsot döntött, az idén eddig 25 ezer autót exportáltak Kínából. Az európai számok azonban a lengyelországi Tychyben lévő T03 összeszerelő sor produktumát is tartalmazzák. A márka globálisan több mint harminc országban van jelen, 1500 lerakatából és szervizállomásából több mint 550 van Európában.