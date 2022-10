A BÁV Zálog legfrissebb adatai alapján idén szeptember közepéig már a 2 milliárd forinthoz közelített az értékesített aranytömbök mennyisége a tavalyi év hasonló időszakához képest, míg a tavalyi forgalom az egész évben alig volt valamivel 1 milliárd forint felett. A társaság által beszerzett aranykészletek szinte napokon belül elfogynak. A befektetési célú aranytömbök hazai árát a dollár árfolyama is befolyásolja, hiszen ára ahhoz kötött. Ám épp ezért a megvásárlásától kezdve már véd a további esetleges devizaárfolyam-változás kedvezőtlen hatásaitól. A befektetési célú aranytömbök (BCA) értékesítése a BÁV Zálognál idén júniusban meghaladta az 51 kilogrammot, szeptember végére pedig már 72 kilogrammnál járt az itthon eladott 999,9 ezrelék tisztaságú nemesfém mennyisége.

Fotó: Shutterstock

A történelmi párhuzamok és a jelenlegi számok alapján hosszabb távon mindenképp az arany árfolyamának emelkedésére számítunk

– mutatott rá a BÁV Zálog igazgatója. Dandé Imre kérdésünkre kiemelte: a konjunktúra alatt negyedévente náluk maximum 5 százalékkal növekedett az értékesített mennyiség. Majd 2020-tól, a pandémia időszakától kezdve egyre több és több arany fogyott. Idén, a háború kitörését követően jelentősen, megközelítőleg 40 százalékkal ugrott meg tavalyhoz képest az eladott készlet.

Nagy előnye még az aranynak, mint befektetési eszköznek, az is, hogy bármikor könnyen pénzzé tehető – hívta fel a figyelmet Dandé Imre. A BÁV Zálog által forgalmazott befektetési arany egy olyan minősítésű svájci cégtől származik, amelynek aranytömbjeit a világon mindenhol elfogadják, vagyis azok bárhol azonnal értékesíthetők – fűzte hozzá a szakember.

Arra a kérdésünkre, hogy ezek után vajon egyes válságos időszak idején miért keresettebb a sárga nemesfém, máskor pedig nem annyira, a cégvezető kifejtette: az mindenkor igaz, hogy gazdasági bizonytalanság esetén az arany remek pénzügyi megoldás. A kereslet mértéke inkább attól függ, hogy a különböző kormányok milyen utat választanak az adott gazdasági krízis kezelésére. Például jelenleg az amerikai dollár erősödése, a FED kamatemelési politikája igen vonzóvá tette a tengerentúli valutát más eszközökkel szemben, és ez az arany árfolyamát is növeli.

Hol lehet az arany árfolyam-növekedésének határa?

Dandé Imre úgy véli, az látszik a trendekből, hogy a drágulási folyamat hosszabb ideig is eltarthat, a mértékét pedig szinte lehetetlen megbecsülni.

A befektetési célú aranytömbök között az 5 grammos kiszerelés a legnépszerűbb, ezt vásárolják a legtöbben. Ez egy kisebb pénzügyi kihívás esetén is könnyen eladható vagy zálogosítható – avat be a hétköznapok tapasztalataiba az igazgató. Ugyanakkor, ha az összárbevételt nézzük, akkor a BÁV Zálognál a 100 grammos kiszerelés vezet. Ugyanakkor a fiókokban – a már említetteken kívül – fél unciás, egy unciás, 50 grammos és 100 grammos kiszerelésből is vásárolhatnak a vevők.

Ám nem csak a befektetési célú aranynál, hanem a törtarany esetében is folyamatos áremelkedés figyelhető meg

– hívta fel a figyelmet Dandé Imre. A használt ékszerek ára 2020-hoz képest 2021-ben 15 százalékos növekedést mutatott, idén eddig már közel 30 százalékost.

Készpénzt a párnacihában, a dunsztos üvegben, a mélyhűtőben és a legelképesztőbb helyeken tárolnak az emberek.

A kis aranylapocskák, tömbök tárolását is a befektetőkre bízza a BÁV Zálog, ugyanakkor megoldást is kínálnak ügyfeleiknek. Országszerte megközelítőleg 80 fiókban áll rendelkezésre értékmegőrzési szolgáltatás. Ezeken a helyszíneken megbízható, professzionális biztonságtechnika megoldásokkal ellátott helyen tárolhatja az ügyfél a vagyonát – említette Dandé Imre. Majd hozzátette, hogy Budapesten, a VI. kerületi Jókai utca 29. szám alatti fiókjukban széfszolgáltatással is ügyfeleik rendelkezésére állnak.