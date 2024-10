Arany és műtárgyak: viszik, mint a cukrot

A BÁVART kutatása rámutat, hogy a Z generáció különösen nyitott a műtárgyak vásárlására. A műtárgybefektetési index szerint a válaszadók többsége anyagi helyzetének javulásáról számolt be az elmúlt két évben, miközben egyre többeknek van megtakarítása is. Jelentősen nőtt a befektetési hajlandóság is: a válaszadók több mint fele fektetné be pénzét, ha egymillió forint extra bevételhez jutna.

Jelentősen nőtt a műtárgyak népszerűsége / Fotó: Shutterstock

Az arany viszi a prímet

A BÁV ART műtárgybefektetési indexe szerint az elmúlt négy évben az arany ékszerek és a műtárgyak népszerűsége folyamatosan növekedett. A válaszadók 80 százaléka úgy véli, ezek az értéktárgyak az elkövetkező öt évben legalább az infláció mértékével növelik majd az értéküket, míg több mint 40 százalékuk infláció feletti hozamot remél.

A felmérés többek között arra is rámutatott, hogy a műtárgyvásárlás iránti nyitottság különösen a fiatal generációk körében figyelhető meg.

A 27 év alatti Z generációs válaszadók majdnem fele tervezi, hogy az elkövetkező egy évben műtárgyat vásárol, ami új trendeket indíthat a befektetési piacon.

A vásárlók között továbbra is nagy érdeklődés mutatkozik az ékszerek, festmények, órák és egyéb művészeti alkotások iránt, amelyeket értéktartó befektetésnek tartanak.

Műtárgy, a stabilitás

Az előző évhez képest nőtt azok aránya, akik kockázatmentes, forint alapú megtakarításokat választanak – különösen az állampapírok iránti érdeklődés emelkedett. Az arany, ékszer és műtárgyak iránti kereslet szintén folyamatosan nőtt, míg a hagyományos befektetések mint az ingatlan, részvény és kötvény stagnáltak, vagy veszítettek vonzerejükből.

A válaszadók 59 százaléka leginkább ékszert, 53 százalékuk festményt, 34 százalékuk pedig órát vásárolna.

Habár számos műtárgyat akár már online is meg lehet vásárolni, az emberek többsége még mindig szereti személyesen megtekinteni a megvásárolni kívánt alkotást. A kutatás is megerősített minket ebben, ugyanis a válaszadók harmada független műtárgyszakértőre hallgatna

– összegzett Fertőszögi Péter, a BÁV ART művészeti igazgatója.